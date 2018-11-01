Son dakika… Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bölümü askeri birliğine teslim olmaya giden yolcu otobüsü önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR’a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat’taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

AA