Son dakika… Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı

Ankara'daki Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olayda, 14 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.

Olay, Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.ü

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevindeki tartışmada 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma yaşandığı belirtilerek, “Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi. İHA