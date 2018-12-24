Son dakika: Tek tip askerlik ne zaman gelecek? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nden flaş açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin tek tip askerlik ile ilgili sorusuna yanıt veren Kalın, "Milli Savunma Bakanımızla görüştüm." dedi. Peki tek tip askerlik ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Tek tip askerlik çalışmaları hakkında gelinen son noktayı paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bugün bununla ilgili bir sunum yapılmadı. Milli Savunma Bakanımızla gelmeden önce görüştüm. Kendileri bütün ilgili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bana da çok fazla tüyo vermedi. Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik modeli üretilecektir” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NDAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce ‘askerlik' konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tek tip askerlik ile zorunlu askerlik görevi için değişikliğe gidileceğini açıklayan Bakan Akar, “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor.” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, tek tip askerliğe dair “Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik; 2 – 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor. Daimi olacak ikide bir bedelli mi olacak, geliyor mu, çıktı mı ? Bu öngörülebilir, herkes bilecek ki bu budur. En iyisi en rahatı, her erkek askerlik görevini yapar deyip kapatmak, ama olmuyor. Ekonomik, siyasi, bireysel, modern hayatın getirdiği mecburiyetten dolayı çözüme gidiliyor. Kendi içinde tutarlı hale getirmek herkesin hesabını, kitabını, eğitimini işçiliğini buna göre getirsin.” diye konuştu.

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