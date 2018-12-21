Son Dakika… TEM’de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendi

Son Dakika... TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi. Sürücü, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA