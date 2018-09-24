Son Dakika… Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik tutuklandı

MİT'in Suriye'de yakaladığı, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reyhanlı’da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde “mavi” kategoride yer alan Nazik, MİT’teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Terörle Mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Nazik'in 24 ismi teşhis ettiği öğrenildi. Nazik'in teşhis ettiği 24 kişiden 14'ünün saldırıyla alakalı kişiler olduğu belirtildi. Savcılık, 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkaracak.

Nazik, savcılıktaki sorgusunun ardından Reyhanlı'daki saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. İzleyiciye kapalı gerçekleştirilen duruşmada Nazik'in ifadesi alındı. Nazik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ankara Adliyesinde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Nazik'in bulunduğu yerlere sivil vatandaşların yaklaşmasına polislerce izin verilmedi.

İHA