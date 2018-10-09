Son dakika… Suudi konsolosluğunu kimin arayacağı belli oldu

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belli olması için gerçekleştirilen soruşturmada Suudi yetkililer bir başsavcıvekilinin ve bir cumhuriyet savcısının konsolosluk içinde arama yapmasına izin verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim saat 13.00’te girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, konsoloslukta inceleme yapılacağının belirtilmesinin ardından bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi. AA İLGİLİ HABER Kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın son röportajı ortaya çıktı

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