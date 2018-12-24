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Son Dakika…TEM’de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: Bir polis şehit oldu

Dev bir şantiye alanına dönen İstanbul'da hafriyat kamyonlarının trafikte estirdiği terör can almaya devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde işlem yapan polislerin aracına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada kamyon altında kalan polis memuru şehit oldu

android-time 13:05
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Dev bir şantiye alanına dönen İstanbul'da hafriyat kamyonlarının trafikte estirdiği terör can almaya devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde işlem yapan polislerin aracına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada kamyon altında kalan polis memuru şehit oldu

TEM Otoyolu’nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki bir polis memuruna çarptı.

 

DHA

DHA

Kamyonun altında sıkışan polis memuru, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 13:3824.12.2018
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