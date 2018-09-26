SON DAKİKA: Yağışlara fırtına da eklendi! İstanbul ve birçok şehre hava durumu uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarılarıyla duyurduğu yağışlar ve soğuk havaya bir de fırtına eklendi. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nin bir kısmını etkileyecek olan fırtınaya bazı noktalarda yağışlar eklenecek. İstanbul ve Bursa'da bazı vapur seferleri iptal oldu. Havaların birden değişmesiyle vatandaşlar hava durumuna dair son dakika gelişmelerini araştırıyor. Bugün başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar sürecek fırtına yer yer 100 km hıza kadar ulaşacak. Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları etkilenecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika uyarılarıyla duyurduğu yağışlar ve soğuk havaya bir de fırtına eklendi. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nin bir kısmını etkileyecek olan fırtınaya bazı noktalarda yağışlar eklenecek. İstanbul ve Bursa’da bazı vapur seferleri iptal oldu. İşte hava durumundaki son gelişmeler…

BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENECEK

Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Kırşehir’in kuzey ve batısı, Yozgat'ın kuzeyi, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Samsun ve Sinop çevrelerinde aralıklarla kuvvetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.

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METEOROLOJİ’NİN UYARILARI SÜRÜYOR

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın (26.09.2018 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAZI İDO SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO(İstanbul Deniz Otobüsleri)'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal olan seferler şöyle;

– 26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 – 10.55 seferi,

– 26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 – 08.45 seferi,

– 26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 – 10.45 seferi.

BUDO’DAN SEFER İPTALLERİ

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO’nun saat 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.