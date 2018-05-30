YSK’dan milletvekili listeleri açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, basına yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine katılmak için milletvekili aday listesi hazırlayan partilerin kesin aday listelerinin resmi gazeteye gönderildiğini açıkladı.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. YSK’nın dün resmi gazeteye gönderdiği kesin aday listeleri resmi gazetede yayımlandı. Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 8 siyasi parti seçime katılacak.
YSK’nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak. Öte yandan Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
İPTAL KARARI İÇİN YORUM YAPMADI
Başkan Güven, “24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderdik. Adayların ülkemize, siyasi partilerimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Seçim İttifakı Yasası’na ilişkin iptal isteminin yarın Anayasa Mahkemesinde görüşüleceği hatırlatılarak, “İptal kararı çıkarsa ne olur?” şeklindeki soru üzerine de Güven, “Bilemiyorum, yarını bekleyelim.” değerlendirmesinde bulundu.
ADANA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- JÜLİDE SARIEROĞLU
2- TAMER DAĞLI
3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
4- AHMET ZENBİLCİ
5- ABDULLAH DOĞRU
6- SEVİL CAN
7- MUHAMMED AKSOY
8- MEHMET AKİF DOSTBİL
9- RAMAZAN ÇIRAK
10- EROL KAHRAMAN
11- REŞAN ARLIER
12- NECİP FAZIL CENGİL
13- MEHMET GAZİOĞLU
14- MUHAMMED ZEKİ AÇ
15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHARREM VARLI
2- AYŞE SİBEL ERSOY
3- CAHİT ÖZTOK
4- YUSUF BAŞ
5- MUSTAFA İZGİOĞLU
6- ÇAĞRI ŞAHİN
7- FİRDEVS CİNGÖZLER
8- YEŞİM AKKAŞ
9- ARZU BÜYÜKNACAR
10- DİREN ÖZGÜL
11- AZİZ SÖKMEN
12- MEHMET ŞAHİN
13- NESLİHAN GÖK
14- MUSTAFA EREN
15- HASAN ÇALIŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- VEDAT TURGUT
2- SALİH DEMİR
3- VEYSİ SONKAYA
4- MURAT TEMUR
5- YILDIRAY KORKUTAN
6- YUSUF YAMAN
7- HÜSEYİN AYAYDIN
8- MUSTAFA YAVUZ
9- HAKAN ÖZBAY
10- YILMAZ GEÇER
11- MUSTAFA ÇİÇEK
12- ABİDİN SERİN
13- HANİFİ ÖZOĞUL
14- ÖMER ERKUŞ
15- SEDAT SOL
VATAN PARTİSİ
1- HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
2- HATİCE NESRİN KILIÇAY
3- EROL SEZGİNLER
4- GÜLŞAH TİRENG
5- CEZMİ GÜRLEN
6- ALİ YAĞRI
7- BAHADIR BERKYEZ
8- AYŞE ÇELLİK
9- VAHİDE BUDAK
10- EMİRALİ YILMAZ
11- DEMET UĞUR YETKİN
12- YALÇIN SEMİR AKARSU
13- FAYSAL ÖZCAN
14- ABDURRAHİM KÖYLÜ
15- EYLÜL KAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ
2- KEMAL PEKÖZ
3- SEVER UZUN
4- BARIŞ KARABIYIK
5- SONGÜL AYDIN
6- HATİCE KAVRAN
7- BERİTAN ÖNEN
8- AHMET KILIÇ
9- ROZERİN TOSUN
10- ESER ÇAPAR
11- TÜRKAN BAKIR
12- MEHMET EDİP ÇAÇAN
13- ZOZAN EFETÜRK
14- CEMİLE TAY
15- DENİZ VAROL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AYHAN BARUT
2- ORHAN SÜMER
3- MÜZEYYEN ŞEVKİN
4- BURHANETTİN BULUT
5- RIZA METE
6- OYA TEKİN
7- OSMAN BERKE DUVAN
8- ERTAN KARAOĞLU
9- MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
10- BÜLENT ÖĞRÜ
11- BÜLENT MARAKLI
12- BERFU SALICI YAKIT
13- SIDIKA HALICIOĞLU
14- ONUR AKPINAR
15- ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
SAADET PARTİSİ
1- MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
2- AHMET BEYAZ
3- AYŞE TOPAL
4- SÜLEYMAN ŞENOGUL
5- İBRAHİM ŞAHİN
6- MUSTAFA ÇEKİLARIZ
7- CUMA ŞAHİN
8- YASEMİN KAPUKAYA
9- SELİM BİLGEN
10- ABDULLAH KAYA
11- İBRAHİM KARA
12- CENGİZ KAYADAN
13- OĞUZ GÜÇÜK
14- ABDULLAH ÜMMETOĞLU
15- UĞUR MURAT BUĞDAY
İYİ PARTİ
1- İSMAİL KONCUK
2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
3- ALİ AYDIN
4- NİHAL AĞCA
5- RECAİ MERCİMEK
6- SİNEM ULUDAMAR
7- MEHMET SERTAÇ DURAK
8- VEDAT SABANCI
9- EREN ÖZER
10- HAMZA GÜLTEKİN
11- ŞULE TÜDEŞ
12- ERCAN ATALAY
13- ALİ KABAKLI
14- SİBEL ÇAKMAK
15- İLKER KILINÇ
BAĞIMSIZ
– TUĞÇE SEZEN
GEDİK
– MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI
ADIYAMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET AYDIN
2- İBRAHİM HALİL FIRAT
3- MUHAMMED FATİH TOPRAK
4- YAKUP TAŞ
5- ABDULAZİZ ASLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SELİM ÇAKIR
2- ÖZGÜN TOPRAK
3- ÖMER YILDIRIM
4- SAMİ GÜLER
5- ALİ CAN DOĞAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ALİ ÇELİK
2- MUSTAFA YETİŞ
3- BİLAL DEMİR
4- İBRAHİM ÜSTÜN
5- ELİF ŞÜHEDA TÜRK
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA KABARCIK
2- MEHMET ALİ KORKMAZ
3- SÜLEYMAN YURTSEVER
4- MELEK DOĞAN
5- MUSTAFA ÇAM
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HASAN BASRİ YORULMAZ
2- HAYRİYE KORKMAZ
3- MAHMUT ÖZDEMİR
4- BİRSEN TUNÇ
5- İSMET ARDIÇ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ABDURRAHMAN TUTDERE
2- MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
3- MAHMUT NEDİM EVLİ
4- SONGÜL VARKİ YILDIRIM
5- MÜSLÜM ASLANOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- HAŞİM ASNUK
2- ABDULKADİR GÖZLEYİCİ
3- CEMAL KILAVUZ
4- ABUZER TURHAN
5- FEHİM AYDIN
İYİ PARTİ
1- MAHMUT BOZKURT
2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
3- ZÜLFİKAR IŞIK
4- FATİME ZEHRA AKBAŞ
5- MUHAMMED CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- VEYSEL EROĞLU
2- ALİ ÖZKAYA
3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN
4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR
5- MEHMET ZEYBEK
6- İBRAHİM ÜNLÜER
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET TAYTAK
2- TURAN CİVELEK
3- MUHARREM GÜNAY
4- ERSAN ÖZGÜR
5- İSMAİL KARNIBÜYÜK
6- İBRAHİM AKSU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ADEM ATLI
2- İBRAHİM HALİL UÇAR
3- RECEP ARSLAN
4- BÜLENT KOÇ
5- MEHMET CİHAN
6- MELİK DOĞAN
VATAN PARTİSİ
1- ZİYA ÖZTÜRK
2- HÜSEYİN KARANLIK
3- KADİR KESGİNER
4- MEHMET KARANLIK
5- RECEP BAYRAM
6- ABDULLAH ÖZOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NEVİN AYTEKİN
2- MEMET ŞERİF ÇELİK
3- BELMA KORAY
4- MEHMET EMİN GERS
5- GÜLSEREN KARATAŞ
6- İSMAİL YILMAZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BURCU KÖKSAL
2- AHMET HAKAN UYAN
3- İSMAHAN NERGİZ
4- RAMAZAN AKGÖZ
5- ERTUĞRUL YILMAZ
6- HATİCE GÖKOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- SAFA ŞENEL
2- MUSTAFA TAŞKAPI
3- HASAN BASRİ KANTAR
4- HASAN HÜSEYİN UĞURLU
5- HALİT KUŞ
6- YAŞAR KARAKAYA
İYİ PARTİ
1- GÜLTEKİN UYSAL
2- ABDÜLKADİR AKCAN
3- OKŞAN ULUSOY EFE
4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER
5- MERVE BALANDI
6- ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- EKREM ÇELEBİ
2- ABBAS AYDIN
3- DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
4- ERHAN TENEKECİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AYDIN ŞİMŞEK
2- RAHMİ DURU
3- SERVET AL
4- REYHAN DOĞANCI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞABAN GÖKHAN
2- BURHAN ASLAN
3- CEMAL ARVAS
4- DOĞAN ÖZMEN
VATAN PARTİSİ
1- NİMET İLHAN
2- ÖZAY GÖKÇE
3- BÜNYAMİN GÜLLE
4- İSMAİL CAN ÇAKAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BERDAN ÖZTÜRK
2- DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3- ABDULLAH KOÇ
4- KEZİBAN DUMLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMALETTİN KOÇAK
2- MUHAMMED ASLAN
3- MEHMET SIDDIK YEL
4- MURAT YILDIRIM
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ZİYATTİN TOKAR
2- YASİN IŞIK
3- ÖMER ÇELİK
4- YUSUF İSLAM SARIGÜL
İYİ PARTİ
1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
2- ADEM KILIÇ
3- MUSTAFA YAŞAR
4- AYHAN ARSLAN
BAĞIMSIZ
– ÜMİT DOĞAN
– FEHMİ ATMACA
AKSARAY
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- İLKNUR İNCEÖZ
2- CENGİZ AYDOĞDU
3- MUSTAFA SERDENGEÇTİ
4- MUHAMMED AKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- RAMAZAN KAŞLI
2- SEFER ALKAN
3- AYSUN HIZLI OKUR
4- FATİH ÖNEMLİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NİHAT ÖZDEMİR
2- BEDİH ÇİFTÇİ
3- BAYRAM DURNA
4- AYATULLAH TAKAK
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA YILMAZ
2- ATİLA KARAKOR
3- ABDULLAH SERT
4- ÖZLEM ETÇİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEYİT MEHMET KESKİN
2- CİHAN YILMAZ
3- ŞÜKRAN ACAR
4- AHMET DEMİR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ ABBAS ERTÜRK
2- RAMAZAN FİDAN
3- PELİNSU YILDIRIM
4- ALİ EŞMEKAYA
SAADET PARTİSİ
1- LEVENT SERDAR ŞAHİN
2- AHMET BÜLBÜL
3- YUSUF KENAN DURMUŞ
4- MUSTAFA AYHAN
İYİ PARTİ
1- AYHAN EREL
2- NURİ KOÇAŞ
3- RAHİM AYDIN
4- FATMA PINAR İZGÜ
AMASYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
2- HASAN ÇİLEZ
3- ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR KUTAY SAMSUN
2- MURAT SUŞEHİRLİ
3- ERGANİ CANBOLAT
HÜR DAVA PARTİSİ
– ADEM KILINÇ
2- MÜSLÜM YILMAZ
3- ALİ BOZKURT
VATAN PARTİSİ
1- BÜLENT KOPUZ
2- SERDAR DEMİR
3- SEFER KILIÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HAMZA YILMAZ
2- MİTHAT ÇELİK
3- CEMAL KİRLİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MUSTAFA TUNCER
2- MEHMET GÖL
3- HÜSEYİN ACAR
SAADET PARTİSİ
1- MAHMUT ÇAKAR
2- LEVENT ŞENOL
3- NOĞMAN YÜKSEL
İYİ PARTİ
1- AHMET FATİH COŞAR
2- GÖKHAN LAFÇI
3- MEDET EROĞLU
ANKARA-1 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
2- FATİH ŞAHİN
3- YALÇIN AKDOĞAN
4- ALİ İHSAN ARSLAN
5- MURAT YILDIRIM
6- FATMA ÖNCÜ
7- FAHRİ USTA
8- GÖKÇER DOĞAN
9- FEVZİ AYDIN
10- BÜŞRA SOYLU
11- MUAMMER CEMALOĞLU
12- ELİF RABİA GÜRBÜZ
13- ADİL CAN YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEVLÜT KARAKAYA
2- ZÜHAL TOPÇU
3- EYÜP YILDIZ
4- DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU
5- MEHMET DUYGULU
6- LEVENT ÇAĞLANCI
7- ŞENİZ SEZGİN
8- CEMAL ABDÜLSEMET DURMUŞ
9- OĞUZ YILMAZ
10- FATİH MORMENEKŞE
11- NEVİN KORKMAZ
12- KENAN FİDAN
13- SELİM ŞAHİN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ABDULSAMET YALÇIN
2- OSMAN GÜLEBAK
3- OSMAN UÇAK
4- MURAT GÜNAYDIN
5- MUHAMMED ATA ZİLELİ
6- RAMAZAN YILDIRIM
7- ALİ BOSTANCI
8- CEMAL BOSTANCI
9- MUHAMMED KELEŞ
10- ALİ ALPSOY
11- CEVRİYE UŞAR
12- ŞEYMA DEMİRER
13- EMİNE ALPSOY
VATAN PARTİSİ
1- TÜLİN OYGÜR
2- NUSRET SENEM
3- ÖZGÜR BURSALI
4- ZEHRA İNCİ ÖZDİL
5- MEHMET CENGİZ
6- ALİ YÜKSEL
7- FATMA SİBEL ARSLANTÜRK
8- KAAN DOĞAN
9- ALİ ŞAN GÜRZ
10- EMEL YALIN
11- HAKKI ERMAN ERGİNCAN
12- AYSAN CANVER
13- BİLAL GÜRBÜZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
2- EŞREF KİRAZ
3- EMİNE KAYA
4- İSHAK KOCABIYIK
5- DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
6- GAZİ OTİ
7- CENNET AVCI
8- CEYHUN AKIN
9- DİLEK ERTÜRK
10- ERDEM ÖRT
11- EBRU DEMİR
12- REMZİYE GÜÇLÜ
13- ERDAL ATAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- TEKİN BİNGÖL
2- LEVENT GÖK
3- ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4- BÜLENT KUŞOĞLU
5- GAMZE TAŞÇIER
6- EKREM KEREM OKTAY
7- MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8- HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9- ALİ HİKMET AKILLI
10- AYLİN YAMAN
11- UMUT ERARSLAN
12- KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13- CANSEL GÜVEN
SAADET PARTİSİ
1- TANJU GÜVENDİREN
2- FATİH BEYAZIT
3- AHMET ÖZKÖK
4- HALİL ADIGÜZEL
5- İBRAHİM SAYIN
6- FARUK BELCİ
7- HATİCE NİHAL KORKUTAN
8- HALİS BAL
9- MEMET İNCİ
10- EMRE AYGÜNOĞLU
11- FERİDE ÖZTÜRK
12- MUSTAFA TOSUNER
13- DİLARA ERANIL
İYİ PARTİ
1- KORAY AYDIN
2- İBRAHİM HALİL ORAL
3- MESUT ÖZARSLAN
4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
5- MİNE BAŞ
6- YETKİN ÖZTÜRK
7- KADRİYE ÜNLER
8- FEHMİ KANDEMİR
9- BARIŞ DOĞAN
10- ÇAĞLAR AY
11- İHSAN KOÇAK
12- KENAN TÜRÜDÜ
13- HATİCE KÜÇÜK
BAĞIMSIZ
– ESMA AYDINLI
– MAHMUT KONUK
– ALİ RIZA AYDIN
ANKARA-2 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA DESTİCİ
2- LÜTFİYE SELVA ÇAM
3- EMRULLAH İŞLER
4- ORHAN YEĞİN
5- ARİFE POLAT DÜZGÜN
6- ZEYNEP YILDIZ
7- AHMET FETHAN BAYKOÇ
8- ENES ŞİŞMAN
9- MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
10- İBRAHİM ENES DURUAY
11- ONUR ALP BAŞAYAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SADİR DURMAZ
2- NEVİN TAŞLIÇAY
3- ABDULLAH AĞAR
4- TARKAN TOPER
5- NAİM YANIK
6- GÖKHAN AĞDEMİR
7- SERDAR BİLGİLİ
8- AYDIN ERKOÇ
9- İLKAY UYAR KABA
10- EROL ELİDEMİR
11- MEHMET YURTOĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞAHZADE DEMİR
2- HASAN BOZDAŞ
3- YUSUF ALPSOY
4- AHMET PUSA
5- YASİN ÖZTAŞ
6- BAHRİ ALTINDAĞ
7- PINAR NASER
8- ÖZNUR KOYUNCU
9- KADİR KAYA
10- MÜCAHİT AVCI
11- YAKUP DEDE
VATAN PARTİSİ
1- HASAN ATİLLA UĞUR
2- KAMİL DEDE
3- ERTEN ACIR
4- BÜLENT ESİNOĞLU
5- BERKAN ÖZER
6- ŞEN YAZGAN
7- YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
8- DURMUŞ ALİ ERKAN
9- ÖZGÜR SEYİT SEVER
10- ASYA BANU PEHLİVAN
11- AGAH KUTLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NURAY TÜRKMEN CANLI
2- İSTEK USALP
3- VAHİDE İLGÜN
4- HAYDAR ARSLAN
5- İPEK GÜR
6- NURHAYAT EMİRE
7- MUSTAFA DEMİR
8- NİLGÜN YILMAZ
9- ROJAN MAMO
10- BAHYETTİN BATUR
11- MURAT BAHADIR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT EMİR
2- YILDIRIM KAYA
3- SEMRA DİNÇER
4- KENAN NUHUT
5- MURAT KAVUNCU
6- BEKİR SAMİ DOĞAN
7- ALİBEY YÜKSEL
8- DENİZ ÇAKIR
9- MUSTAFA NADİR ER
10- SUNA KERİMOĞLU
11- BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- İLYAS TONGÜÇ
2- ALİ AKTAŞ
3- ERSAN BİLGİN
4- MEHMET BALOĞLU
5- MUHAMMET FURKAN KAMALAK
6- MERVE AYDIN KÜÇÜK
7- BURHAN KIRMAN
8- BURHAN GÜMRÜKÇÜ
9- OSMAN OKTAY
10- TUGAY KARABULUT
11- İLYAS ŞEKER
İYİ PARTİ
1- ŞENOL BAL
2- ERSÖNMEZ YARBAY
3- GÖKHAN BEKER
4- FARUK KÖYLÜOĞLU
5- HASAN SEYMEN
6- HEDİYE AKDERE
7- TUNCAY TEKAY
8- HÜSEYİN ÖZLÜK
9- BAHA CANKUT SARITAŞ
10- ÇİĞDEM BİNGÖL
11- BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET NACİ BOSTANCI
2- ASUMAN ERDOĞAN
3- NEVZAT CEYLAN
4- BARIŞ AYDIN
5- HACI TURAN
6- MERYEM GÖKA
7- TUNA KOÇ
8- KURTCAN ÇELEBİ
9- SERHAT BAYAR
10- DİLARA TABAK
11- MEHMET GÜNDOĞDU
12- MÜCAHİT EFE
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YAŞAR YILDIRIM
2- ERKAN HABERAL
3- FATİH ÇETİNKAYA
4- ŞÜKRÜ ALNIAÇIK
5- ABDULLAH BAHADIR ALPEREN
6- DURDU MEHMET KÖŞ
7- HAKAN DOĞRU
8- ALTUĞ BARIŞ DOĞAN
9- EMRE KAYA
10- HÜSEYİN YILMAZ
11- HAYDAR DURAN
12- ŞABAN IŞIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- CEMAL ÇOBAN
2- MEHMET ÖZTÜNÇ
3- TAHA SÖĞÜT
4- FAYSAL ÖZTÜRK
5- SUAT ALPSOY
6- ZEYNEP YALÇIN
7- HAVVA YAVUZ
8- REMZİYE YILDIRIM
9- ENGİN DİLBAZ
10- SEYİD AHMET KOYUNCU
11- RÜSTEM UŞAR
12- İSLAM AVCI
VATAN PARTİSİ
1- UTKU REYHAN
2- ERCAN ENÇ
3- GÜLDANE PEKDOĞAN
4- OKTAY YILDIRIM
5- DENİZ TOKGÖZ
6- KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
7- MELEK GÜVENÇ
8- ANIL EREN YILDIZ
9- EMRE CAN
10- ONUR CAN SUNGUR
11- YASİN MERT GÜLER
12- HAVA ŞAHİNER AYNUR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- VELİ SAÇILIK
2- NAZIM KARAKURT
3- ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
4- HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
5- HÜLYA FIRAT
6- MEHMET ZARİF KESİCİLER
7- FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
8- İSMET YALÇINKAYA
9- TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
10- FATMA KIZILÖZ
11- İLYAS KURT
12- YİĞİT ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET HALUK KOÇ
2- NİHAT YEŞİL
3- SERVET ÜNSAL
4- ALİ BAŞKARAAĞAÇ
5- AHMET ERSEN ÖZSOY
6- AHMET MEŞE
7- UMUT AKDOĞAN
8- BATTAL YILDIZ
9- GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10- TEMEL BORGA BUDAK
11- İLKE ÇAKAR
12- BİLAL YILMAZ
SAADET PARTİSİ
1- FATİH AYDIN
2- PINAR GÖKMEN
3- MEHMET FETHİ ÖZTÜRK
4- MUSTAFA AYDIN
5- YUSUF YİĞİTALP
6- MUAMMER GÜLAP
7- ÖMER GÜNAYDIN
8- MÜZEYYEN SİMİT
9- YUSUF SUNAR
10- AHMET AVCI
11- İSLAM MERTOĞLU
12- MEHMET ENES ŞAHİN
İYİ PARTİ
1- DURMUŞ YILMAZ
2- AYHAN ALTINTAŞ
3- REŞAT ERDOĞAN
4- TAMER KAYAALP
5- AYŞE SUCU
6- ÖMER KARAKAŞ
7- HÜSEYİN ŞİMŞEK
8- UMUTCAN GÜNERKAYA
9- AHMET CAN BUĞDAY
10- BÜLENT GÜRSOY
11- ALİ IŞINER HAMŞIOĞLU
12- BERİL GÜMÜŞ
BAĞIMSIZ
– HAKAN POLAT
– ÖZGE AYDEMİR GÜNEY
ANTALYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
2- MUSTAFA KÖSE
3- SENA NUR ÇELİK
4- İBRAHİM AYDIN
5- ATAY USLU
6- KEMAL ÇELİK
7- GÜLÇİN ÖZBOZ
8- SEYİT EMRE GÖYÜK
9- ERCAN MEKTEPLİOĞLU
10- MUSTAFA ERKAN
11- HASAN HÜSEYİN CENGİZ
12- ESMA BALABAN KARACAN
13- HASAN DEMİR
14- ÖMER AKBAŞ
15- CANBEY ÇETİN
16- HASAN KEREM ÜNSAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ABDURRAHMAN BAŞKAN
2- AHMET SELİM YURDAKUL
3- TARKAN AKILLI
4- HÜSEYİN YILDIZ
5- TUNCAY TEMUR
6- İLKNUR FİDAN KEPEZ
7- MEHMET ALİ TUNA
8- YETER KESKİN ÖTELEŞ
9- ZİYA YILDIRIM
10- ÖMER ÖZBEK
11- MUSTAFA KÜRŞAD SERT
12- SUAT AKGÜL
13- TÜMER EMEKSİZ
14- ŞÜKRAN AKÇA
15- KÜRŞAD TATAR
16- MUSTAFA HAKAN TOPÇU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EYYÜP YANAÇ
2- ABDULBAKİ ÖZDEMİR
3- RIFAT KARADAŞ
4- ŞERAFETTİN ŞİMŞEK
5- HASAN HÜSEYİN CEYHAN
6- İSMAİL KAYA
7- ABDULLAH DEMİRTAŞ
8- AHMET ÇETİN
9- ŞEVKİ YUMUŞAK
10- GÜLGEŞ YILDIRIM
11- İSLAM DURMAZ
12- FIRAT YALÇIN
13- ZAFER TEKMAN
14- NURULLAH BAĞRIYANIK
15- FATMA TÜRK
16- MUHAMMED ŞAHİN
VATAN PARTİSİ
1- AHMET ÖZBAY
2- BÜLENT OKAY
3- NİYAZİ SELİM SELÇUK
4- OĞUZ ÖZYAVUZ
5- HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN
6- HASAN FARUK KURTOĞLU
7- FURKAN ÖMER KURALAY
8- AHMET SORKUÇ
9- KAMİL MELİH KIRCA
10- HÜSEYİN BARAN KARABULUT
11- TAHİR SERTKAYA
12- RECEP DEVECİ
13- HATİCE DEMİR
14- NECMİYE KARAASLAN
15- MUSTAFA ERTEM
16- BERFU BAYAV OFLAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- KEMAL BÜLBÜL
2- DENİZ YILDIRIM
3- ERDAL GİLGİL
4- HADİ CİN
5- NİGAR DURU
6- İHSAN NERGİZ
7- FİLİZ ASLAN
8- VEYSEL AKBOĞA
9- MERAL GEYLANİ
10- HAKKI BULUT
11- HÜLYA HASBAY
12- ORHAN GÜMÜŞ
13- HÜLYA BAYAR
14- SALİH VAROL
15- GÜLSÜM GÜZEL
16- BERİVAN TEMEL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- DENİZ BAYKAL
2- ÇETİN OSMAN BUDAK
3- RAFET ZEYBEK
4- AYDIN ÖZER
5- CAVİT ARI
6- FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
7- SEVGİ DOĞAN
8- NUSRET BAYAR
9- ŞENGÜL YEŞİLDAL
10- VAHAP TUNCER
11- KEMAL BİLAL ÖNER
12- ALİ TAKAVUT
13- SİBEL GEZEN
14- NAZMİ GÜNDÜZ
15- ÖZLEM ŞAHİN
16- İSMAİL HAKKI GÜL
SAADET PARTİSİ
1- HASAN BURGAN
2- ADEM SARICALAR
3- MEHMET FATİH TEKİN
4- MEHMET EMİN GÖZÜKARA
5- ZÜBEYDE GÜLER
6- RUKİYE GÜLŞEN
7- DÖNAY UYAR
8- TEVFİK CAN
9- RUMEYSA NUR ÇETECİ
10- SERVET YILMAZ
11- HAMZA KARAAĞAÇ
12- MUSTAFA SİR
13- ERGÜN EREN
14- SÜLEYMAN AKINCI
15- SEMİH SERDAR DEMİR
16- SÜMEYYE GÜLDAL
İYİ PARTİ
1- FERİDUN BAHŞİ
2- HASAN SUBAŞI
3- TUBA VURAL ÇOKAL
4- FULYA YASEMİN
5- KADRİ LEVENT DİM
6- MUSA ERTUĞAN
7- BÜNYAMİN SEÇME
8- NEŞE TOKER
9- MERYEM AYDOĞAN
10- CAFER ÜNAL
11- CAHİT KOCABEYOĞLU
12- BİROL RÜSTEM
13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
14- ALPER TUNÇER
15- YAKUP CEM ÇINAR
16- LEYLİ KEMAL
BAĞIMSIZ
– SEVİNÇ SERTBARUT
– İZZETTİN CİVAN
– HASAN LÖK
– KAMİL KAYA
– HAŞMET CENGİZLER
ARDAHAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ORHAN ATALAY
2- HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEVİM KÖSELİÖREN
2- MÜTALİP AKÇI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EROL MAĞLAY
2- SÜLEYMAN DEMİR
VATAN PARTİSİ
1- ERDAL UYGUR
2- PERİHAN TEKİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- TAŞKIN AKTAŞ
2- ÖZTÜRK POLAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZTÜRK YILMAZ
2- YUNUS DÜNDAR
SAADET PARTİSİ
1- HAKAN ÇAPAN
2- MEHMET ŞİMŞEK
İYİ PARTİ
1- LEVENT PEHLİVAN
2- ÇELİK DEMİR
ARTVİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ERTUNÇ ERKAN BALTA
2- MUZAFFER ÇORBACI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OKAN AKTAŞ
2- İSMİHAN ÖZCİHAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YUSUF ÖZDEMİR
2- MENDUH ÇETİZ
VATAN PARTİSİ
1- NEVZAT ACAR
2- NACİ YAŞAR KARA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- RECEP DEMİRCİ
2- EMİN EKİNCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- UĞUR BAYRAKTUTAN
2- YALÇIN EMİRALİOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- SALİH BERBER
2- GÜLTEKİN SOYDAN
İYİ PARTİ
1- FİLİZ AKYÜZ
2- KAMİL AKSU
AYDIN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA SAVAŞ
2- BEKİR KUVVET ERİM
3- METİN YAVUZ
4- RIZA POSACI
5- ERSİN ESENLİK
6- AHMET TARIK SARI
7- SEDA KANAT
8- YASEMİ SARIÇİÇEK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- DENİZ DEPBOYLU
2- GÜNTEKİN ŞİMŞEK
3- MUSTAFA PEKER
4- YUSUF KEREMİT
5- FAİK AKKUŞ
6- HATİCE ÖZCAN
7- SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI
8- SEYFETTİN TOSUN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSTAFA ÖZKAN
2- CENBELİ GÜLER
3- BİLAL GÜVENÇ
4- AYATULLAH UYAR
5- HASAN YEGÜL
6- AHMET KOCA
7- YUSUF YAMAN
8- YUNUS GÜRYELİ
VATAN PARTİSİ
1- EMRE ALBAYRAK
2- AYŞE HANDAN ERSİN
3- ZÜHRE GENİŞEL
4- İRAYDA BEGÜM BAY
5- BERRİN ARSLAN
6- AFET HEUSCHELE
7- SANİYE DUMAN
8- MEHMET İRFAN ÜLKÜ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FERHAT TUNÇ YOSLUN
2- AYFER DEMİREL
3- DOĞAN AÇIĞ
4- ÖZLEM TUNÇ
5- MEHMET CELAL GÜMÜŞ
6- SEMRA BAŞARAN
7- ŞAHİN KOÇ
8- BAHAEDDİN YAĞARCIK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BÜLENT TEZCAN
2- HÜSEYİN YILDIZ
3- SÜLEYMAN BÜLBÜL
4- MUSTAFA İBERYA ARIKAN
5- ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
6- KAAN ERÇETİN
7- KEMAL GÜNERİ
8- FULYA ÜSTÜNDAĞ
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET İHSAN AYAYDIN
2- ALİ SÖĞÜT
3- MUSA MUÇA
4- ÖZLEM ÖZTÜRK
5- MEHMET YÖRÜK
6- SÜLEYMAN ATEŞ
7- FATİH KARAHAN
8- GÜLTEN HANÇER
İYİ PARTİ
1- AYDIN ADNAN SEZGİN
2- BERNA SUKAS
3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR
4- ŞULE TUNTAŞ
5- FEVZİ KÖSE
6- VOLKAN GÜLEÇ
7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN
8- SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ADİL ÇELİK
2-BELGİN UYGUR
3-YAVUZ SUBAŞI
4-MUSTAFA CANBEY
5-PAKİZE MUTLU AYDEMİR
6-ÖMER ALAN
7-OSMAN BILDIR
8-ZEYNEP DENİZ
9-ENCAN AYDOĞDU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-MEHMET KABAN
2-FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU
3-SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER
4-FATMA SAVRAN
5-NEZAHAT KAYACIK
6-BEYTULLAH DUYAR
7- MEHTAP AKGÜL
8- KAMİL ÜRER
9-SÜLEYMAN PEHLİVAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-YAKUP AKSOY
2-ABDULMECİT GÖKHAN
3-ABDULBASİT ÖZTÜRK
4-YUNUS KAYA
5-BEKİR ARSLAN
6-ALİ YAKUP DEMİR
7-YUNUS GÖKHAN
8-HARUN KAZAK
9-ÖMER ESMER
VATAN PARTİSİ
1-ETHEM DÜLGEROĞLU
2-HASAN METİN PINARBAŞI
3-SERDAR GÜRSES
4-HÜRDOĞAN ORMANCI
5-AYFER YALÇIN
6-CEMİLE TAŞDEMİR
7-AHMET UYSAL
8-NİLGÜN YORGANCI
9-ERDOĞAN GÖKÇE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-NESİBE YÖYLER
2-ŞAHİN ÇOBAN
3-YURDANUR GÜVEN
4-HÜSEYİN GEVHER
5-FADİME KAM TEMEL
6-HALİL ERSAN BEKÇİ
7-ZEHRA BABA
8-YAHYA ANIK
9-KENAN YAĞIZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AHMET AKIN
2-FİKRET ŞAHİN
3-ENSAR AYTEKİN
4-İRFAN BARIŞ
5-SEVAL BOZKURT
6- ENDER BİÇKİ
7-NEŞE ZENGİN
8-BERRİN GENÇOĞLU
9-OĞULCAN KOÇAK
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA YILMAZ
2-EYÜP SABRİ SOLMAZ
3-SEYFETTİN ÇÖZEL
4-RAMAZAN YILDIRIM
5- ÖMER TAŞKIN
6-İBRAHİM HIDIR
7-AHMET PINAR
8-SİNAN BAŞARAN
9-SALİH ORAL ÖVÜÇ
İYİ PARTİ
1-İSMAİL OK
2-KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
3-NEZAHAT SALON
4-YAŞAR GENÇ
5-BEGÜM KÜÇÜKOĞLU TUTAK
6-KERİMAN KÜLTÜR
7-ÖZLEM URAL
8-EROL AYDEMİR
9-ONUR ŞENEL
BAĞIMSIZ
1-ENGİN GÜNAYDIN
BARTIN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-YILMAZ TUNÇ
2-YAŞAR ARSLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ORHAN KIŞANLI
2-SAVAŞ BUYURMAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDULKADİR GÜMÜŞ
2-MANSUR AYAR
VATAN PARTİSİ
1-FATMA GÜL ARSLAN
2-SEDAT ÇETİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AYSU BANKOĞLU
2-FAHRİ ÖZSOY
SAADET PARTİSİ
1-ÜNAL YURTBAY
2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ
İYİ PARTİ
1-HAMİT ERHAN ALDATMAZ
2-FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
BATMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ZİVER ÖZDEMİR
2-MURAT GÜNEŞTEKİN
3-MEHMET ŞAT
4-MURAT ÇİÇEK
5-AYLA IŞIK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-BEHÇET DENİZ
2-MÜJGAN ARSLAN
3-HAYRETTİN BEKTAŞ
4-CEMİL GÜZEL
5-MEHMET AYHAN GÜNAYDIN
VATAN PATİSİ
1-MURAT TURGAY SANCAKLI
2-NURİ KARTALOĞLU
3-MEVLÜDE DİNÇBUDAK
4-VOLKAN TAŞDEMİR
5-GAZİ ŞİMŞEK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FELEKNAS UCA
2-NECDET İPEKYÜZ
3-AYŞE ACAR BAŞARAN
4-MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
5-ŞÜKRÜ BAYTAR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AYHAN IŞIK
2-KAYAHAN KIRMIZITAŞ
3-NİHAT DEMİR
4-BÜNYAMİN NAYMAN
5-HAMİT KESKİN
SAADET PARTİSİ
1-FARİS ÖZDEMİR
2-MUSTAFA YILDIZ
3-MEHMET FIRAT
4-EMRE COŞKUN
5-FAHRETTİN DOYAR
İYİ PARTİ
1- KISMET ÇELİK
2- BURHAN BARAN
3- LEYLA SOYVURAL
4- BEYHAN ÖZGENER
5- SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU
BAĞIMSIZ
1-AYDIN GÖK
BAYBURT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-FETANİ BATTAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İDRİS AYDIN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MAŞALLAH ORUÇOĞLU
VATAN PARTİSİ
1-YAKUP YALÇIN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ŞEMSETTİN TAKVA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-İKBAL OKUR
SAADET PARTİSİ
1-MURAT GÜRBÜZ
İYİ PARTİ
1-SÜLEYMAN BURÇ
BİLECİK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-SELİM YAĞCI
2-HALİL ELDEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA
2-HASAN YILDIRIM
HÜR DAVA PARTİSİ
1-TAHİR KARAASLAN
2-CELAL ÇELİK
VATAN PARTİSİ
1-SEZAİ CIVGIN
2-ORHAN KİRAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FEHMİ KORKMAZ
2-MUAZZEZ PARILTI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-YAŞAR TÜZÜN
2-FAİK AKARKARASU
SAADET PARTİSİ
1-SEYFETTİN TIKIZ
2-ETHEM ERSÖZ
İYİ PARTİ
1- MESUT TEKİN
2- MERVE BEKTAŞ
BİNGÖL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-CEVDET YILMAZ
2-FEYZİ BERDİBEK
3-ZEKİ KORKUTATA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-EMRE SOLMAZ
2-MURAT KÜÇÜK
3-BURHAN BİNGÖL
HÜR DAVA PARTİSİ
1-HAMDULLAH TASALI
2-YÜKSEL BİNGÖL
3-FUAT SÖNMEZ
VATAN PARTİSİ
1-ALİ HAYDAR VARAN
2-SİNAN YEŞİLYURT
3-GÜLABİ DEMİR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-VAHDETTİN UZUNYAYLA
2-MEHMET EVRAN
3-ÇETİN SAĞSÖZ
SAADET PARTİSİ
1-SUAT İŞCEN
2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ
3-AHMET TURAN TURSUN
İYİ PARTİ
1-KAZIM ATAOĞLU
2-MEHMET SAİT YAZICI
3- SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-CEMAL TAŞAR
2-VAHİT KİLER
3-FEVZİ TAŞDEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-DAVUT DAY
2-CENGİZ KOÇAK
3-DURSUN DUYAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-CENGİZ KARAKAYA
2-CELAL GÜL
3-EŞREF ORHAN
VATAN PARTİSİ
1-KAYALI ÇETECİOĞLU
2-EMİLHAN GÜÇLÜ
3-GİZEM ŞANLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-SIDDIK GÖZEGER
2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK
3-TUFAN SUBAŞI
SAADET PARTİSİ
1-ZİYA KALMACİ
2-BEHÇET AYNİ
3-MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ
İYİ PARTİ
1- ZİYA YOLDAŞ
2- HİKMET TUNALI
3- YUSUF DENİZ
BOLU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-ARZU AYDIN
2-FEHMİ KÜPÇÜ
3-METİN VURAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-ADEM EVCİL
2-FERHAT BAĞCI
3-SEMA KIŞLAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ŞÜKRÜ DENİZ
2-CAHİT DAĞHAN
3-MEHMET IŞIK
VATAN PARTİSİ
1-MÜRVET KARATAŞ
2-AYLA AŞIK
3-SEMİHA ARABACIOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-KENAN BALTA
2-GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
3-RUMET SERHAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-TANJU ÖZCAN
2-ÖZER ÖZCAN
3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
SAADET PARTİSİ
1-İSA SAYIN
2-VEYSEL AYEROĞLU
3-DAVUT KARAHAYDAR
İYİ PARTİ
1- MEHMET AYDIN
2- İRFAN BAYAR
3- NİMET İNCE
BURDUR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-BAYRAM ÖZÇELİK
2-YASİN UĞUR
3-EMİNE AKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HİKMET ÖKTE
2-HÜSEYİN ÜNLÜ
3-MURAT ARIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-HABİB ÇETİN
2-HALİL DİŞLİ
3-CEBRAİL ÇETİN
VATAN PARTİSİ
1-SELAHATTİN AŞKAR
2-TAHİR MAHİR ÖZTÜRK
3-MUSTAFA ACAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-BEKİR ÇİÇEK
2-TANER TAŞ
3-İSMAİL GELTURAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-MEHMET GÖKER
2-RECEP MUTLUCAN
3-OSMAN GÖK
SAADET PARTİSİ
1-FATİH TUNÇ
2-RAMAZAN KAYABAŞ
3-FETHİ SEMİZ
İYİ PARTİ
1- OSMAN KURT
2- HÜSEYİN ERDEM
3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA 1 NO’LU SEÇİM BÖLGESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-HAKAN ÇAVUŞOĞLU
2-MUSTAFA ESGİN
3-REFİK ÖZEN
4-EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
5-AHMET KILIÇ
6-GÜLTEN KAPICIOĞLU
7-SADETTİN CANGÜL
8-ARİF ÇELENK
9-MUHAMMED ERDOĞAN
10- ARİF BEKİR DANGAÇ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-İSMET BÜYÜKATAMAN
2-KADİR ÇİTİL
3-ENVER YILMAZ
4-MEHMET ALİ ADAK
5-ALİ OSMAN MEMİŞ
6-YASEMİN MERİÇ
7-KORKUT AKTAŞ
8-NECATİ ÇELİK
9- ŞENAY USLU DOĞAN
10- AHMET BALSÜZEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET HÜSEYİN YILMAZ
2-CEMİL GENÇ
3-AZİZ KAYALIK
4-ZEKİ ARAS
5-İBRAHİM ŞEHİDOĞLU
6-İLHAMİ AYDAR
7-KENAN ÇİL
8-FERHAT TAN
9-VEYSEL AYMELEK
10-UMUT IŞIK
VATAN PARTİSİ
1-MUSTAFA ENVER YILMAZ
2-SEMRA YILMAZ
3-ELİF GÖKKUŞ
4-BEKTAŞ AYKUT
5-AYTAÇ TOKER
6-AYDIN KELEŞOĞLU
7-İSMAİL TIKIR
8-HÜSEYİN KURUR
9-MURAT EMRE
10-RÜSTEM OROZBAY
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ADNAN ŞAHİN
2-AYGÜL SAKLI
3-MUSTAFA YAĞCI
4-AYNUR YILMAZ
5-SAFFET PEHLİVAN
6-İBRAHİM KORHAN
7-AHMET OKUMUŞ
8-MEHMET SAİT YÜKSEL
9-CEMAL HAZAR
10-
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-LALE KARABIYIK
2-ERKAN AYDIN
3-NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
4-KAYIHAN PALA
5-ÖZGÜR ERDURSUN
6-GÜRKAN ESEN
7-DENİZ BAYKAL
8-SERKAN ÖZTÜRK
9-İBRAHİM MART
10-AYTAÇ ŞAHİN
SAADET PARTİSİ
1-GÖKHAN GERÇEK
2-BURAK ÇELİK
3-ELİF SULTAN ŞENDÖL
4-ALİ ÖNCEL
5-HAMZA GÜRSEL
6-ERSİN GÖKTEPE
7-DOĞAN ÖZBÜYÜK
8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU
9-RABİA IMAMAJ
10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN
İYİ PARTİ
1- İSMAİL TATLIOĞLU
2- SAMİ BİLGE
3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
4- YÜKSEL YILMAZ
5- ABDULLAH ALAGÖZ
6- SERMİN ÖZENSOY
7- ÜSTÜN TUNALIGİL
8- ÖZGÜR ŞİMŞEK
9- AYHAN TAYFUR
10- MERVE ASA
BAĞIMSIZ
1-SALİM ÇAM
2-BÜLENT AKÇA
BURSA 2 NO’LU SEÇİM BÖLGESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-EFKAN ALA
2-OSMAN MESTEN
3-VİLDAN YILMAZ GÜREL
4-ZAFER IŞIK
5-MUHAMMET MÜFİT AYDIN
6-ATİLLA ÖDÜNÇ
7-AHMET YELİS
8-SELDA MERİÇ
9-BURCU YARAN
10-İSMAİL ÖZKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
2-TEVFİK TOPÇU
3-FEVZİ ZIRHLIOĞLU
4-MUHAMMET TEKİN
5-HAYATİ BEDİR
6-TİMUR ÖZDEMİR
7-EDİBE BİLGE ARICIOĞLU
8-MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI
9-ÜMİT KAPLAN
10-CELAL ÇEKİL
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET ŞİMŞEK
2-ADNAN ALINÇ
3-FETHULLAH ÖZSOY
4-ABDULLAH TAŞ
5-FERAT AKTAŞ
6-YUNUS YILMAZ
7-AHMET AYTEKİN
8-MELİK TAŞKIN
9-MEHMET TAN
10-SAİT ARSLAN
VATAN PARTİSİ
1-FERHAT YILDIZ
2-CANAN BÖLÜK
3-BURHAN KURTULMUŞ
4-SÜLEYMAN YURDDAŞER
5-HASAN HÜSEYİN FERAH
6-HİLMİ ELÜSTÜ
7-ARZU BİTİRGİÇ
8-FERİDUN ÖZTÜRK
9-CUMA ÇİMEN
10-SALİH MUTLUGİL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-MEHMET EMİN ADIYAMAN
2-MAZLUM KARAGÖZ
3-ELİF ÇUBUKÇUGİL
4-CAHİT KIRKAZAK
5-İPEK AKMAN
6-NÜFER OCAKLI
7-ABİDE OK
8-MEHMET NEDİM KORKMAZ
9-KEMAL DOĞAN
10-SAMET KARGALI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-ORHAN SARIBAL
2-YÜKSEL ÖZKAN
3-MUSTAFA ŞENYURT
4-ERKAN DÖNMEZ
5-SÜLEYMAN AYYILMAZ
6-ŞAHİN SEVİNÇ
7-MERAL ALTUNTAŞ
8-KEMAL ATAN
9-BARAN GÜNEŞ
10-HÜLYA DİNK
SAADET PARTİSİ
1-MEHMET ATMACA
2-FİKRET BAYRAM
3-HAMZA AYGÜN
4-ENSARİ ALTINIŞIK
5-SALİH KOCATEPE
6-KARYAĞDI BERKELİ
7-SELAHATTİN AFŞAR
8-RABİA ÖRNEK
9-CUMA YILDIRAK
10-CAN TATAR
İYİ PARTİ
1- AHMET KAMİL EROZAN
2- HASAN TOKTAŞ
3- ADNAN İSLAMOĞULLARI
4- SERPİL ARSLANTÜRK
5- ALİ EKBER CAN
6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
7- İSMAİL ŞENOL
8- YAVUZ BÜLBÜL
9- FAZLI SEYİS
10- ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-BÜLENT TURAN
2-JÜLİDE İSKENDEROĞLU
3-FURKAN SEZER
4-FIRAT AKGÜN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-EVREN YALÇIN
2-NECİP FAZIL BAYRAM
3-ALİYE ERTOPÇU
4-ARDA BOZKURT
HÜR DAVA PARTİSİ
1-MEHMET EMİN ALTINDAŞ
2-MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ
3-MUHSİN FİDAN
4-AHMET ÖCAL
VATAN PARTİSİ
1-ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU
2-KAMURAN ÇİMEN
3-HÜSEYİN DURU
4-SERKAN ÖZBAKIR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-BÜLENT KÖREĞİ
2-ADİLE YALÇIN
3-MUSTAFA BİLGİÇ
4-ZÜBEYİR ÖZKAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-MUHARREM ERKEK
2-ÖZGÜR CEYLAN
3-METİN ÜMİT URAL
4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
SAADET PARTİSİ
1-MUHARREM HOŞGÖR
2-MUHAMMED ERER
3-FATMA FUNDA ÇİFTÇİ
4-ALİ ALGÜL
İYİ PARTİ
1- RIDVAN UZ
2- İSMET BALKAN
3- İKBAL AYTAÇ
4- MEHMET TAMER ERGÜN
BAĞIMSIZ
1-BERNA ERSOY
2-HASAN TAHSİN YILMAZ
ÇANKIRI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
2- SALİM ÇİVİTCİOĞLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR ŞEKERCİ
2- PELİN YILIK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YAKUP BİNİCİ
2- MEHMET MAYTALMAN
VATAN PARTİSİ
1- SÜLEYMAN KARATAŞ
2- HAKAN ÇELİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NAZLI ÇOBAN
2- DİLAN ÇETİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT BERAT ATALAY
2- İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
SAADET PARTİSİ
1-YAŞAR ÇERİBAŞ
2- ÖMER UZUN
İYİ PARTİ
1- AYDIN AYANOĞLU
2- GAMZE ATALAY
ÇORUM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET SAMİ CEYLAN
2- OĞUZHAN KAYA
3- EROL KAVUNCU
4- SERAP YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET AKİF ARAS
2- ALPARSLAN KARAPIÇAK
3- MEHMET KARACA
4- ALPER BÜKER
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NURİ ÇOŞKUN
2- ŞÜKRÜ ERASLAN
3- ADEM DOĞAN
4- CELALETTİN ÖZMEN
VATAN PARTİSİ
1- MURAT BURHANOĞLU
2- ESENGÜL DEMİRKAZIK
3- MEHMET PATLAR
4- ERGÜN ESERYAĞAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BEKTAŞ İLHAN EKE
2- HASAN SATILMIŞ
3- HASAN ÇELİK
4- ERDOĞAN SERİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- TUFAN KÖSE
2- BURÇİN SOLMAZ POLAT
3- GÜRSEL YILDIRIM
4- MEHMET TAHTASIZ
SAADET PARTİSİ
1- AHMET BÖLÜKBAŞ
2- FARUK CIDIK
3- AHMET AKİF ÇOBAN
4- MUHAMMET ALİ KARATEPE
İYİ PARTİ
1- FATİH MEHMET ARSLAN
2- ABDULLAH KARAMAN
3- SEFER YILMAZ
4- SİNEM SARI
DENİZLİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CAHİT ÖZKAN
2- ŞAHİN TİN
3- AHMET YILDIZ
4- NİLGÜN ÖK
5- HASAN OYMAK
6- MUSTAFA SEMERCİ
7- DİLEK ÇEVİK
8- ADEM KAYAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- EMİN HALUK AYHAN
2- MEHMET UZ
3- FERUDUN ÜNAL
4- GÜLAY ÖZCAN
5- MEHMET ALTINTAŞ
6- FERUDUN GİRESUN
7- EMRAH KOZAK
8- ŞULE OCAKOĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İLYAS KAYA
2- HALİL ÇELİK
3- ZEKİ KAYA
4- CENGİZ DURMAZ
5- ABDULSELAM ASLAN
6- ZEYNEP ŞENER
7- MUHAMMED EMİN YILDIRIM
8- TAHİR GÜNER
VATAN PARTİSİ
1- MEHMET ÇOBANOĞLU
2- TEOMAN BARUT
3- GÖKHAN DİKMEN
4- AHMET SUSEVEN
5- MESUT YILAN
6- BERFİN YAVUZ
7- HALİS ÖZKAN
8- CANSU ALTINKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ŞERİFE YILDIRIM
2- NEBİ EBCİ
3- AYŞE LEVZAN SÜZÜK
4- CEVAT BARIN
5- AYŞE ÖZAY
6- MUSA AYDIN
7- PERİHAN ÜGE
8- BİRHAT DEMİR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- GÜLİZAR BİÇER KARACA
2- KAZIM ARSLAN
3- HAŞİM TEOMAN SANCAR
4- ÜNAL KARAOSMANOĞLU
5- ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
6- İLHAN ÖZCAN
7- ŞENİZ DOĞAN
8- BİLGEHAN BURGUL
SAADET PARTİSİ
1- AHMET ERYILMAZ
2- TANER İZGİ
3- SEVİL AKTAŞ
4- ABDULLAH ÖZEREN
5- HALİL İBRAHİM VAROL
6- MEHMET ALİ SEZER
7- MEHMED SAİD TOPUZ
8- KUDRET İLHAN
İYİ PARTİ
1- YASİN ÖZTÜRK
2- ŞULE TÜRKARSLAN
3- NAFİZ ÖZ
4- TEMEL BAŞBUĞ
5- MEHMET ALİ UZAKGİDER
6- ZEYNEP SÖZERİ
7- MURAT GÜNGÖR
8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU
BAĞIMSIZ
1- EMİN OKKAYA
DİYARBAKIR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET MEHDİ EKER
2- EBUBEKİR BAL
3- OYA ERONAT
4- MEHMET EMİN YILMAZ
5- ERDAL ATİK
6- ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
7- REMZİ ÇAYIR
8- FEHMİ KARDEŞOĞLU
9- MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
10- EMRE YAZICIOĞLU
11- NEZİHE KENT
12- MUSTAFA GÜLEKEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET DEMİR
2- ABDÜLKADİR AYTEKİN
3- YILMAZ KAYAALP
4- MENEKŞE AKTAŞ
5- ŞEYHMUS BİLİCİ
6- FEYZİ YİGİTKAN
7- MEHMET CENGİZ ARSLAN
8- İBRAHİM AYTULUN
9- GÖKAY SAPAN
10- METİN DOĞUKAN
11- MUSTAFA KÜRŞAD İŞLER
12- MEHMET TEYAR KARAKOÇ
VATAN PARTİSİ
1- BAYRAM YURTÇİÇEK
2- SÜLEYMAN ÇELİK
3- MEHMET HALUK MIHALİOĞLU
4- SERRA SELEN YILMAZ
5- SABAHAT ARSLAN
6- MEHMET ZÜLKİF BAYRAK
7- VEDAT TUNCA
8- YAĞMUR AKOL
9- ERTAN GÜNDOĞAN
10- NURİ ŞAHİN
11- EBRU CENGİZ KOÇ
12- BURAK BURKAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2- SALİHE AYDENİZ
3- İMAM TAŞÇIER
4- REMZİYE TOSUN
5- HİŞYAR ÖZSOY
6- SEMRA GÜZEL
7- GARO PAYLAN
8- DERSİM DAĞ
9- MUSA FARİSOĞULLARI
10- ABDURRAHİM DURMUŞ
11- MEHMET TEMİZYÜZ
12- FERDA FAHRİOĞLU AKIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHMUT AZİZ USAL
2- TURGUT KILIÇ
3- MEHMET ŞERİF DOĞRU
4- AHMET ÖZGÜVERCİN
5- BERİVAN ALABALIK
6- HEBUN KAPLAN
7- DENİZCAN EŞİYOK
8- EMRAH ANLI
9- GÜLAY EMRE
10- UMUT YETİŞSİN
11- ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
12- BEHİYE KÜDEN
SAADET PARTİSİ
1- SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ
2- BÜLENT KAYA
3- FESİH BOZAN
4- ALAADDİN TAN
5- HÜSEYİN İHSAN YENİCE
6- MEHMET ÖCAL
7- ABDURRAHMAN ERGİN
8- MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN
9 – FATİH YOKUŞ
10- AYŞE DAĞ
11- YUNUS YILDIRIM
12- ZEKİ DİLEK
İYİ PARTİ
1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
2- AHMET YİĞİT
3- HANDAN KAÇMAZ
4- CEVDET DEMİR
5- NAZIM KAYA
6- FERHAT ALTINDAĞ
7- DOĞAN YONTÜRK
8- ENGİN KONAKÇI
9- NİHAT ARİF TEKİN
10- SELMA TANİN
11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ
BAĞIMSIZ
1- SELAHATTİN TURĞA
2- METİN BAYSÜNGUR
3- HÜSEYİN TEKTAŞ
4- ÖZKAN YILDIRIM
5- SELAHATTİN ARSLANBUĞUL
6- REFİK KARAKOÇ
7- ZEKERİYA YAPICIOĞLU
DÜZCE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- FAHRİ ÇAKIR
2- AYŞE KEŞİR
3- NUMAN ÇABUK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ÜMİT YILMAZ
2- YUSUF ARSLAN
3- ZEKERİYA İLÇE
HÜR DAVA PARTİSİ
1- AHMET KAZAK
2- MURAT DAĞLI
3- AYHAN SAYILGAN
VATAN PARTİSİ
1- HÜMEYRA YILMAZ
2- SERAP NAZ BAŞAR
3- RUHSAR UYSAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- YAHYA MACİT
2- SEMA GÜNEŞ
3- MEHMET ŞERİF ORGUN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ZAFER TEBER
2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
3- HASAN SERVET ÖKTEM
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA ZORLU
2- AHMET SERDAR ERDEM
3- FATİH MEHMET GÜNER
İYİ PARTİ
1- ERCAN KATIRCIOĞLU
2- YUNUS ÖZAY ER
3- REYHAN ATASEVEN
EDİRNE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- FATMA AKSAL
2- İLYAS AKMEŞE
3- ERDEM GÜYÜMGÜLER
4- BURAK CAMBAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAKAN ÖZKAN
2- ERKAN GEGE
3- ASEF ULUTÜRK
4- TANER ALBAYRAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- RECEP SARIAĞAÇ
2- NEVZAT AKYÜZ
3- HAMZA KEZER
4- AHMET ATEŞ
VATAN PARTİSİ
1- ŞÜKRÜ ÖZER
2- ENİS ÇETİNEL
3- ATA OGÜN KAPLAN
4- CENGİZ BALCI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MURAT AMİL
2- HANIM GÜZEL
3- SERDAL ZIMBA
4- HASAN ATİK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- OKAN GAYTANCIOĞLU
2- ERDİN BİRCAN
3- YAKUP ATALAY
4- ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
SAADET PARTİSİ
1- ALİ ERHAN DEMİRKIRAN
2- AYHAN ÖZKAN
3- MANSUR İRİŞ
4- RECAİ TAŞKIN
İYİ PARTİ
1- İMREN ÇAKIRLAR
2- ORHAN ÇAKIRLAR
3- DİLEK KIRMIZI
4- İSMET ERSÖZ
BAĞIMSIZ
1- CÜNEYT ÖZDEMİR
ELAZIĞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- METİN BULUT
2- SERMİN BALIK
3- ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
4- ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
5- ŞAHİN ŞERİFOGULLARI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OĞUZHAN DEMİR
2- MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ
3- ORHAN ÖZBEY
4- MESUT AKSAN
5- SAMİ SELEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT ŞAHİN
2- YUSUF YÜKSEL
3- ABDULKADİR SEPTİOĞLU
4- METİN SUİÇER
5- İSMAİL KARAMAN
VATAN PARTİSİ
1- HATİCE KOYUN
2- İSMET SEVİM
3- BEDRİ DÖNERTAŞ
4- SANİYE ÜSTÜNDAĞ
5- HASAN KAYAŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- CEVDET KONAK
2- SELMA METİN
3- NEVZAT BERİTANLI
4- YAPRAK FİLİZ
5- KUTBEDDİN AKAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- GÜRSEL EROL
2- EMRAH ÖZDEN
3- AYTEN ÇEKİL
4- NAZMİ GÜRBÜZ
5- KADİR METİN ÖZTÜRK
SAADET PARTİSİ
1- İBRAHİM HACIBEKİROĞLU
2- MUHAMMED NEDİM SADAK
3- MUSTAFA EMRE
4- ÖZKAN ERGEN
5- ABOBEKİR TANYILDIZI
İYİ PARTİ
1- YAVUZ TEMİZER
2- ABDÜLKERİM EFLATUN
3- ALİ YÜCEL UYGUR
4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER
5- ENİS GİRAY
ERZİNCAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜLEYMAN KARAMAN
2- BURHAN ÇAKIR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- BEKİR AKSUN
2- MUTLU ÖZDEMİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSTAFA YAKUT
2- HÜSEYİN BORÜ
VATAN PARTİSİ
1- EMRAH TAŞTAN
2- SAVAŞ DÜZGÜN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
2- İBRAHİM BOZKURT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AYHAN DOĞAN
2- TUĞRUL YILDIRIM
SAADET PARTİSİ
1- ALİ CEBECİ
2- HALİL İBRAHİM KUTLU
İYİ PARTİ
1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RECEP AKDAĞ
2- ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
3- SELAMİ ALTINOK
4- İBRAHİM AYDEMİR
5- ZAFER TARİKDAROĞLU
6- FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KAMİL AYDIN
2- ŞİMŞEK AKPINAR
3- AHMET GÖKHAN YAZICI
4- ADEM YURDİGÜL
5- SERHAT KILIÇ
6- İZZETTİN GENÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ÖMER AŞKIN
2- MUHAMMED BARMAN
3- NEBİ BOZABA
4- ŞAHİN KANAT
5- MUHTESİN DEMİR
6- HASAN GÖNÜL
VATAN PARTİSİ
1- HİKMET CEYLAN
2- EYÜP KEMAL OKAN
3- NEDİM GÜLTEKİN
4- OĞUZ KARLIBEL
5- MESUT YENİPINAR
6- BİROL ALTINKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET KASIM FIRAT
2- ZELİHA DÜNDAR
3- CEMAL KARA
4- SAFET POLAT
5- CÜNEYT LALOĞLU
6- BARIŞ KEMALOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NACİ TURAN
2- NAMİYE SINIRKAYA
3- GENÇAY UĞRAŞ
4- SERHAT CAN EŞ
5- ÖZER YULA
6- YUNUS POLAT
SAADET PARTİSİ
1- FAİK ÇALIK
2- ABDULLAH POLAT
3- MURAT OZAN
4- NİZAMETTİN AKÇIL
5- AYHAN ERKEM
6- YUSUF KOLİKISA
İYİ PARTİ
1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
2- ZEKAİ KAYA
3- FATMA CANAN UÇAR
4- YILMAZ CEYRAN
5- ALPASLAN KÜNİ
6- DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NABİ AVCI
2- HARUN KARACAN
3- EMİNE NUR GÜNAY
4- MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
5- AHMET NAMIK AKDOĞAN
6- NURETTİN KABA
7- SERHAT TUNÇ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- METİN NURULLAH SAZAK
2- KADİR BIYIK
3- KAYIHAN ÇAĞLAR
4- KEZBAN AKKAYA
5- AHMET REHA YEREŞEN
6- AYBERK KIRÇIN
7- CÜNEYT AYDEMİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET EMİN YILDIRIM
2- MUSTAFA ÖZBEK
3- ALİ GÜLİSTAN
4- BİLAL ALTI OK
5- ÖMER DEMİREL
6- MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN
7- RECEP FİDAN
VATAN PARTİSİ
1- RAİF EŞKİNAT
2- TEMEL ARAS
3- DİLEK ÇINAR
4- MUSTAFA ERDÖNMEZ
5- FURKAN KAPLAN
6- MESERRET DOĞAN
7-NALAN BEKMAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN DEMİR
2- NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
3- KEREM KESKİN
4- İLKAY ABAY
5- HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
6- GÜNAY UYAR
7- VEDAT ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- UTKU ÇAKIRÖZER
2- JALE NUR SÜLLÜ
3- NURAY AKÇASOY
4- MEHMET ENGİN ÇAKMAK
5- SİNAN ÖZKAR
6- SİBEL YEŞİLDAL
7- METİN TOMSUK
SAADET PARTİSİ
1- FESİH BİNGÖL
2- NAZİF AYAZ
3- SERAP DEMİR
4- MUHAMMET GÜNEY
5- MUHAMMED ALİ KÖSE
6- YASİN YENTÜRK
7- ADİL KESER
İYİ PARTİ
1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU
