Son dakika: Profesör duyurdu, pastırma sıcakları geliyor!

Sonbaharla beraber hava sıcaklıkları adım adım düşerken vatandaşlara yazı hatırlatacak günler geliyor. Prof.Dr.Orhan Şen'in açıklamasına göre gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark açılacak ve pastırma sıcakları gelecek.

Havalar serinlemeye başlarken sıcak havalarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Prof.Dr.Orhan Şen’in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

“Gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasında fark açılıyor. Gece sıcaklıkları geriledi. Özellikle iç ve doğu anadoluda daha belirgin. Bundan pastırma havasının yaklaştığını anlıyoruz. Genelde pastırma havası kasım ayı başında başlar 15’ine kadar devam eder. Bu havada asılan etler gece soğuktan büzülür gündüz sıcaktan gevşer. Bu sıcaklık farkının yaklaşık 20 C civarında olması gerekir. Bu şekilde et pastırmaya dönüşür.”

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara’nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.