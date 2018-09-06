Son Dakika… Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu! Resmi Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

ÖSYM Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

1968 Giresun Şebinkarahisar’da dünyaya gelen Prof. Dr. Halis Aygün, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamlayan Aygün, doktorasını 1997’de London City University’de tamamladı.

1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi’nde 1998’de yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

15 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI! İŞTE O İSİMLER…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğerlioğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Arslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince uygun görüldü.

2019 “PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI” İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, 2019'un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacağını aktardı.

Erdoğan, genelgede şu ifadeleri kullandı:

“İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda gereğini rica ederim.”

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA İKİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığı görevlerine Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu görevlere Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş'ın atamaları gerçekleştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi. AJANSLAR