Son Dakika… Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan TL hamlesi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası’na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirası’na çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı” denildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir sonraki paylaşımında, “Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır.” ifadelerinde bulunuldu.

İHA