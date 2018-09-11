Son dakika… Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu…8 ayda 62 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son bir aydaki operasyonlarda 2 ton eroin, 2 ton esrar, 1 ton da kokain ele geçirildiği bildirildi. Yılın ilk 8 ayında ise yapılan operasyonlarla 62 ton 83 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotimleri yurt genelinde zehir satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bu yılın 8 ayında 94 bin 853 operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 12 ton eroin ele geçirildi

Operasyonlar sonucu, yılın 8 ayında ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53 artarak 11 ton 983 kilogram oldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964’ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 27, gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8’lik artış yaşandı.

Ayrıca, bu yılın 8 ayında diğer uyuşturucu operasyonlarında, 62 ton 83 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 241 bin 890 e 6 milyon 565 bin 543 kök kenevir ele geçirildi. Emniyet birimlerince, Ağustos ayında yaklaşık 5 ton 23 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 422 bin 175 uyuşturucu hap ve 757 bin kök kenevire el konuldu.