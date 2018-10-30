Son dakika…. Suudi Başsavcı olay yerini inceledi

Kaşıkcı cinayeti ile ilgili İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bir buçuk saat inceleme yaptı. Adliyedeki görüşmede ise Suudi Savcının, soruşturmayla ilgili Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin ifadesini, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği öğrenildi.

Fatma VURGUN, Can ÖZÇELİK/İSTANBUL Cemal Kaşıkcı cinayeti ile ilgili İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Başsavcı, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına geldi. Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Suudi Başsavcı daha sonra aracıyla bölgeden ayrıldı. Suudi Başsavcı Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinin ifadelerini verdi Çağlayan Adliyesi’ndeki görüşmede; Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb’in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Suudi Arabistan'da tutuklu olduğu iddia edilen 18 kişinin ifadesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’a verdiği öğrenildi. Suudi Başsavcı bugün İstanbul Adliyesine ikinci kez gelmişti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.