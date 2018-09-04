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Son dakika… Tuzla Orgazine Sanayi Sitesi’nde patlama

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

android-time 14:23 4 Eylül 2018
Haberler Gündem
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Ayrıntılar gelecek)

Son güncelleme: android-time 14:4804.09.2018
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