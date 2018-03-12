Son dakika… Topkapı’da tramvay raydan çıktı!

İstanbul, Topkapı'da tramvay raydan çıktı. Seferler çift taraflı olarak durduruldu.
İETT’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı’ da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.” denildi.
KAMUOYUNA DUYURU;
Topkapı -Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı’ da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 10 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.
— İETT Destek (@iettdestek) 12 Mart 2018
Son güncelleme: 21:5212.03.2018