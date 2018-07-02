Son dakika… Süleyman Soylu’dan CHP açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İl Başkanları'nın şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatı için, "CHP'lileri uyardım, partinize sahip çıkın. Terörle flört etmek kabul edilebilir değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’lileri şehit cenazelerinde protokole almayın” sözleri ile ilgili açıklama yaptı. ‘Terörle flört etmek kabul edilebilir değil’ diyen Soylu şu ifadelerde bulundu;

”HDP’Yİ MECLİS’E TAŞIDILAR”

“Biz meşruiyet alanını korumakla mükellefiz ve koruyoruz, ama terör ile ilgili bir konuda, şunu değerlendirmeli; Ben bugün Ağrı’daydım. 11 evladı olan bir babanın siyasal tercihi nedeni ile katledildiği ve o ailenin, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yalnız olmadığını hissettirmeye gittim. Ben devletin İçişleri Bakanıyım, sizin evinizde sizin başınıza bir şey geldiği zaman sorumlu hissetmezsem görevime nasıl devam edeyim. Diyarbakır’da Lice ilçe başkanımızı katlettiler. Korku ile baskıyla siyasetin alanını daraltarak bu olmaz. Şimdi bu yapıyı İzmir’de artı 6 puan ile TBMM’ye taşıyorsunuz. TBMM’ye taşınınca bunların rahat mı duracağını düşünüyorsunuz?”

“HDP’NİN SİSTEMİN İÇİNDE OLMASI DAHA İYİ DEĞİL Mİ?”

Katıldığı programda, ‘HDP’ye seçmen şans verdi, sistem içinde olması daha iyi değil mi?’ şeklinde gelen soruya Soylu, ”Hülyalar üzerinden yürümüyor, böyle bir şey yok, terör örgütünden bahsediyoruz, kıytırık bir mafya yüzünden insanlar evlerinden çıkamıyorlar, PKK’nın ise kocaman bir organizasyonu var, arkasında dünya var, daha yeni ABD’nin örgüte sağladığı silahlar menşei ile birlikte elimizde” yanıtını verdi.

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”BÖLGE HALKINDAN İNTİKAM ALIYORLAR”’

Soylu, “Güneydoğu’da 6 puan düştüler, bölge insanından planlı eylem ile intikam alıyorlar. 11 çocuğu olan bir adamı katlettiler, bu sadece insanların güvenliği değil demokrasinin de güvenliğini sağlamak zorundasınız. Siz AK Parti ve Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden bir şeye kapılmış olabilirsiniz ancak devlet devam ediyor. Adam geldi infaz etti, CHP gibi meşru bir parti kendi meşruiyetini PKK’nın uzantısı olan bir partinin arkasına koydu. Bir meşruiyeti de PKK ile savaşan bir komutanın apoletlerini sökeceğini söyleyerek terör bölgesinde sınırda, mesela Kandil Operasyonu yapılacaksa TSK’nın oradaki yöneticisi konumunda olan paşanın apoletlerini sökeceğini söyleyerek koydu. Şimdi Kandil ile ilgili adımlar atılacak, Kandil’e gitmenize gerek yok dedi, buradan mesajı alan terör örgütü oldu. CHP’den teröre karşı birlikte duruş beklerim, tam tersini görüyoruz” dedi.