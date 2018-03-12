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Son dakika… Topkapı’da tramvay raydan çıktı!

İstanbul, Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Seferler çift taraflı olarak durduruldu.

android-time 21:35 12 Mart 2018
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Son dakika… Topkapı’da tramvay raydan çıktı!
İstanbul, Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Seferler çift taraflı olarak durduruldu.

İETT’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı’ da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.” denildi.

 

Son güncelleme: android-time 21:5212.03.2018
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