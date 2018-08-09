SON DAKİKA… Ordu’da bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi heyelanda toprak altında kaldı. İkizce Belediye Başkanı, toprak altında kalan kişinin Bayram Sekmen olduğunu belirtti ve vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ordu’da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor. Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi.

Bahçesi için ark açmaya çalışan Bayram Sekmen’e (56) ulaşamadıklarını belirten Nedim Sekmen, “Heyelan dolayısıyla göçük altında kalmış olabileceğinden şüpheleniyoruz.” dedi.

TOPRAK ALTINDA KALAN SEKMEN’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi’nde heyelan dolayısıyla toprak altında kalan Sekmen’in cansız bedenine ulaştığını söyledi.

HEYELANDA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bu arada Ünye-Çaybaşı Karayolu 10’uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Çaybaşı istikametine seyir halinde olan Mehmet Cüni 55 RY 391 plakalı otomobil heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce geri döndü. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra otomobilin geçişi sırasında yol kenarındaki yamaçta yeni bir heyelan meydana geldi. Otomobil, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle şarampole sürükledi. Büyük korku ve panik yaşayan otomobilde bulunan 1’i çocuk 5 kişi, olayı yara almadan atlattı.

ORDU-ÜNYE KARAYOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Tabakhane Deresi’nin debisinin yükselmesi dolayısıyla Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolu araç trafiğine kapatıldı. Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi’nin debisi, yükselmeye devam ediyor.

Üzerindeki köprüler daha önce araç ve yaya trafiğine kapatılan derenin taşma ihtimali dolayısıyla belediye ekipleri, zarar görmemeleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde vatandaşları anonslarla uyarıyor. Trafik ekipleri, Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolunu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapattı. Tabakhane Deresi’nin bazı bölgelerinde suyun yola taştığı gözlendi.

“8 KÖPRÜDE TAHRİBAT OLUŞTU”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu’daki selle ilgili olarak, “8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, hizmet veremiyor.” dedi. Ünye’de incelemelerde bulunan Turhan, daha sonra Ordu Valiliği’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Turhan, buradaki basın açıklamasının ardından Ordu Çevre Yolu’nun Eskipazar mevkisinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, ardından inşaat şantiyesine geçerek çalışanlardan bilgi aldı. Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde oluşan taşkınların hasara yol açtığını söyledi. Turhan, “Bazı konutlarda, iş yerlerinde ve araçlarda hasar oldu. Yine 8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, ulaşıma hizmet veremiyor, 1 adedinin de yaklaşım dolgusunda boşalma oldu. Şu anda burası da hizmet dışı ama karayolları ekiplerimiz yaklaşım dolgusunun tamiratını yaptıktan sonra burayı da hizmete açacağız. Diğer köprülerimizle ilgili olarak en kısa zamanda ihaleleri yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız. Bunların da önümüzdeki süreç içinde inşaatını tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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8 VATANDAŞ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ordu’da meydana gelen sel felaketinde başta 112 Acil Sağlık hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı belirtildi. Açıklamada, sel felaketinde yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Yaşanan felakette yaralanan 10 vatandaşımız sağlık kurumlarımıza getirilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızdan 8’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş; hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, Ordu’da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Ünye ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçe merkezinde yağış dolayısıyla debisi yükselen Tabakhane Deresi’nin bulunduğu bölgede inceleme yaptı ve çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Ünye ilçesinde Cevizdere, Tabakhane ve Cüri dereleri bulunduğunu belirten Çamyar, “Hiç olmadık şekilde Cevizdere’de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Alınan tedbirler sayesinde 200’ün üzerinde insanımızı o bölgeden tahliye ettik. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz.” dedi.

İKİZCE’DE BÜTÜN MAHALLE YOLLARI KAPALI

Ordu’nun İkizce ilçesinin Belediye Başkanı Behri Söğüt, yaptığı açıklamada, ilçede bugün saat 14.00 civarında yeniden başlayan yağmurun devam ettiğini söyledi. Yağış dolayısıyla Akçay Deresi’nin debisinin yükseldiğini ifade eden Söğüt, “Su köprünün üstüne vurmak üzere. 63 yaşındayım İkizce’de ilk defa böyle derenin taştığını, bütün mahallerin su altında kaldığını görüyorum. Bütün mahallerimizde yollar kapalı.” diye konuştu.

Söğüt, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığına dikkati çekerek, ilçenin içinden de su aktığını dile getirdi. Yağmurun şiddetinin şu an için biraz düştüğünün altını çizen Söğüt, “Elimizdeki imkanları kullanıyoruz daha büyük felaketten Allah korusun ama her han köprüye vuracak su.” değerlendirmesinde bulundu. AA