2- ÖMER İBRAHİM SAYIN
3- EREN EKMEN
4- EBRU SERVİ
5- ERKAN BURSALI
6- ARİF GEÇKALAN
7- GÖKÇE YATMAZ
BAĞIMSIZ
1- OKTAY YOLSEVER
GAZİANTEP
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ABDULHAMİT GÜL
2- AHMET ÜZER
3- MEHMET ERDOĞAN
4- ABDULLAH NEJAT KOÇER
5- DERYA BAKBAK
6- ALİ ŞAHİN
7- MÜSLÜM YÜKSEL
8- MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
9- YAŞAR ATILGAN
10- SERPİL KAVRAK
11- İHSAN KAYA
12- HATİCE MERVE TATAR
13- MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
14- MAHMUT BURAK KIZILELMA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
2- SERMET ATAY
3- MEHMET EJDER DEMİR
4- HÜSEYİN KURT
5- SERDAR ÇELİK
6- MUSTAFA BOZGEYİK
7- MERAL ÖZDEMİR
8- MESUT FETTAHLIOĞLU
9- BERAT GEYİK
10- AYŞEGÜL KÖROĞLU
11- SEYİT ÇAPAN
12- DAVUT KARABACAK
13- HALİL BEYAZAY
14- SERDAR ÖNEL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ DOYAR
2- MEHMET KARAKUŞ
3- MUSTAFA KARAKURT
4- MUSTAFA BOZKURT
5- ŞENGÜL YILDIRIM
6- KADİR ÜSTÜNDAĞ
7- MEHMET FAİK DOĞAN
8- NİHAT YETKİN
9- MUSTAFA ÖZLÜ
10- MUSTAFA KAPLAN
11- MUSTAFA KILIÇ
12- MUSTAFA KAYA
13- İBRAHİM YOLCU
14- ABDULKADİR ÇİÇEK
VATAN PARTİSİ
1- MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN
2- MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ
3- MURAT SOYCAN
4- TÜLAY İYİEKİCİ
5- KUTLUHAN TENCAN
6- ALİ AYVAZ
7- HÜSEYİN EROĞLU
8- ALİ TAHİR EROL
9- AYŞE BAKIŞGAN
10- SEYYALE ERGÜN
11- AHMET KURT
12- HALİL TRAMPAOĞLU
13- ALİ GÖKÇAYIR
14- HÜSEYİN ÖZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MAHMUT TOĞRUL
2- BERİVAN ÖZPOLAT ŞİMŞEK
3- MEHMET KARAYILAN
4- ATİYE OKAY
5- OSMAN DEMİRCİ
6- GÜLER ERAT
7- KEMAL AKBULUT
8- MİZGİN YAMAN
9- MUSA AYDIN
10- FATMA LEBE
11- SELMAN TUTUMLU
12- BİRGÜL YILDIRIM
13- AGİT ERKAN
14- ŞAHAP YILDIRIM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BAYRAM YILMAZKAYA
2- İRFAN KAPLAN
3- HÜSEYİN YALÇIN
4- ÖZGÜR YILMAZ
5- HASAN ÖZTÜRKMEN
6- HÜSEYİN CAHİT KARGINER
7- AHMET BOZGEYİK
8- ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
9- MUSTAFA DİNÇKAN
10- SELİM KARAHAN
11- ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
12- NERİN TÜRKMEN
13- HASAN GÜR
14- MEHMET GÖKSEL GÖKSU
SAADET PARTİSİ
1- AHMET FARUK ÜNSAL
2- HALİL KILIÇ
3- ŞIHMÜSLÜM BULANIK
4- MURAT ŞENEL
5- ALİ MULLAOĞLU
6- MUSTAFA YAKUT
7- MUSTAFA ÖZTÜRK
8- ARZU KARTAL
9- AHMET NECATİ SARI
10- MEHMET HAYRİ GÖREN
11- ZEYNEL ABİDİN DARĞIN
12- ADİLE GÜLAY İNGEL
13- MUSTAFA AKAR
14- HASAN KOCAMAN
İYİ PARTİ
1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ
2- MEHMET CAN TUĞSUZ
3- CELAL YILDIRIM
4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
5- İSMET KILIÇ
6- İBRAHİM KESKİN
7- LİNA OCAK
8- OĞUZ HOCAOĞLU
9- SANEM KASAPSEÇKİN
10- İZZETTİN ŞAHİN
11- İLKER BAY
12- CEREN SOYLU
13- ÜNVER BÜLENT
14- MEHMET ÇELİK
GİRESUN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CEMAL ÖZTÜRK
2- KADİR AYDIN
3- SABRİ ÖZTÜRK
4- SERDAR DEMİRKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MÜJDAT ÖZ
2- YUSUF ŞÜKÜR
3- SONER ALTUN
4- EBRU TURAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SELAHATTİN İMİR
2- MURAT ULUTAŞ
3- DENİZ KÖDÜR
4- RIDVAN YILDIRIM
VATAN PARTİSİ
1- GÜRSEL EKMEKÇİ
2- FATİH ÖZDİL
3- NİHAT KARA
4- FIRAT ORTATEPE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HALİL KARAVELİOĞLU
2- FATMA GÜNDOĞDU
3- NURİYE PERVİN BAŞER
4- ŞENEL ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NECATİ TIĞLI
2- REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3- İBRAHİM AKGÜN
4- SUAT ÖNDAŞ
SAADET PARTİSİ
1- BEKİR DEMİRKAYA
2- GÖKSEL GÜNEŞ
3- HAYATİ FİKRİ TOPKAR
4- BEKİR TOSUN
İYİ PARTİ
1- ORHAN ERZURUM
2- ÜNZİLE YÜKSEL
3- AHSEN TÜRK
4- OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HACI OSMAN AKGÜL
2- CİHAN PEKTAŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUSA
KÜÇÜK
2- AKIN
ÜSTÜN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- UFUK AYDIN
2- MEHMET SALİH AKBULUT
VATAN PARTİSİ
1- AHMET GÜRSOY KAYAALP
2- ÇİYDEM DEMİR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEYİT KARTAL
2- YILMAZ TAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHİR CAN
2- RAMAZAN AYAS
SAADET PARTİSİ
1- AKIN DEMİR
2- CELALETTİN KARAKOÇ
İYİ PARTİ
1- ALİ ATEŞ
2- NECDET İLHAN
HAKKARİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HUSRET DİNÇ
2- ABDULMECİT TARHAN
3- NURETTİN FIRAT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FATİH ÖZBEK
2- ŞAHMİR ŞEN
3- NACİ SEVİNÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YALÇIN TAY
2- ABDULLATİF DURNA
3- KASIM AKKOŞ
VATAN PARTİSİ
1- TANER TOKTAMIŞ
2- EFE HAN HUNDEMİR
3- KAZIP KOYUN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- LEYLA GÜVEN
2- SAİT DEDE
3- ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- NAZIM DEMİR
2- ERŞAT İNAN
3- NAZMİ KIZILBAN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
2- YAVUZ DALGIÇ
3- YUSUF KESKİN
İYİ PARTİ
1- DİLEK TANRIKULU
2- YILDIRIM ÖRNEK
3- AYŞE TEZEL
HATAY
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
2- HÜSEYİN YAYMAN
3- ABDULKADİR ÖZEL
4- HÜSEYİN ŞANVERDİ
5- SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
6- ABDÜLKERİM GÜVEN
7- KUDRET ARTAN
8- CENGİZ YILDIZ
9- CEMİLE TUNA
10- ECRİN NAZLI İNAN
11- OSMAN UZAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- LÜTFİ KAŞIKÇI
2- İBRAHİM GÜL
3- MEHMET ÇAĞRI ÇETİN
4- ADNAN AKDAŞ
5- ORHAN NAMIK MURSALOĞLU
6- AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN
7- BEKİR AKKAR
8- RECEP TUNCAY
9- İLHAMİ BOŞÇA
10- GENCER ÖZDEMİR
11- UYGAR POLAT
HÜR DAVA PARTİSİ
1- FIRAT GÜLTEKİN
2- İSA EMRE
3- ADEM ACIBUCU
4- ÖMER CENGİZ ÖZKAN
5- AZİZ MILIK
6- ABDURRAHMAN KAYA
7- ARZU ÖZTÜRK
8- FATMA UYLAŞ
9- ZENNURE ÇELİK
10- VEYSİ SEBUKTEKİN
11- ÖMER MILIK
VATAN PARTİSİ
1- MUHSİN ARSLAN
2- MUSTAFA BEBEK
3- GÜLSEREN BULUTOĞLU
4- EDİB HADİMOĞULLARI
5- GÜNSELİ KARA
6- NEJLA ÖNCÜ
7- EMRAH KOÇAK
8- ALİ ERDEM KÖZ
9- RAZİYE BEDİR
10- GÖNÜL GÖKKAN
11- EDİP BİÇER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
2- HÜLYA KAVUK
3- KEREM NALBANT
4- FATMA ÖZDEMİR
5- ÇETİN SAKALLI
6- KADRİYE TURHAN
7- NİHAT ERASLAN
8- YILMAZ BAYRAM
9- MİTHAT MİRİOĞLU
10- NAİM ÖZBEK
11- PARAŞİN GÜMÜŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MEHMET GÜZELMANSUR
2- SUZAN ŞAHİN
3- SERKAN TOPAL
4- İSMET TOKDEMİR
5- MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
6- BESTAMİ TÜRKMEN
7- NERMİN YILDIRIM KARA
8- GÖKHAN ÖZER
9- BİLGEN DUMAN
10- HAMİDE VURAL
11- DÖNDÜ DİLAN KARTAL
SAADET PARTİSİ
1- NECMETTİN ÇALIŞKAN
2- MUSTAFA EĞE
3- HALİL ÇELİK
4- ABDULLAH AYDIN DEMİR
5- AYŞEGÜL KÜÇÜK
6- ATİLA EROL
7- YUSUF ÇİÇEK
8- RAMAZAN ÖKSÜZ
9- FATİH DÖKMECİ
10- MEHMET AYDOĞAN
11- UĞUR URAL
İYİ PARTİ
1- BİLAL KARACA
2- MEHMET BİÇER
3- MEHMET KORMAN
4- MEHMET ALİ YILDIRIM
5- HATİCE GÜZEL
6- ZEKİ TOPRAK
7- İLKER ÇALIŞKAN
8- KEVSER EKER
9- ERTUĞRUL GAZİ DENER
10- ŞAHİZAR SEBER
11- ALİ KEMAL KÖMÜR
IĞDIR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET TUTULMAZ
2- HASAN GÜNEŞ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YAŞAR KARADAĞ
2- YENİŞ ÇELİKTEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- TUNCAY SEVİNÇ
2- HAMZA ZEREN
VATAN PARTİSİ
1- KURBAN TURAN
2- ÜMİT SARAK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HABİP EKSİK
2- KIZNAZ TÜRKELİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- METİN OVA
2- İDRİS AKTAŞ
SAADET PARTİSİ
1- ALİ GÜNER
2- SEYİT ZAHİR KOŞİK
İYİ PARTİ
1- GÜNDÜZ GÜNEŞ
2- İBRAHİM AKKUŞ
ISPARTA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
2- RECEP ÖZEL
3- MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
4- AYŞE NUR AKBAY
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN BASRİ SÖNMEZ
2- ZÜBEYDE TURHAN
3- ÖZGÜR İSMAİLOĞLU
4- ALİ ÖZKAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SEYFULLAH TAŞPINAR
2- MEHMET YİĞİTALP
3- İSMAİL TEKNAL
4- MUSTAFA ATAŞ
VATAN PARTİSİ
1- MURAT İŞLER
2- TÜLİN KURT
3- ALİ OSMAN ÇETİN
4- MESUT ÖZLÜK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEVLÜT SABUNCU
2- CELAL ÇİÇEK
3- AYŞEGÜL KORKUTAN
4- EBUBEKİR GÖNAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MUSTAFA CEYHAN
2- İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
3- ZAFER SAĞLAM
4- EYÜP ERSOY
SAADET PARTİSİ
1- CEVAT GENÇAY
2- DİNÇER DEMİREZEN
3- İBRAHİM ATEŞ
4- HÜSEYİN EROĞLU
İYİ PARTİ
1- AYLİN CESUR
2- MUSTAFA ŞİMŞEK
3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
İSTANBUL-1 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BERAT ALBAYRAK
2- NURETTİN CANİKLİ
3- MUSTAFA ATAŞ
4- EROL KAYA
5- VEDAT DEMİRÖZ
6- RAVZA KAVAKCI KAN
7- OSMAN BOYRAZ
8- İSMET UÇMA
9- MİHRİMAH BELMA SATIR
10- AHMET BERAT ÇONKAR
11- HULUSİ ŞENTÜRK
12- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
13- EYÜP ÖZSOY
14- SERKAN BAYRAM
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- ŞEYMA DÖĞÜCÜ
17- AZMİ EKİNCİ
18- HURŞİT YILDIRIM
19- ALİ SEVİNÇ
20- TUĞBA ERCAN
21- SABRİ BALAMAN
22- ESMA ERSİN
23- MUSTAFA MİCAN
24- AHMET ÖZDİNÇ
25- İBRAHİM İLCİ
26- SEMANUR KOÇAL
27- RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
28- FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
29- FEYZULLAH TUNA
30- FUAT KİNSİZ
31- AHMET AYHAN KAYAOĞLU
32- SİNEM DEMİR
33- MUHAMMET ALİ KUMRU
34- LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
35- OKTAY TAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- EDİP SEMİH YALÇIN
2- İZZET ULVİ YÖNTER
3- MEMET BÜLENT KARATAŞ
4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5- GÜLBEYHAN SAYLAĞ
6- HATİCE AKKAYA
7- AHMET TURAN HOCAOĞLU
8- MEHMET FATİH ÖZDEMİR
9- ABDULAZİZ AYDOĞDU
10- ZEKİ YUSUFOĞLU
11- MÜCAHİT GÜNGÖR
12- KAMİL AYRIM
13- MURAT ŞAHİN
14- CİHAN TUFAN
15- MUSTAFA AKGÜN
16- ÖMER FARUK GÜNGÖR
17- YUNUS EMRE DURMUŞ
18- ALİ YILMAZ
19- FATİH KAYA
20- ŞÜKRÜ ŞİMŞEK
21- HAKAN ARIKAYA
22- İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
23- SALİH BALAK
24- HAKAN YILMAZ
25- KADİR CAN KARATAŞ
26- HAKAN YALÇIN
27- FATİH DEĞERMENCİ
28- TARIK TOPÇUOĞLU
29- YILMAZ TİRYAKİ
30- ŞAHİN GÜRZ
31- CEM ÖZKAVCI
32- YUSUF ÇİFTÇİ
33- HASAN DEMİR
34- NURETTİN TURAN
35- CÜNEYT İLGİN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SAİT ŞAHİN
2- CAFER ÖKMEN
3- BAYRAM GİRİŞEN
4- MEHMET ÇÖREKÇİ
5- HARUN ÇELİK
6- ŞEYHMUS KORKMAZ
7- HASAN AYDIN
8- NAZLIHAN AKYOL
9- RAMAZAN SUNA
10- İBRAHİM GÜN
11- SELİM ÇİÇEK
12- SUZAN CAN
13- İLHAN GÖKHAN
14- AYŞE TAYFUR TAN
15- TURAN DİNÇ
16- GÜNAY İŞERİ
17- MEHMET LAÇİN
18- FATİH UZUN
19- KASIM AYDIN
20- MEHMET ŞİMGAR
21- ADEM YALÇIN
22- ÖMER TUNCER
23- AYHAN ASKAR
24- UĞUR KUTULMAN
25- ÖMER POLAT
26- RESUL ALINMIŞ
27- HABİBE TURAN
28- İRFAN KOÇ
29- ŞEMSETTİN ÖZER
30- BİLAL TOPRAK
31- RAMAZAN ÇOLAKOĞLU
32- ABDULLAH SEVİM
33- MEHMET ÇAYIR
34- CEVDET ASLAN
35- MURAT AKBULUT
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA İLKER YÜCEL
2- HACER ŞULE PERİNÇEK
3- GÜNİZİ DİZDAR
4- FATOŞ GÜDEN
5- SARPER ÖZSAN
6- MUSTAFA KAYA
7- OSMAN ERBİL
8- UĞURCAN YARDIMOĞLU
9- MUZAFFER ÜNSALDI
10- ORÇUN CEYLANDAĞ
