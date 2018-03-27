Son Dakika… Reina davasında ara karar açıklandı! 2 tutuklu sanığa tahliye
Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılandığı davada ara kara açıklandı. 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılacak.
Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılandığı davada ara kara açıklandı. 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılacak.