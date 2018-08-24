Son dakika… Şile’de denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suları nedeniyle sık sık boğulma vakalarının yaşandığı Şile’de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

GÖREVLİLER MEGAFONLA ANONSLAR YAPTI

Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

BİR KİŞİ DALGALARA KAPILARAK KAYBOLDU

Şile sofular plajında sabah saatlerinde denize giren 3 genç dalgalara kapılarak sürüklendi. Gençlerden ikisi kendi imkanları kıyıya çıkmayı başarıken 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor.

AĞVA’DA GENÇ KIZ KAYBOLDU

Dün akşam saatlerinde Ağva’da baba Erol Kocalı, ismi öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı’da (18) ablasının boğulduğunu görüncü denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu.