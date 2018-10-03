SON DAKİKA…Yenikapı’da silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Kavga'da 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, Fatih’in Katip Kasım mahallesindeki İmrahor Hamamı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda işletme sahibinin oğlu ile bir müşteri arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İsmi öğrenilemeyen müşteri, kavga esnasında işletme sahibinin oğlu S. Ç.’yi kafasına sopayla vurarak yaraladı. Bunun üzerine S. Ç. de üzerinde taşıdığı silahı birkaç el ateşleyerek, kavga ettiği müşteriyi ayağından vurdu. Olayda işletme sahibi S. Ç. ve kavgaya karışan müşteri yaralandı.

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Yaralı müşteri ambulans ile yakındaki bir hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, Özel Harekat polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Biri müşteriyi silahla vuran S. Ç. ve biri ise kavgaya karışan başka bir restoran çalışanı olmak üzere, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA