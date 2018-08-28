SON DAKİKA: Samsun’da polis müdürü makam odasında intihar etti

Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti. Kendi tabancasıyla intihar ettiği belirtilen 54 yaşındaki 1. Sınıf Emniyet Müdürü'nün 2015 yılından beri Samsun'da görev yaptığı bildirildi.

Olay, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde karakol amirliği ve şube müdürlüğü görevinden bulunduktan sonra Trabzon Polis Okuluna tayin olan ve burada polis okulu müdürlüğü görevine kadar yükselen Cihan Alagöz, 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olmuştu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Cihan Alagöz bugün makamında tabancayla kendini vurarak intihar etti. Evli 2 çocuk babası Cihan Alagaöz’ün intihar haberi emniyet camiasında üzüntüyle karşılanırken şok etkisi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR?



1964 yılında Çorum'da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.

Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı ve 16/04/2015 tarihinde görevine başladı. Cihan Alagöz'ün iki çocuğu vardı. İHA