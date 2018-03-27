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Son Dakika… Reina davasında ara karar açıklandı! 2 tutuklu sanığa tahliye

Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılandığı davada ara kara açıklandı. 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılacak.

android-time 23:21 27 Mart 2018
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Son Dakika… Reina davasında ara karar açıklandı! 2 tutuklu sanığa tahliye
Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılandığı davada ara kara açıklandı. 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılacak.

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Son güncelleme: android-time 23:2227.03.2018
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