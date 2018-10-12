Son dakika… Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda hareketlilik

3 gündür 'savcıların' beklendiği Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğuna 4 sivil plakalı araçla 11 kişi geldi. Şahısların, öğle saatlerinde Ankara'ya inen Suudi Arabistan'dan gelen heyet olduğu öğrenildi.

Can Özçelik/Fatma Vurgun – İSTANBUL

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam

ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, sivil plakalı 4 otomobille gelen 11 kişi, konsolosluğa girdi. Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

KRİZİ DİPLOMASİ ÇÖZECEK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma diplomatik bir krize yol açmamak için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda soruşturma birimlerinin çalışmalarına Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomatların da katıldığı öğrenildi. Buradaki amaç: Diplomasi kanalları kapatılmadan sorunu çözüme ulaştırmak.

ARAMA TALEBİ İÇİN KRİTİK GÜN

Ayrıntılı bir çalışma yapabilmek için iki ülke yetkililerinin temas halinde olduğu ve yakın zamanda bir sonuç alma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

SUUDİLER KARAR DEĞİŞTİRDİ TÜRKİYE KABUL ETMEDİ

Başkonsolosluklarında arama yapılmasına ilk başta olumlu bakan Suudi Arabistan yetkilileri ise bu tavırlarını daha sonra değiştirdi. İlk olarak kapsamlı bir arama için işbirliğini kabul eden Suudi tarafının daha sonra bu tavrından vazgeçerek “Kapsamlı bir arama yapamazsınız. Bizim gözetimimizde ayrıntılı olmayan inceleme yapabilirsiniz” denildi.

Suudi tarafın tavır değiştirme nedeni olarak da medyada çıkan haberleri gösterdiği ifade edildi. Ancak Suudi Arabistan'ın bu önerisi Türk yetkililer tarafından kabul edilmedi.

OKULUN GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına karışan 15 kişilik Suudi ekibin Türkiye'de kaldıkları yerler incelenirken konsolosluk binasının karşısındaki okulun güvenlik kameralarının da incelemeye alındı.