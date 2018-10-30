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Son dakika…. Suudi Başsavcı olay yerini inceledi

Kaşıkcı cinayeti ile ilgili İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bir buçuk saat inceleme yaptı. Adliyedeki görüşmede ise Suudi Savcının, soruşturmayla ilgili Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin ifadesini, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği öğrenildi.

Sözcü İstanbul
android-time 12:10 30 Ekim 2018
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Kaşıkcı cinayeti ile ilgili İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bir buçuk saat inceleme yaptı. Adliyedeki görüşmede ise Suudi Savcının, soruşturmayla ilgili Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin ifadesini, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği öğrenildi.

Fatma VURGUN, Can ÖZÇELİK/İSTANBUL

Cemal Kaşıkcı cinayeti ile ilgili İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne geldi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Başsavcı, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Levent’te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına geldi.

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Suudi Başsavcı daha sonra aracıyla bölgeden ayrıldı.

Suudi Başsavcı Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinin ifadelerini verdi

Çağlayan Adliyesi’ndeki görüşmede; Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb’in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Suudi Arabistan'da tutuklu olduğu iddia edilen 18 kişinin ifadesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’a verdiği öğrenildi. Suudi Başsavcı bugün İstanbul Adliyesine ikinci kez gelmişti.

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Son güncelleme: android-time 13:4030.10.2018
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