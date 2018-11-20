Son dakika… Öztürk Yılmaz ihraç edildi

'Türkçe ezan tartışmasıyla' gündeme gelen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu için de sert sözler sarf eden CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz partisi tarafından disipline sevk edilmişti. Disiplinden çıkan karara göre Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi.

Katıldığı bir canlı yayın programında Türkçe ezan tartışmasını başlatan ve “izin almadan televizyon programına çıktığı” gerekçesiyle disipline sevk edilen CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, bu karara sert tepki göstermiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “İstifa etmiyorum. Sıkıysa at beni rezil ol, kepaze ol. Partiyi yönetemiyorsun, defolup gideceksin” demişti.

İHRAÇ EDİLDİ

Bu sözlerinin ardından bir kez daha disipline sevk edilen Öztürk Yılmaz için karar verildi. Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP’den ihraç edildi. “Gruptan Kesin Çıkarma” cezası, CHP Grup İç Yönetmeliği’nin 79. maddesine dayandırıldı. Bu kararla CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı da 142’ye düştü.



BÜYÜKELÇİLİKTEN İSTİFA EDİP CHP’YE KATILMIŞTI

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulan Öztürk Yılmaz, 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakılmıştı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye’nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atanan Yılmaz, 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek CHP’ye katımıştı.

26. dönem TBMM seçimlerinde CHP’den Ardahan milletvekili olarak seçilen Öztürk Yılmaz, 24 Ocak 2016’da CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Daha sonra bu koltuğunu kaybeden Yılmaz, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden Ardahan milletvekili olarak Meclis’e girmişti.

YILMAZ’DAN İLK AÇIKLAMA

İhraç edilen Yılmaz, “Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir. Hukuki süreç tamamlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok” dedi.