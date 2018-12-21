Son dakika… Tunceli’deki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu hafta içerisinde toplam 84 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

MSB’DEN HAFTALIK RAPOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yurt içinde ve dışında 84 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.