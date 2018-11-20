Son dakika… Yılmaz’dan ilk açıklama

Son dakika... CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, "Bağımsız olarak devam edeceğim. Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet affetmez" dedi.

CHP’den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ihraç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir. Hukuki süreç tamamlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok” dedi. DHA İLGİLİ HABER Son dakika... Öztürk Yılmaz ihraç edildi

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