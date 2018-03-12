Son dakika… TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan son dakika açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığı belirtildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi verildi.

Ağrı’da 1 askerin şehit düştüğü haberinin ardından son dakika bir acı haber daha geldi…

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

AĞRI’DA 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 teröristin de öldürüldüğü çatışmada, teröristlerin yardıma gelen güvenlik güçleri için yola tuzakladığı patlayıcı, sivil minibüsün üzerinden geçmesiyle infilak etti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşun Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç (40) olduğu ve ailesiyle birlikte Ağrı'da yaşadığı belirtildi.

Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç'un ailesiyle birlikte Ağrı'da oturduğu kaydedildi. Şehidin babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.

Şehit Göksel Koç'un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Şehit Göksel Koç'un cenazesinin bu akşam askeri uçakla Isparta'ya getirilmesi ve yarın köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK YARALI

Olayda 2 çocuk yaralandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır” denildi.

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