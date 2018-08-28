Son Dakika… TSK: Türk savaş pilotu, F-35 uçağı ile ABD’deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Türk savaş pilotu, F-35 uçağı ile ABD'deki ilk uçuşunu 28 Ağustos'ta gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu, 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir” ifadesi yer aldı.

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UÇAKLAR ABD’DE KALACAK

Türkiye’nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, Teksas-Fort Worth’te haziran ayında düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Teslim alınan F-35’lerin Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilmesinin ardından da savaş uçağı pilot eğitimlerinde kullanılması planlanmıştı. 3 ve 4’üncü uçakların Mart 2019’da teslim edilmesi öngörülürken, Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD’de kalacak.

Teslim alınan F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5’inci nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, kademeli olarak 100 adet tedarik etmeyi planlıyor.

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor.

İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020’de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak. AA