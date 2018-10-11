Son Dakika… Rahip Brunson’a kritik ziyaret

Hovenier, Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak’ta ev hapsinde bulunan ve yarın duruşmaya çıkacak olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın evine saat 18.00 sıralarında girdi. Ziyaret öncesinde, sokaktaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokakta sürekli olarak bekleyen polis ekiplerinin sayısı artırılırken, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de sokaktaki önlemleri sürdü. Maslahatgüzar Hovenier’in ziyareti devam ediyor.
Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak.
DHA
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