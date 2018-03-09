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Son dakika… Taksim Meydanı’nda silah sesleri

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İlk bilgilere göre iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı.

android-time 18:20 9 Mart 2018
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Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İlk bilgilere göre iki grup arasındaki kavgada silahlar kullanıldı.

Taksim Meydanı’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Mete Caddesi’nde araçlarını bırakarak kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

 

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

Olay, Kazancı Yokuşu’nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı’nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı’na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.

Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi’nde araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.

Kavganın yaşandığı yerde ise Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

 

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YARALILAR TAŞINIRKEN.

YARALININ TAŞINIRKEN.

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Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu.

Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu.

Son güncelleme: android-time 20:5109.03.2018
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