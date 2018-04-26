Son dakika.. YSK seçim takvimini hazırladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken isimlerin, 4-9 Mayıs tarihleri arasında yani yalnızca 6 gün içerisinde bu imzaları toplaması gerekiyor. Partilerin ittifak protokolü ise 1-6 Mayıs tarihlerinde YSK’ye verilecek.

YSK, 30 Nisan'da başlayacak olan seçim takvimini yayımladı. Takvime göre Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ya yapılacak başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, 5 Mayıs saat 17.00'de sona erecek. Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek isteyenler ise, 1-2 Mayıs tarihlerinde YSK'ya başvuru yapabilecek. Adaylık başvurusu YSK tarafından kabul edilenler için seçmenler 4 Mayıs'ta imza vermeye başlayacak, bu süre 9 Mayıs günü saat 20.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı geçici aday listeleri 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar için süre başlamış olacak. İtirazlar için süre ise yalnızca bir gün olacak. Yani 11 Mayıs'ta itiraz süresi dolacak.

SON GÜN 6 MAYIS

Seçime ittifakla katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan ittifak protokolü 1-6 Mayıs tarihlerinde YSK'ya teslim edilecek. İttifak yapan siyasi partiler, 18 Mayıs tarihine kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri 20 Mayıs'ta kura ile belirlenecek. Siyasi partilerin, milletvekili aday listelerini de bu tarihe kadar YSK'ya bildirmeleri gerekecek. Bağımsız adaylar da 20 Mayıs'a kadar adaylık başvurusunda bulunabilecek. 30 Mayıs'ta milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak.

2-12 Mayıs arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri yayınlanacak. 22 Mayıs'ta seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği sandıklar belirlenecek. 30 Mayıs'ta seçmen bilgi kağıtları dağıtılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de başlamış olacak. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.

SEÇİM YASAKLARI 14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a dek devam edecek. 14 Haziran'da propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Bu kapsamda açılış ve temel atma törenleri yapılamayacak. Başbakan, bakanlar ve milletvekili seçim gezilerinde resmi araçlarını kullanamayacak, protokol kapsamında resmi törenle karşılanmayacak. Ancak Cumhurbaşkanı bu sınırlamanın dışında olacak. Seçim propagandası 23 Haziran akşamı sona erecek.

Seçim yasakları, oy verme işleminin yapılacağı 24 Haziran günü saat 00.00'da sona erecek. YSK, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 24 Haziran 23.59'da ilan edecek. Böylece ikinci tura kalan muhalefet adayının çekilip, yerine ikame adayının belirlenmesi için 17 saatlik dar bir zaman dilimi olacak. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle olacak. Ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Öte yandan YSK, geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimini yeniden açıklayacak. Eğer geçici sonuçların açıklanması 25 Haziran'a sarkarsa, muhalefetin ikame adayı belirlemesi için diğer gün saat 17.00'ye kadar zamanı olacak.