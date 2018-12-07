Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yoğun kar yağışı başladı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

android-time 10:19
Haberler Gündem
Son dakika… Yoğun kar yağışı başladı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Ekipler yolun açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Foto: AA

Ekipler yolun açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Foto: AA

Ekipler, özellikle bir TIR’ın kayarak yolu kapatması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı D-100 Karayolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla yoldaki trafik rahatladı. Polis ekipleri sürücülerin, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.


Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:2407.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar