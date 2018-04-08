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Son Dakika… Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

android-time 02:07 8 Nisan 2018
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Son Dakika… Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı
Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, D-300 karayolu Uşak-İzmir yolu 17. kilometresinde bulunan Çınar rampasında gece 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 64 DA 189 plakalı araç sürücüsü A.K. tali yoldan anayola girerek ters yönde ilerlemeye başladı. Bu esnada Uşak Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Veli Çetin idaresi 64 S 0380 plakalı midibüs ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası midibüs refüjü aşıp yolun karşı şeridine geçerek yol kenarına devrildi.

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İHA

Kazada otomobil sürücüsü A.K. ve işçi servisinde bulunan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İHA

İHA

Kaza nedeniyle D-300 karayolunun İzmir-Uşak yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 02:0908.04.2018
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