11- İSMAİL HAKKI AKTOK
12- GÜLŞAH AKYILDIRIM
13- UĞUR ÇETİNKAYA
14- İBRAHİM OKAN ÖZKAN
15- ŞENCAN BAYRAMOĞLU
16- NAMIK KEMAL KOÇ
17- ALTAN TÜFEKÇİ
18- CEMAL IŞIK
19- HAKAN EKİZ
20- YILMAZ ERSEZER
21- MEHMET DÖLEK
22- MİNE HACIOSMANOĞLU
23- GÜRBÜZ ÇUHADAR
24- SELÇUK PEKACAR
25- MELTEM GÜRSOY SIRT
26- TÜZİN TÜFEKÇİ
27- HİMMET KIRIK
28- ALPAY TUĞLU
29- EROL SIRRI TURAN
30- GÖKSEL ÇOBAN
31- FUAT YILDIZ
32- BORA ÇELİK
33- EREN ÖZTÜRK
34- ENES ESATOĞLU
35- MEMET ORHAN ŞENOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- PERVİN BULDAN
2- MUSA PİROĞLU
3- ERKAN BAŞ
4- EROL KATIRCIOĞLU
5- SEMA UÇAR
6- ATİLA ÖZDOĞAN
7- SULTAN KARASU
8- TUNCAY GÖKÇE
9- AYLİN HACALOĞLU
10- EMRE SARIGÜL
11- ERTAN HAMİTOĞLU
12- ŞEHRİBAN ALKIŞ
13- İSHAK KARAKAŞ
14- YAŞAR MERAL ÇAKICI
15- RECEP YILMAZ
16- NURULLAH İŞLEK
17- CANSU İREM KALENDER
18- ALİCAN ÇAĞRI GÖKÇEK
19- ENGİN ARAŞ
20- MİHRİBAN DENİZ NAR
21- SERVET GÜNGÖRDÜ
22- IRMAK DUMLUPINAR
23- EYLEM SARUCA
24- MURAT GÜLENER
25- TÜLAY AYDIN
26- VEYSİ YAKLAV
27- GÜNAY KARAOĞLAN
28- ALYA AKKUŞ
29- İLHAN ÇELİK
30- MELEKFER BORAK TURGUT
31- MEHMET KARAASLAN
32- KEMAL İŞLER
33- DÜRDANE BULGAN
34- EMİNE KARAASLAN ATEŞ
35- MEHMET TEKCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
2- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
3- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
4- ONURSAL ADIGÜZEL
5- FETHİ AÇIKEL
6- GÜRSEL TEKİN
7- İLHAN KESİCİ
8- OĞUZ KAAN SALICI
9- MAHMUT TANAL
10- SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
11- HÜSEYİN EMRE BAĞCE
12- MUSTAFA OKTAY AKSU
13- HASAN UZUNYAYLA
14- MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15- TAHSİN USTA
16- HÜSEYİN SAĞ
17- BERİL ÖNER
18- YÜKSEL TAŞKIN
19- HASAN BASRİ ÖZBEK
20- DENİZ DOĞAN GÜNAY
21- ERTAN AKSOY
22- NURAY ÇEPNİ
23- DUYGU ÇELİK
24- ARZU ÖZALP
25- PINAR UZUN
26- TUBA TORUN
27- ALİ RIZA YILDIRIM
28- YÜCEL OTO
29- MURAT CİRAV
30- MELİS TİMUR
31- EMRE AKKUŞ
32- ÇETİN DÜZCE
33- AYLİN SARITAŞ
34- GAZİ KARAKURT
35- TİMUÇİN GÜLTEKİN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULLAH SEVİM
2- YILMAZ BAYAT
3- DİCLE ŞİT
4- AHMET TÜRKCAN
5- MEHMET ALİ ÖZGÜR
6- PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU
7- MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU
8- ABDULHALİM MEŞE
9- CEM KAYA KARATÜN
10- ALEV SEZEN
11- ADEM BOZ
12- FEHİM HAVA
13- YUSUF YÜKSEL
14- ŞEREF KAÇMAZ
15- RESUL KILIÇ
16- ABDÜLKADİR ARSLAN
17- AHMET BARAN
18- AYSUN BAYRAKTAR
19- RECEP KARAKOÇ
20- FAHRETTİN COŞKUN
21- FESİH TAYBAR
22- MUSTAFA KOCABEY
23- TURGUT DANACI
24- ALİ KEMAL DERİN
25- GONCA NUR ASLAN
26- MUHAMMET DUMAN
27- MUAMMER KOÇ
28- HALİL İBRAHİM SERBEST
29- NAFİYE SAÇI
30- ERDOĞAN USLU
31- MURAT ÇEKER
32- SELAHATTİN ASLAN
33- HAKAN AKTAŞ
34- ALİ SARIAHMET
35- METİN ORMAN
İYİ PARTİ
1- HAYRETTİN NUHOĞLU
2- AHMET ÇELİK
3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU
4- MERAL ALEMDAR
5- YÜCEL COŞKUN
6- ONUR AYDIN
7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
8- EMİNE KÜÇÜKALİ
9- ADİL ERKOÇ
10- ARİF TEVETOĞLU
11- DURSUN ÇOLAK
12- SULTAN NESLİHAN SEVEN
13- OĞUZ SARUL
14- MİTHAT BORA BULUT
15- NAZLI ASPAY ŞENER
16- OKTAY ERÇAKAR
17- ŞENTÜRK DEMİRAL
18- FUAT ONBAŞILI
19- KUBİLAY PEYİK
20- HİLAL TUNCER KAYAN
21- UFUK ÜNAL
22- SAYGIN ÖZYILDIRIM
23- MEHMETALİ ÖZDEMİR
24- SEVGİ ŞAHİN
25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU
26- TUBA ALAYLI
27- AYSEL KIRALİ
28- YELDA GARGUN
29- MURAT AĞIREL
30- ONUR HANLIOĞLU
31- ÖMER FARUK PARMAK
32- BÜLENT ASLAN
33- YÜKSEL KARAÇAM
34- YÜKSEL BAT
35- CANER YILMAZ
BAĞIMSIZ
1- AYDEMİR GÜLER
2- HASAN ATASOY TORUN
İSTANBUL-2 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- SÜLEYMAN SOYLU
2- FATMA BETÜL SAYAN KAYA
3- VOLKAN BOZKIR
4- ABDULLAH GÜLER
5- HASAN TURAN
6- SERAP YAŞAR
7- AZİZ BABUŞCU
8- ŞİRİN ÜNAL
9- CANAN KALSIN
10- AHMET HAMDİ ÇAMLI
11- MARKAR ESEYAN
12- MUSTAFA DEMİR
13- İFFET POLAT
14- İBRAHİM YASİN KIRICI
15- SALİH ÇAKIR
16- AYŞE BÖHÜRLER
17- SUNA TARHAN
18- AHMET HAMDİ GÖRK
19- HACI MEHMET BAYKURT
20- MUSTAFA ARABUL
21- BEYZA SINDIRAÇ
22- SERKAN HASER
23- AHMET YILDIZ
24- EMİNE ÇAKIR
25- HAMZA KULAKSIZ
26- SEVDE SENA DAĞLI
27- ENES KAŞKAŞ
28- HALİL POYRAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- CELAL ADAN
2- CEMAL ÇETİN
3- GÜRKAN TEOMAN
4- MURAT KOTRA
5- NİYAZİ PAKSOY
6- SELAMİ ŞİŞMAN
7- FÜSUN KAYAN ARDAMAN
8- MURAT ŞEKERLİ
9- AHSEN MELİKE FIÇICI
10- EDA YILMAZ
11- ZEKİ SEVEROĞLU
12- GÜLLÜ YENER
13- AYDIN KAYA
14- SERKAN CİHAN
15- BAHİTTİN AYKUT
16- ZELİHA DENİZ OLCAR
17- MUHAMMED FURKAN CEBECİ
18- HEDİYE ŞEN
19- UFUK TANDOĞAN
20- HİLAL EDA GÖRBULAK
21- FİLİZ GEGİN
22- MURAT ALP
23- FİKRET ÖZKAN
24- METİN KILIÇ
25- UĞUR ARAS
26- EREN CAN ŞAH GÜNAY
27- HASAN SAKA
28- BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET YAVUZ
2- MEHMET EMİN VURAL
3- ABDULLAH ASLAN
4- RECAİ YURDAN
5- MEHMET ALİ ORTAÇ
6- RAMAZAN ENSAR
7- MURAT KARINÇU
8- ESRA SİVİ TÜRK
9- ABDULKERİM ORTAÇ
10- MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ
11- ŞERAFETTİN GÜLER
12- MURAT DOLAŞ
13- YILMAZ AKKILIÇ
14- AYHAN DEMİRKOL
15- SUPHAN ÇELİK
16- ABDULBARI DUMAN
17- GÖLEFER SARIAĞAÇ
18- ENES DOĞAN
19- HÜSEYİN YALÇIN
20- ADNAN YEŞİLMEN
21- EYYÜP ARSLANĞRAY
22- CEMALETTİN KOÇKAR
23- AHMET PAK
24- MÜCAHİT ARSLAN
25- ŞEYMA YAÇİN
26- VEYSEL TUNÇ
27- MERYEM KARAKAYA
28- MUHİTTİN İÇLEK
VATAN PARTİSİ
1- SONER POLAT
2- AYKUT DİŞ
3- ELİF İLHAMOĞLU
4- ERKAN ÖNSEL
5- HALİL İBRAHİM NEBİLER
6- MEHMET DENİZ YILDIRIM
7- TAYFUN GÜROL
8- TURHAN ÖZLÜ
9- EMİNE ECE BOYLU
10- İZZETTİN ÖZGİBAR
11- SİNAN ÖZKAN
12- EMİN ALGÜN
13- DEMİRTAŞ MAĞDEN
14- AYDIN EREL
15- YUSUF FEYZİOĞLU
16- NURAY KAYA
17- AYHAN İLHAN
18- SEVAL DUYGU AKYILDIZ
19- HÜSEYİN SÜRÜCÜ
20- DOĞANCAN ERDOĞAN
21- AHMET MURATOĞLU
22- İLKNUR GÜNDOĞAN
23- SADETTİN BÜYÜKALP
24- CAFER TAYYAR AYMAN
25- ŞAFAK ERDEM
26- DENİZ ÇAKMAK
27- GAZİ DOĞAN
28- BİLAL ÖZTÜRK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AHMET ŞIK
2- OYA ERSOY
3- HÜDA KAYA
4- MUSTAFA AVCI
5- TÜLAY KORKUTAN
6- BÜLENT AŞA
7- AYŞE BERKTAY
8- GÜLSÜM AĞAOĞLU
9- GÜRŞENAY DALVEREN
10- MURAT ŞAHİN
11- MEHMET GÜLER
12- LUDMİLLA BÜYÜM
13- HACER ELÇİN
14- FENER GÜNANA
15- CELAL ALPHAN
16- MUSA KILIÇ
17- ŞADİ ÖZDEMİR
18- TÜRKAN BİNGÖL
19- SERVET GÜZEL
20- IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
21- MEHMET TAYYİP ARSLAN
22- OZAN ÖZGENLER
23- DİLBER ASLAN
24- MUSA DEĞİRMENCİ
25- DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
26- ADNAN BULUT
27- MAŞALLAH KÖYSÜ
28- ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2- AYKUT ERDOĞDU
3- AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
4- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5- YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6- YUNUS EMRE
7- GÖKAN ZEYBEK
8- ALİ ŞEKER
9- DERYA ŞENTÜRK
10- MEHMET DİRİBAŞ
11- MERSİN BALKAN
12- BAHATTİN TURNALI
13- FERHAT EPÖZDEMİR
14- İSMAİL YÜKSEL
15- ADNAN AYBER
16- BURAK KAAN YILMAZSOY
17- CANAN SEZENLER
18- HACER FOGGO
19- GÜVEN KARATAŞ
20- YUSUF KENAN KOLAT
21- VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22- CEM CENGİZ YILMAZ
23- ECE BATUMLU TALAS
24- PELİN YURDAKUL
25- ŞEYMA DUMRUL
26- YUSUF ERGÜVEN
27- ÖZGÜR DÜZGÜN
28- DENİZ KAYA
SAADET PARTİSİ
1- BİROL AYDIN
2- SAMET SAMİ TEMEL
3- MUSTAFA KAYA
4- BİLAL AY
5- FATMA NEVİN GÖKÇE
6- MUHAMMED EMİN TOPSAKAL
7- MUSTAFA YAMAN
8- BİLAL AYDIN
9- MİKAİL KABAK
10- TUĞRUL YALÇINKAYA
11- ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
12- EROL URHAN
13- ADEM AKBULUT
14- ÖZGÜR ATAK
15- İLKER ÇİFTÇİ
16- RECEP POLAT
17- NİHAT ŞADOĞLU
18- MUHAMMED GAZİ KILIÇ
19- YASEMİN BİLNUR ERENCİ
20- HÜSEYİN AYDOĞAN
21- OSMAN OKTAR
22- MAHİR SEZGİN
23- TÜLAY VIZVIZ
24- MUHAMMED MUSTAFA DOĞAN
25- NURSENA ULUSOY
26- SELİM BAŞPINAR
27- HABİBE ERDOĞAN
28- YAVUZ SELİM KÜÇÜK
İYİ PARTİ
1- ÜMİT ÖZDAĞ
2- FATİH MEHMET ŞEKER
3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
4- İLAY AKSOY
5- COŞKUN YILDIRIM
6- MEHMET ASLAN
7- BİNNUR KARADAĞLI
8- ALİ DİNÇER ÇOLAK
9- VEDAT YENERER
10- ABDULLAH İLKER SUNGUR
11- NURİ YILMAZ
12- CEMİLE ALBAŞ
13- RÜSTEM FIRAT
14- AYÇAN GÜLEÇLİER
15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
16- GÖKHAN KARGI
17- ALİ AKER
18- ERTAN VAROL
19- MUAMMER DEMİRCİ
20- HÜSEYİN ÖNDEŞ
21- YAŞAR KIZILKUM
22- BURÇİN GÖKÇE
23- ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
24- FİSUN MEHLİKA TOCA
25- MUSTAFA AKAY
26- AYDIN EGEMEN
27- MUSTAFA YAZICI
28- ŞEFİK UĞUR BEKDEMİR
BAĞIMSIZ
1- ORHAN AYDİN
2- HİMMET ÇAKIR
3- FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
4- MUHSİN YILMAZ
İSTANBUL-3 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NUMAN KURTULMUŞ
2- MEHMET MUŞ
3- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
4- MEHMET DOĞAN KUBAT
5- TÜLAY KAYNARCA
6- HALİS DALKILIÇ
7- EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
8- NEVZAT ŞATIROĞLU
9- ZAFER SIRAKAYA
10- RÜMEYSA KADAK
11- AHMET MÜCAHİT ARINÇ
12- MUSTAFA YENEROĞLU
13- ERKAN KANDEMİR
14- ŞAMİL AYRIM
15- ALEV DEDEGİL
16- YILDIZ SEFERİNOĞLU
17- ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
18- MÜRTEZA ZENGİN
19- AYHAN OĞAN
20- HAŞİM TAŞKIRAN
21- RUKEN KİLERCİ
22- RASİM ERDOĞMUŞ
23- HATİCE BOZDAĞ
24- MEHMET UMUR
25- OYA EREN
26- BÜLENT DURGUN
27- ZEHRA ERCAN
28- ALİ ÇEZİK
29- HASENE ÇAPAR
30- SEDAT SAYIMOĞLU
31- CAHİT KESKİN
32- SİNAN KARŞIYAKA
33- HAYRİYE KUZU
34- MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
35- MÜNİR EREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FETİ YILDIZ
2- İSMAİL FARUK AKSU
3- ARZU ERDEM
4- AHMET YİĞİT YILDIRIM
5- ERDEM KARAKOÇ
6- VOLKAN YILMAZ
7- DAVUT HASKIRIŞ
8- MUSTAFA ERTEKİN
9- FAZLI YURDABAK
10- GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11- OZAN YÜKSEK
12- BEKİR SITKI KARAUSTA
13- BAHATTİN ŞENGÜL
14- ARİFE PEKER
15- ALİ DOĞAN
16- TAYYAR ŞAFAK
17- SİBEL KAZAR
18- ALPER KÜNKÜL
19- RIZA PEKER
20- EKREM SARISOY
21- ERGÜL SİLLER
22- AYDIN İNCE
23- MEHMET GÜRBÜZ
24- YUNUS TÜRK
25- OSMAN AKBAŞ
26- TANER KIRHAN
27- MEHMET BÜYÜKÇANGA
28- METİN YAZAR
29- HÜMMET TATAR
30- ALİ EKBER YEŞİL
31- UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32- AYHAN ATMACA
33- ADİL CEYLAN
34- TAHİR PALA
35- AHMET CAN ERBAŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- SERKAN RAMANLI
2- ERDAL ELİBÜYÜK
3- FİKRET GÜLTEKİN
4- İSA GÜVENDİK
5- SİNAN BULUT
6- MUSTAFA DEMİRALP
7- ARZU DEMİR
8- AYHAN ERENSOY
9- MERYEM KİRAZ
10- MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
11- HATİCE UŞAR ENSAR
12- AHMET KUYABAKAN
13- MERYEM DEMİR
14- MEHMET TETİK
15- ŞÜKRAN KAYA
16- BURHANETTİN MANAS
17- ABDULHEKİM ALGÜL
18- HASAN EKİNCİ
19- SELMA YAKAR
20- FESİH SÜLUN
21- LEBİBE YILMAZ
22- HİKMET ÖZCAN
23- MEHMET SAİT RÜZGAR
24- ABDULFETTAH SAVRAN
25- ELİF YÜKSEK
26- SİRACETTİN ÇELİK
27- MAHMUT ASLANCI
28- ĞAMGİN YILDIRIM
29- SUPHİ BARAN
30- EDİP ALEV
31- HAMZA KILINÇ
32- ZÜBEYİR TALAYHAN
33- AYHAN AYDIN
34- MEHMET REŞİT ÖZBEK
