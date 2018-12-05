Son dakika… Yoğun yağış nedeniyle Mersin ve KKTC’de okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Mersin'de kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Konuyla ilgili Mersin Valiliğinden de açıklama geldi.

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Açıklamada, “Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarında, kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

KKTC’DE DE TATİL

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu arada Girne-Lefkoşa ve Girne-Dikmen kara yolu şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı, birçok bölgede enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik kesintisi oldu. AJANSLAR