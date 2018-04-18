Son dakika haberi… YSK Başkanı’ndan İYİ Parti açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim hazırlıklarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Seçime hangi partilerin katılabileceğinin ilgili yasada yer aldığını ifade eden Güven, "İYİ Parti seçimlere girebilir mi, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İYİ Parti'nin durumu incelenir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Seçim için hazırlıklı olduklarını ifade eden Güven, “Bugün itibari ile seçim takvimi hazırlıkları başladı. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından sıkıntı yoktur” dedi.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

Seçimlere İYİ Parti’nin girip giremeyeceği de merak eden konular arasındaydı. YSK Başkanı Güven o soruya da cevap verdi. Gerekli incelemenin yapılacağını ifade eden Güven, “Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek” dedi.