35- YÜKSEL ALİM
VATAN PARTİSİ
1- HASAN KORKMAZCAN
2- SİNAN BAYKENT
3- ALPER SUNAÇOĞLU
4- SERDAR ÜSKÜPLÜ
5- GÜLGÜN BUDAK
6- YADİKAR ÖZEN
7- YILDIRIM ÇAVUŞOVALI
8- MERT GEZİCİ
9- AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU
10- MERDAN ASLAN
11- HATİCE ECE KARACA
12- ŞADUMAN ÇAĞLAR
13- HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT
14- BESTE GÜL ÖNEREN
15- LATİF AYDIN
16- İLKER DAĞLIOĞLU
17- HASAN BAYDEMİR
18- TÜLİN SANER
19- ENDER YILDIRIM
20- ALİ ÇINAR
21- BAKİ ERCAN
22- İLHAN YALNIZCAN
23- MELİHA SEVENCAN
24- MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLU
25- MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL
26- BERKE MUSTAFA BERKİL
27- UĞUR AYKAÇ
28- IŞIKGÜN AKFIRAT
29- YİĞİT YAZGILI
30- MERT SAVCI
31- ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN
32- OKTAY EKMEN
33- ZİHNİ SELVİ
34- HASAN BARAN ERÇEL
35- CENK CEYLAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ZEYNEL ÖZEN
2- DİLŞAT CANBAZ KAYA
3- HAKKI SARUHAN OLUÇ
4- ALİ KENANOĞLU
5- ZÜLEYHA GÜLÜM
6- ABDULHAKİM DAŞ
7- ELİF BULUT
8- CELALETTİN CAN
9- ABDULBARI AKPINAR
10- FEVZİ GERÇEK
11- GÜLSEREN KAYA
12- MEHMET SAİT ŞAŞMAZ
13- AYŞE KARADAĞ
14- MEHMET DALKIRAN
15- MUAZZEZ TÖRE
16- AYTEKİN AKDEMİR
17- PINAR GEZİK
18- KAZIM ŞAROĞLU
19- BELÇİM OKTAN
20- HÜSNÜ TAŞ
21- SONGÜL BÜYÜKPINAR
22- SÜLEYMAN ÖZKAN
23- GÜLFİRAZ SAĞLIK
24- MEHMET PEKER
25- DİLEK ULAŞ
26- ENVER DURSUN
27- ASLI YAĞCI
28- RIDVAN ÖZTÜRK
29- LAİKA TAKAN
30- MESUT ALDAGÜL
31- ROJDA TAŞDEMİR
32- SERKAN YILMAZ
33- BÜŞRA BERNA TOPRAK
34- YUSUF YALVAÇ
35- ZERRİN OĞLAĞU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ENGİN ALTAY
2- ERDOĞAN TOPRAK
3- MEHMET BEKAROĞLU
4- ZEYNEL EMRE
5- SİBEL ÖZDEMİR
6- ÖZGÜR KARABAT
7- TURAN AYDOĞAN
8- EMİNE GÜLİZAR EMECAN
9- NAZIR CİHANGİR İSLAM
10- TURAN HANÇERLİ
11- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ
12- ALİ ULVİ GÖKBULAK
13- MEHMET SAİT YÜCEL
14- ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15- SİNAN KARAHAN
16- SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17- MAHFUZ YETÜT
18- ŞAHANIM METER
19- IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20- YAĞMUR GEYGEL
21- ENGİN ERTAÇ
22- CEMİL CAN DİNÇ
23- AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24- HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25- SEDA ÖNDER
26- BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27- ARZU ATTEPE
28- HÜSEYİN DURAN
29- ERDAL SARIKAYA
30- ELİF KESKİNEL ÜLKER
31- ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32- KEMAL ÖZKİRAZ
33- İLYAS DUMAN
34- OSMAN TELLİOĞLU
35- ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
SAADET PARTİSİ
1- ALTAN TAN
2- HASAN BİTMEZ
3- NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK
4- İBRAHİM YILDIZ
5- MESUT ÖZLEM
6- EBRAR BEZCİ
7- YAŞAR AVCI
8- OSMAN BAŞ
9- YUNUS AKSOY
10- MESUDE DÖNMEZ
11- NEŞET ÇEVİK
12- ADNAN HACIABDULLAHOĞLU
13- TUNCER KOĞA
14- ENDER ESİNER
15- KADİR TOKALI
16- CANER BİTİŞ
17- EMİNE ÖZTÜRK
18- HASAN KARA
19- ADNAN ŞAHİN
20- AHMET ÖZSEVEN
21- İLKNUR GÖKDEMİR
22- SUAT KOÇYİĞİT
23- FUNDA YALÇIN BOZKURT
24- MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU
25- FERİT DURBİN
26- ÖMER KOÇAK
27- BİLAL TATAR
28- MEVLÜT İRFAN BAHADIR
29- FEYZA GÜRBÜZ
30- MUHAMMED MUSAB DEMİRER
31- KENAN KARAGÜZEL
32- MUSTAFA ÇALKAN
33- ŞAHAP ERKESİM
34- KAMURAN YIKILMAZ
35- MAHMUT ESAT YILMAZ
İYİ PARTİ
1- ABDUL AHAT ANDİCAN
2- ÜMİT BEYAZ
3- HAYATİ ARKAZ
4- MELTEM ÜNALERZEN
5- KEMAL NİZİPLİOĞLU
6- HÜSEYİN ÜLGER
7- ÖZDEMİR POLAT
8- ELMAS GIRAĞOS
9- AYHAN BÖLÜKBAŞI
10- İSKENDER DURİÇ
11- MERRİN HASİPOĞLU
12- CELAL KARAPINAR
13- SUAT SARI
14- ZEKİ BULGAN
15- OSMAN ERUSTA
16- EVRİM TOK
17- MERYEM GÖKTAŞ
18- MUSTAFA BİLGİLİ
19- MEHMET PÜTÜN
20- RUHİYE AYLA DEMİR
21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
22- ZİHNİYE GÜRKAN
23- ALİ HAYDAR GÜVEN
24- MELİHA APAYDIN
25- SİBEL KAYA
26- TAYFUN SİLİVRİ
27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
28- NAZMİYE İZGİN
29- KÜRŞAT ÖZER
30- YUSUF YAVUZCAN
31- MURAT KUDRET
32- ARDIL AKIL
33- SEZER ÖZSOY
34- HAKAN AKSU
35- PENBE BOLAT
BAĞIMSIZ
1- ATAKAN BOYOĞLU
2- REYHAN NALBANT
3- HARUN KARAGÖZ
4- METİN GÜLER
İZMİR-1 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BİNALİ YILDIRIM
2- MAHMUT ATİLLA KAYA
3- CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
4- CEMAL BEKLE
5- BİLAL DOĞAN
6- EMRE CEMİL AYVALI
7- TEMEL YILDIRIM
8- AHMET GÜRHAN
9- GÖZDE KESKİN
10- FATİH REHA YAVUZER KAM
11- KORAY BATTAL
12- MUHABBET GÜNERİ
13- AHMET UĞUR BARAN
14- HALİL CÜNEYT AÇIL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN KALYONCU
2- SALAHATTİN ŞAHİN
3- CİHAN ASLAN
4- BİLGEHAN AĞBABA
5- SALİM ARDUÇLU
6- ALİ PEYNİRCİ
7- AHMET COŞAR
8- SALİHA GÜLCE GÖKÇE
9- EROL EROĞLU
10- GÜNAY KAMBAK
11- FULYA GÜZELOCAK
12- GÖKHAN ÇELİK
13- RECEP ALİ COŞKUN
14- SÜLEYMAN SARI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ ARSLAN
2- HÜSEYİN ŞANİ
3- İBRAHİM ÇEVİK
4- İBRAHİM NOHUT
5- NEJDET ŞANLI
6- NECİP AĞIRBAŞ
7- AHMET DİREKÇİ
8- YILMAZ ŞAHİN
9- FERHAT AVCI
10- BUŞRA ÖZEL
11- NEDİM ÖZTÜNÇ
12- HAMZA DOYAR
13- HAZRET FİDAN
14- MEHMET DAĞTEKİN
VATAN PARTİSİ
1- ÇAĞDAŞ CENGİZ
2- MEHMET ZAFER MASALCI
3- HÜSEYİN TUGAY ŞEN
4 – HÜLYA YARBUZ
5- İHSAN SEFA
6 – FERDİ TANHAN
7- ABDULLAH KARŞILAYAN
8- DOĞA DURSUN
9- OKTAY ÜNAL
10- EDA YÜCEL
11- ÇETİN TAVMAN
12- BAYRAM ŞEN
13- GÖRKEM GÖZET
14- SERKAN ÇETİNKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
2- NURETTİN TURĞAY
3- YALÇIN YANIK
4- RAHİME TURAN
5- HÜSEYİN ÇAĞLAR
6- MERVAN SINCAR
7- CEYHAN AKAY
8- HALİME AKDAĞ
9- FERZENDE DENİZ
10- ELFESYE NAS
11- TAMER AYDIN
12- SELMAN YILDIRIM
13- KAMURAN AKKUŞ
14- KEREM AY
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET TUNCAY ÖZKAN
2- MURAT BAKAN
3- ÖZCAN PURÇU
4- KANİ BEKO
5- MEHMET ALİ ÇELEBİ
6- TACETTİN BAYIR
7- EDNAN ARSLAN
8- SEFER İPEKLİ
9- KAZIM UMDULAR
10- NİLAY KÖKKILINÇ
11- EZGİ DENİZ URUNGA
12- DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13- ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14- ŞENER AKDEMİR
SAADET PARTİSİ
1- ZEKERİYE HAZIRBULAN
2 – OZAN GANİÜSMEN
3- TURHAN TUTUMLU
4 – MÜMİN BAŞTÜRK
5- SELÇUK KAVUŞAN
6- SUNA CANITEZ
7 – UĞUR TÜRKER
8- HAMZA DEMİR
9- İBRAHİM DEMİR
10- BEKİR ÇALIŞKAN
11- HALİL YALÇINKAYA
12- KASIM OCAK
13- FURKAN TURGUT
14- MEHMET EMİN ALTINBAŞ
İYİ PARTİ
1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2- YILDIRIM ULUPINAR
3- MEHMET TEZKAN
4- ÇİĞDEM ÖZER
5- DOĞUKAN DEMİREL
6- OSMAN VAROL
7- BÜLENT KIRILMAZ
8- SERAP ÖZÖKTEM
9- ÜLKÜ DOĞAN
10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK
11- BURCU BOSTANCIOĞLU
12- İBRAHİM DÖNERTAŞ
13- KADİR GÜREL
14- GİZEM ALBAŞ
BAĞIMSIZ
1- YUSUF TAŞDELEN
2- DENİZ ARIK BİNBAY
İZMİR-2 NO’LU SEÇİM ÇEVRESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAMZA DAĞ
2 – FEHMİ ALPAY ÖZALAN
3- NECİP NASIR
4- YAŞAR KIRKPINAR
5- MELEK EROĞLU
6- NECİP FAZIL KURT
7- ADİL YÜKSEL
8- ERDEM ÖKSÜZ
9- GERÇEK TEKİN
10- MUSA ÇEVİK
11- SALİHA BOZKURT
12- AHMET NUMAN ARICI
13- FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
14- ENDER DOĞAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- TAMER OSMANAĞAOĞLU
2- ABDULKADİR BEKTAŞ
3- YALÇIN KOÇYİĞİT
4- RECEP AKAN
5- EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ
6- CEYHUN KINLI
7- BARIŞ ATİLA
8- CUMHUR BULUT
9- TAŞKIN IŞIK
10- MUSTAFA ÇİNTAŞ
11- RECEP ONUR UZUN
12- FATİH YAĞMUR
13- FATİH ARSLAN
14- YÜKSEL GÜVEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- HASAN AŞKIN
2- CENGİZ DALĞIÇ
3- ERCAN DURMUŞ
4- UĞUR KAPLAN
5- MEHMET ŞAH KALKAN
6- BAKİ GİNİGEN
7- MEHMET KAPAR
8- İBRAHİM BULUT
9- CENGİZ GENÇ
10- ESRA GÜLŞAHİN
11- İBRAHİM KAYA
12- MEHMET SALİH ARIN
13- ABDULMANAF ÇELİK
14- ERKAN ALP
VATAN PARTİSİ
1- CEM DİKMEN
2- PINAR GÜL
3- CENGİZ ÇAKIR
4- HÜSEYİN CEM ZEREN
5- BİRKAN BURKAN
6- AYŞEGÜL KAHRAMAN
7- SEDAT GÜVEN
8- HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
9- ÖMER TIRAŞOĞLU
10- HÜSEYİN ÇAKICI
11- SAMET KUNT
12- BAİTTİN ERBEY
13- MUSTAFA GÖKMEN
14- SERDAR GÖKÇE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MURAT ÇEPNİ
2- İDİL UĞURLU
3- AYŞE YILMAZ
4- MEHMET AKER
5- CEMİLE AYDIN
6- SÜLEYMAN GÜNDÜZ
7- GÖNÜL AYGÜN
8- ORHAN AYHAN
9- DERKAY TAN
10- MAHSUN KORKMAZ
11- BEHİYE ERTAŞ
12- EKREM CAN ALAYGUT
13- ABDULLAH AKDENİZ
14- EDİP KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMAL KILIÇDAROĞLU
2- SELİN SAYEK BÖKE
3- KAMİL OKYAY SINDIR
4- ATİLA SERTEL
5- SEVDA ERDAN KILIÇ
6- MAHİR POLAT
7- BEDRİ SERTER
8- İDRİS YAVUZYILMAZ
9- ALİ ENGİN
10- SALİH ÖZÇİFÇİ
11- MEHMET BİRLİK
12- ONUR KADİR ERYÜCE
13- HATİCE ZEYBEK
14- EBRU OKAY
SAADET PARTİSİ
1- ŞERAFETTİN KILIÇ
2- CEREN KARA
3- VEDAT KOLUKISA
4- MESUT DAĞ
5- ZEKİ KAYA
6- MEHMET EMRE BOZABA
7- ALİ ÇAKIR
8- ŞAHAP BOZKURT
9- MUHSİN GİRCUDE
10- SERVET YILDIZ
11- SÜMEYYE ORHAN
12- MAHMUT DOST
13- ERDEM YILMAZ
14- İSMET TOPAL
İYİ PARTİ
1- AYTUN ÇIRAY
2- MUSTAFA KERPİŞÇİ
3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
4- HÜSMEN KIRKPINAR
5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
6- METİN DÖKMECİLER
7- ANIL SELEK
8- NADİR GERGİN
9- İLKER GÜL
10- SALİH ATAKAN DURAN
11- HAYRI KÖSEOĞLU
12- AYSEL ÇEKEN
13- MURAT CEM ÖZDEMİR
14- PELİN YETKİN YAZICI
BAĞIMSIZ
1- KEMAL İBRAHİM OKUYAN
KAHRAMANMARAŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MAHİR ÜNAL
2- AHMET ÖZDEMİR
3- CELALETTİN GÜVENÇ
4- İMRAN KILIÇ
5- MEHMET CİHAT SEZAL
6- HABİBE ÖÇAL
7- TÜRK İSLAM KARAKOÇ
8- MEHMET İLKER ÇİTİL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEFER AYÇAN
2- ZUHAL KARAKOÇ DORA
3- FATİH MEHMET CEYHAN
4- SERMET YILDIZ
5- ÖMER ÖZKAN
6- ZAFER ÖNER
7- NUSRET GÜLOĞLU
8- MUSTAFA PEHLİVAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ
2- SUPHİ ÖZDEMİR
3- MEHMET KAYIŞLI
4- İLYAS KEKİL
5- İBRAHİM YOLDAŞ
6- TURAN ÖZCAN
7- RAMAZAN MADENKUYU
8- FARUK GÖÇER
VATAN PARTİSİ
1- BEKİR BEKAR 2- EREN İLKEHAN 3- SALMAN
YAŞDAL 4- DURDU YILDIZ 5- NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ
GHADİM 6- MEHMET ÖZDEMİR 7- YEMLİHA TAŞYÜREK 8-
DOĞAN KOZAKLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN BAKIR
2- MERYEM YILDIZ
3- RAUF TEPE
4- SEVGİ BORAK ORTA
5- ŞAHİN ŞANCI
6- TÜLAY KILINÇ DENİZ
7- İNANÇ YILDIZ
8- RECEP KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ ÖZTUNÇ
2- SELİM SÜMEN
3- MEHMET ÇARMAN
4- FAİK KILINÇ
5- ONUR GÜRBÜZ
6- AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
7- UĞUR ŞEVRAN
8- AZİZE ÇUHADAR
SAADET PARTİSİ
1- ÖKKEŞ NARLI
2- VAHAP KARPINAR
3- İSHAK KÖROĞLU
4- SULTAN KAMALAK
5- CİHAT DİNLER
6- MANSUR ÖZCAN
7- BURAK DOLUZENGİN
8- AHMET ZOR
İYİ PARTİ
1- FARUK ATLI
2- MUSTAFA BASTIRMACI
3- BÜLENT MEŞE
4- AYŞE KIRAÇ
5- SADİ GÜNEN
6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ
7- AHMET ÇABUKEL
8- İRFAN MERT YIKAN
KARABÜK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- CUMHUR ÜNAL
2- NİYAZİ GÜNEŞ
3- BURHANETTİN UYSAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SEYİT AHMET KARABACAK
