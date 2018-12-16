Son dakika… Soylu’dan ABD’ye operasyon mesajı

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD, Almanya ve İngiltere'ye uyarı mesajı geldi.

Türkiye’nin Suriye’deki YPG’li teröristlere karşı yapacağını açıkladığı operasyon sonrası başta ABD ve Almanya olmak üzere batılı ülkelerden operasyon yapılmaması konusunda uyarılar gelmişti. İçişleri Bakanı Soylu bu uyarılara Meclis’te 2019 bütçesi sırasında yaptığı konuşmada yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun” ifadesini kullandı.

Vatandaşlık hakkı verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Soylu, bugüne kadar kaç Suriyeli’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiğine ilişkin, “Benim ülkemde 380 bin çocuk doğdu. Allah izin verse de Meclis de yardımcı olsa, keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak” dedi.

Bu çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmanın, yüzlerce yıl sonraya yapılabilecek en büyük kardeşlik yatırımı olduğunu söyleyen Soylu, “Şu ana kadar 36 bin reşit kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık, 36 bin de çocukları var. Bunların geçen seçimde 28 bininin oy kullanma hakkı vardı. Bu seçimde reşitlerden hesap ederseniz en fazla 36 bin kişinin oy kullanma hakkı var. Gizli kapaklı da bir iş yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.