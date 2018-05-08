Son Dakika… Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AKP'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi.

BELEDİYE İŞÇİSİ SALDIRDI

Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül’e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde’deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başkan Şengül yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA