Son Dakika… Suruç saldırısında flaş gelişme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen olay kapsamında gözaltına alınan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

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TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ı silahla öldüren kişinin Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi. Olayda hafif yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Şenyaşar, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Fadıl Şenyaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. AA