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Son dakika… Vakıf Katılım Bankası’ndan düşük kur açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde düşük kurdan dolar ve euro alım satım işlemi yapan Halkbank’ın ardından bu kez de Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde doların 4.571 liradan alınıp 4.5888 lirandan satıldığı görüldü. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, "Siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" denildi.

android-time 05:42 10 Eylül 2018
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Son dakika… Vakıf Katılım Bankası’ndan düşük kur açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde düşük kurdan dolar ve euro alım satım işlemi yapan Halkbank’ın ardından bu kez de Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde doların 4.571 liradan alınıp 4.5888 lirandan satıldığı görüldü. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, "Siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" denildi.

Vakıf Katılım Bankası’ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Vakıf Katılım Bankası'nın yaptığı yazılı açıklama.

Vakıf Katılım Bankası’nın yaptığı yazılı açıklama.

“10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir.”

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Son güncelleme: android-time 05:4610.09.2018
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