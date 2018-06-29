Son Dakika… Tahliye edilen HDP’li Leyla Güven hakkında yeniden tutuklama kararı

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in, tutuklu yargılandığı davada mahkemenin verdiği tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin hakkında 3 ayrı suçtan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılaması süren Güven’in avukatının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine üst mahkemeye itirazda bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan itirazı değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırarak, Güven’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’den Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven için avukatı tarafından tahliye talebinde bulunulmuş, talebi değerlendiren mahkeme verdiği ara kararda, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış, sanığın üzerine atılı suçun lehine değişme ihtimali ve etki edebileceği delilin bulunmadığını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Güven hakkında “silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “2911 sayılı yasaya muhalefet”

suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarınailişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta gözaltına alınan Güven’in, 31 Ocak’ta

çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

AA