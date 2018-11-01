SON DAKİKA… Bakan Akar açıkladı! Tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor" dedi.

Askerlikte yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden çalışma sonucunda tek tip askerliğe geçme kararı alındı. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Akar, bu konuyla ilgili 2-3 aydan bu yana çalışma yapıldığını, bunun henüz sonuçlanmadığını bildirdi.

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“DEĞİŞİK BOYUTLARI VAR”

Çalışmanın çok değişik boyutları bulunduğunu, farklı bakanlıkları da ilgilendirdiğini ifade eden Akar, “Tarım ve hayvancılık çok önemli bir konu. Bunun üzerinde devamlı duruyoruz. Doğu ve Güneydoğu’yu gezdikçe, oradaki insanlarla konuştukça, görüştükçe, Kürt kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, orada yaşayan insanlarla, Türklerle hep beraber oturup sohbet ettikçe, tamamen samimi ortamda konuştukça ortaya çıkan manzara, bu bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Tarım ve hayvancılık şart çünkü öbür türlü fabrika denildiği zaman, ‘Ağrı’ya fabrika yapalım’, nasıl yapacaksınız fabrika? Hammaddesi, ustası nereden gelecek, mühendisi nerede yatacak, lojmanı nerede, yolu nerede, demir yolu var mı, hava yolu var mı gibi bir sürü sorun çıkıyor. Tarım ve hayvancılıktan başladığın takdirde çok daha rahat ilerleme, gelişme olabilir diye düşünüyoruz” dedi.

“FARKLI BAKANLIKLARI DA İLGİLENDİRİYOR”

Olaya objektif bakbaya çalıştıklarını dile getiren Akar, “Bu manada oradaki yaptığımız çalışmalarda bunu dedikten sonra, bu sefer Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ‘Siz böyle diyorsunuz ama çocuklar askerliği yedek subay olarak yapmak istiyor, 6 ay yapmak istiyor bunun için de kimse tarım lisesine, meslek lisesine, tarım ve hayvancılığa bakmıyor, herkes üniversiteye gitmeye çalışıyor’ diyorlar. Diğer taraftan yurt içinde, yurt dışında evlatlarımız, kardeşlerimiz, okuyanlar var, çok önemli görevlerde, çok önemli akademik çalışmalar yapıyor. 20-25 gün gel, git vesaire bunlar ne getiriyor, ne götürüyor? Olaya tamamen objektif şekilde bakıp herhangi bir şekilde takım tutar gibi taraf olmaksızın ne yapabiliriz diye Tarım Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız dahil arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üst teğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor” ifadelerini kullandı. AA