Son dakika… Topkapı’da tramvay raydan çıktı!

İstanbul, Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Seferler çift taraflı olarak durduruldu.

İETT’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı’ da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.” denildi.