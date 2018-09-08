Son dakika…Tramvay yolunda feci kaza! İki turist yaralandı

İstanbul Beyazıt’ta kırmızı ışıkta tramvay yolundan geçmeye çalışan iki turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt durağına yakın noktada yolun karşısına geçen iki kadın turiste çarptı. Japon uyruklu turistler Yoko Takahashi (58) ve Tami Ishıda (48) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın, kadın turistlerin kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada meydana geldiği ifade edilirken, Yoko Takahashi’nin (58) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir süre aksadı.

AA