2- ÇETİN İPEK 3- AHMET DÖNMEZ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- AYDIN YAPICI
2- MEHMET SALİH ÇEVİK
3- AHMET DAĞLI
VATAN PARTİSİ
1- ÖZGÜN BOZKURT
2- MUSTAFA EROL
3- MEHMET PENÇEK
HALKLARIN DEMOKRAT PARTİSİ
1- ENSAR TOPAL
2- MUSTAFA ÖZSOY
3- DERYA GÖÇTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY
2- SEDAT KARAOĞLU
3- GÜLSÜN BENİÇ
SAADET PARTİSİ
1- MUHSİN ÇEBİ
2- HÜSNÜ LATİF ALPER
3- İSMAİL KİRENLİ
İYİ PARTİ
1- DURSUN ALTIPARMAK
2- HAKKI ÖZDEK
3- TENZİLE ÇELİK
KARAMAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RECEP ŞEKER
2- SELMAN OĞUZHAN ESER
3- HÜSEYİN MUTLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HÜSEYİN KORKMAZ
2- TURAN ŞENER
3- ABDULLAH KALKAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ADEM AKTEKİN
2- RAMAZAN ÖZARAS
3- MEHMET YILMAZ
VATAN PARTİSİ
1- RIZA YAVUZ
2- ALİ GÜLTEKİN
3- NEJLA ÖCAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- CEMİL YALÇIN
2- AYŞE DURUNESİL
3- REMZİ GÖKDAĞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT
3- YUSUF BAŞTUĞ
SAADET PARTİSİ
1- ORHAN SOYDAN
2- ALİ ÇİFTÇİ
3- MELEKHAN KAVAS
İYİ PARTİ
1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU
2- ATİLA ZORLU
3- MERVE UÇAR
KARS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET ARSLAN
2- YUNUS KILIÇ
3- ABDULFETAH ÇETİNKAYA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KADİR ŞEYDA
2- FATİH ÇİNAN
3- ENVER YELKEN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUSAB BATI
2- FATİH ÖNER
3- SEYİT KAHRAMAN
VATAN PARTİSİ
1- MUHAMMET ALİ GÖKÇEK
2- MUHARREM YERLİ
3- BİNNUR ZUHAT YOKUŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AYHAN BİLGEN
2- ARZU MOCO
3- BİŞAR ABDİ ALİNAK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BARLAS SULU
2- BÜLENT ARAŞ
3- AYSEL SADAK İLTAŞ
SAADET PARTİSİ
1- SEZGİN YILDIZ
2- BÜLENT ALTUN
3- TAHİR TAHİROĞLU
İYİ PARTİ
1- YÜKSEL AKBABA
2- AHMET AKÜZÜM
3- HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAKKI KÖYLÜ
2- METİN ÇELİK
3- MURAT DEMİR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HACI İBRAHİM MAŞALACI
2- TARIK ZİYA ÇAĞILCI
3- MUHARREM AVCI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞEHMUS ANDİNÇ
2- YUNUS TENŞİ
3- SELİM TUNÇ
VATAN PARTİSİ
1- CENGİZ GÖKTAŞ
2- TACETTİN ÖMEROĞLU
3- MEHMET SAMİ ÖZCAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN GÖKOĞLU
2- İSMAİL ÇAVĞA
3- AZAT AVCI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- HASAN BALTACI
2- AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
3- DEVRİM EZGİ ÖZALP
SAADET PARTİSİ
1- BİLAL ÇODUR
2- NECATİ YAVUZ
3- HULUSİ ÖZBEK
İYİ PARTİ
1- İLHAN ENGİN
2- SEYFİ SARIOĞLU
3- MEHMET MURAT AŞÇI
KAYSERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET ÖZHASEKİ
2- MUSTAFA ELİTAŞ
3- TANER YILDIZ
4- İSMAİL EMRAH KARAYEL
5- İSMAİL TAMER
6- HÜLYA NERGİS
7- SAMİ DEDEOĞLU
8- ALİ SARAÇOĞLU
9- TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
10- ALİ EKŞİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İSMAİL ÖZDEMİR
2- MUSTAFA BAKİ ERSOY
3- SERAP ŞULE KALIN
4- MAZHAR GÜNDOĞ
5- MEHMET ÖZMEN
6- MEHMET GÖÇMEN
7- RIFAT AÇIKGÖZ
8- İSA FERAH
9- EMİNE AVŞAR
10- VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ÇALHAN
2- ERSİN KÖSEOĞLU
3- SELAHATTİN BURULDAY
4- RAMAZAN ÖZDEMİR
5- MURAT KURBAN
6- HALİS AKSU
7- BAYRAM ÇAKMAK
8- ZEYNEP BOZDAŞ
9- İBRAHİM SEDEF
10- ERHAN UÇUK
VATAN PARTİSİ
1- EYÜP SALAHATTİN KARAKAŞ
2- MEHMET CANBULAN
3- BEYHAN YILDIRIM
4- TUĞBA TÜFEK
5- MUSTAFA KOÇAK
6- SELMA TOSUN
7- MEHMET ONAYLI
8- KORAY ENES YILMAZ
9- LEYLA ÖZHAN BEKER
10- KAZIM BERK ÖZTÜRK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- KADRİ ERENER
2- EYLEM CENGİZ
3- KENAN MARAŞLI
4- MUSTAFA ÖÇAL
5- NİYAZİ YALÇINKAYA
6- NURAN ERGEN KILIÇ
7- ZENUN ORTA
8- ZİLAN YILMAZ
9- SUAT DEMİR
10- FEVZİ POLAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÇETİN ARIK
2- AHMET YILDIZ
3- AŞKIN GENÇ
4- İBRAHİM KAAN
5- MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
6- GONCA YELDA ORHAN
7- RECEP BULUT
8- İNCİ BABADAĞ
9- KADİM ŞAHİN
10- NİZAMETTİN TEMEL
SAADET PARTİSİ
1- MAHMUT ARIKAN
2- HAŞİM ÖZÇELİK
3- AHMET ULUSOY
4- HATİCE SÜMEYYE BOZKURT
5- İSMAİL ÇELEBİ
6- BAKİ COŞKUN
7- İBRAHİM BIYIKLIOĞLU
8- ASİYE ÇAKIRLI
9- ÖZKAN YÜREK
10- RABİA ÇAĞRICI
İYİ PARTİ
1- DURSUN ATAŞ
2- FATİH ERYILMAZ
3- HÜSEYİN TEKİN
4- BERRİN EYİDEMİR
5- METİN SOYLU
6- SERAP DURMUŞ
7- MESUT UÇAN
8- HASAN AYDIN
9- KAMİL KARAMETE
10- BETÜL TOSUN
BAĞIMSIZ
GÜVEN ÇİM
KIRIKKALE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-RAMAZAN CAN
2-BAYRAM SALİM BOZDEMİR
3-MUSTAFA ARSLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HALİL ÖZTÜRK
2-MURAT ABALI
3-ÖMER DEDEBALİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ÖMER SALİH YEMEZ
2-MEHMET NEZİR ÇELİK
3-SÜLEYMAN BİRGE
VATAN PARTİSİ
1-NEZİH GÜLŞEN
2-RAİF KAYBAL
3-YAKUP SEVİNÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-AHMET ÖNAL
2-GÜLLÜ AYKUT
3-ÜMİT COŞGUN
SAADET PARTİSİ
1-FARUK VURGUN
2-SELAMİ ÇAKIR
3-MÜİN YILDIZ
İYİ PARTİ
1-BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2-MUSTAFA AKYÜREK
3-ŞEVKET ÖZSOY
KIRKLARELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-SELAHATTİN MİNSOLMAZ
2-VOLKAN GÖÇ
3-KADRİYE TOKAT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-SEMİH MERİÇ
2-NURAN KARACADAĞ
3-RIFAT ERDEM
HÜR DAVA PARTİSİ
1-YUSUF TÜTAK
2-SELÇUK ORHAN
3-MAHMUT ÖZTÜRK
VATAN PARTİSİ
1-SELDA KILIÇ
2-EKREM KARACA
3-HÜSEYİN DEMİRCAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-FARUK ÖZDEL
2-DİREN CEVAHİR ŞEN
3-YAKUP ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-TÜRABI KAYAN
2-VECDİ GÜNDOĞDU
3-İNCİ TUNÇ
SAADET PARTİSİ
1-SALİH MEHMET AYDIN
2-GÜNER AYDIN
3-BÜŞRA SAVAŞ
İYİ PARTİ
1-KÜRŞAD YAMANER
2-SİBEL PİŞKİN
3-MUSTAFA KÖSEOĞLU
BAĞIMSIZ
ÖZLEM KÜLLÜ
KIRŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-MUSTAFA KENDİRLİ
2-NECMETTİN ERKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-OĞUZ SULUSARAY
2-ALİ AYDIN AKPINAR
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDULRAKİP HATİPOĞLU
2-ZEYD ŞAHİN
VATAN PARTİSİ
1-İLKER ÖZKAMALI
2-OSMAN KILIÇ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-METİN İLHAN
2-ÇAĞDAŞ GÖKALP
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA ÇAKIR
2-HÜSEYİN ESERER
İYİ PARTİ
1-MUSTAFA HAKAN ÜNSER
2-ASAF KAYAOĞLU
BAĞIMSIZ
İSMAİL YILDIZ
KİLİS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
2-AHMET SALİH DAL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-HASAN MISIRLIGİL
2-ABDULLAH ALPDAĞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ÖMER POLATDEMİR
2-ORHAN HARAT
VATAN PARTİSİ
1-İRFAN MÜLHİM
2-MUSTAFA ASEFLER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-ALİ TUNA
2-MEHMET ALİ AĞCABAY
SAADET PARTİSİ
1-ŞERİF KARAKURT
2-MEHMET SALİH ÖZOĞUZ
İYİ PARTİ
1-MUHAMMET BALCI
2-DİLEK AKKÖZ
KOCAELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1-FİKRİ IŞIK
2-İLYAS ŞEKER
3-RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
4-MEHMET AKİF YILMAZ
5-SAMİ ÇAKIR
6-CEMİL YAMAN
7-EMİNE ZEYBEK
8-HAKAN HÖBEK
9-UFUK EKİNCİ
10-OSMAN TÜFEKÇİ
11-ELİFNUR BAYRAM
12-ENVER ZENGİN
13-HAYRETTİN DENİZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1-SAFFET SANCAKLI
2-HİLAL ELMAS
3-ALPEREN ŞAKACI
4-ERTAN YILMAZ
5-İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU
6-SERKAN KURAL
7-GAMZE CAN
8-VEDAT AKBULUT
9-KÜBRA GÜNDOĞDU
10-TOLGA ÖZTÜRK
11-DURSUN FURUNCİ
12-GÜRBÜZ ASLAN
13-ZEYNEP ADAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1-ABDURRAHMAN CENS
2-DAVUT TAŞTEKİN
3-AHMET POLAT
4-İZZET KAZAK
5-TANRIVER MEMİŞ
6-İBRAHİM ARSLANOĞLU
7-MUHAMMED EMİN DUMAN
8-BARIŞ CİLKEZ
9-HAŞİM TURAN
10-NURULLAH ŞAHİN
11-MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ
12-HALİL KESER
13-ÖMER MEÇİN
VATAN PARTİSİ
1-SEBAHAT CİCİOĞLU
2-FURKAN YÜCE
3-ORHAN KADIOĞLU
4-KADİR DOĞAN
5-MEHMET AKKAYA
6-HATİCE ALP
7-MUSTAFA CERİT
8-AHMET ŞAHİN
9-AYŞEN TANRIKULU
10-NURAY TURAN
11-BORA HASAN YAVUZ
12-NAİM BAKIR
13-EROL ÇETİN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2-FATMA YILDIRIM
3-KUREYŞ BİLGİÇ
4-YASEMİN ÜÇER
5-ALİ BUĞDACI
6-MERYEM DEMİR
7-ALAATTİN ENÜL
8-NECMETTİN DOĞRU
9-MURAT OZAN
10-MAŞALLAH BEYRET
11-NECATİ ALTINTOPRAK
12-SEVİCAN YAŞA
13-ŞAKIR ÇAĞLA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET
2-HAYDAR AKAR
3-TAHSİN TARHAN
4-MÜHİP KANKO
5-OSMAN ANIL ACURMAN
6-EBRU KÜÇÜKAYDIN
7-YEŞİM AKPINAR
8-ORKUN UTKUBAŞ
9-İSMAİL DEMİR
10-ALİ GÜNEŞ
11-SEZER NİLGÜN AYDIN
12-TUĞMAN KAYALI
13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
SAADET PARTİSİ
1-SİNAN EJDEROĞLU
2-RECEP SARIDOĞAN
3-REYHAN ŞENGÜN
4-VOLKAN GEMİKSİZ
5-İBRAHİM BIYIKLI
6-NİHAT YILDIZ
7-SİNAN YOLCU
8-ÖMER FARUK YILDIRIM
9-SEDAT USLU
10-FAHRETTİN TAŞKAYA
11-SEVİL ERTATAR
12-FATİH KARAMAN
13-LATİF GÖKHAN DURTAŞ
İYİ PARTİ
1-LÜTFÜ TÜRKKAN
2-ALİ TÜRKŞEN
3-HARUN DEMİRKAYA
4-RUHİTTİN SÖNMEZ
5-DİJLE AKIN
6-ADİL GÜLEZ
7-AHMET YEŞİL
8-FUAT BERNA
9-İBRAHİM ÖMER TOYRAN
10-RENAN KIRAN
11-AYŞEGÜL BABACAN
12-ALPER BİRCANOĞLU
13-AYLA İLGÜN
BAĞIMSIZ
ERSOY KANDEMİR
MUSTAFA TOZKOPARAN
KONYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET SORGUN
2- TAHİR AKYÜREK
3- ORHAN ERDEM
4- LEYLA ŞAHİN USTA
5- ZİYA ALTUNYALDIZ
6- HACI AHMET ÖZDEMİR
7- GÜLAY SAMANCI
8- ABDULLAH AĞRALI
9- SELMAN ÖZBOYACI
10- HALİL ETYEMEZ
11- ALİ SÜRÜCÜ
12- MEHMET AKİF YILMAZ
13- ZERRİN ÖZEL
14- OSMAN SEÇGİN
15- MUHAMMED ZEREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUSTAFA KALAYCI
2- ESİN KARA
3- ÇELİL ÇALIŞ
4- AHMET FATİH SATILMIŞ
5- SEFA LÖK
6- YUNUS EMRE TEKİNSOY
7- İSMAİL ÖĞÜTÇÜ
8- FARUK SONKAYA
9- ÖZLEM SARIOĞLU
10- SEDAT GÖNCÜ
11- MUSTAFA AYGÜN
12- SALİH AKÇA
13- TÜRKER AYDOĞDU
14- AYTEKİN MART
15- BİLAL YİĞİT
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT EMİNOĞLU
2- EDİP YILMAZ
3- YAHYA TAŞ
4- FEYZİ BOYLU
5- RAMAZAN ERMAN
6- KEMAL ÖDEMİŞ
7- İSHAK GÜN
8- MURAT YEŞİLTAŞ
9- MUSTAFA ÖZELÇİ
10- MEHMET AGDAŞ
11- MEHMET REŞATDOĞAN
12- METİN ÖZARAS
13- HASAN CİHAN
14- DOĞAN BURHAN
15- EMRE YILMAZ
VATAN PARTİSİ
1- KAZIM KOÇER
2- SAMET SAĞLAMER
3- ARSLAN KILIÇ
4- BERAT BERK CANDEMİR
5- FAHRETTİN KÜÇÜK
6- ALİ PAŞAOĞLU
7- NEFİSE NİLGÜN BİTLİSLİ
8- ONUR ÖZCAN
9- EYLEM GÖKSU YILDIRIM
10- İBRAHİM TORAMAN
11- MEHMET CEYLAN
12- MEHMET ARDA YALÇINKAYA
13- YAŞAR DİYARBEKİRLİOĞLU
14- KÜRŞAT ÖZBEK
15- GÜRSEL HÜRRİYET EKER
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- BÜLENT KILIÇ
2- BERNAÇELİK
3- EYLÜL YAYLACI
4- GIYASETTİN ALMAZ
5- JİYAN HURİ YALÇIN
6- RAMAZAN OT
7- BAHAR EKİNCİ
8- ORHAN KARACA
9- YUSUF GEZER
10- HANİFİ KARACA
11- FAHRİ YALÇIN
12- MEHMET YÖNET
13- HASAN GEBEŞOĞLU
14- MEHMET SAİT KOYUNCU
15- CAHİT BABAHAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ABDULLATİF ŞENER
2- ABDULKADİR KARADUMAN
3- HASAN SARIMEHMETOĞLU
4- SAİM SEZEN
5- NİHAL EKEN
6- ALİ SAYAR
7- İSMAİL ÜNSAL
8- ORHAN KAYA
9- NAZİFE DEMİRHAN
10- MEHMET YAŞAR NARİN
11- SEFER İPEK
12- HİKMET BALCI
13- ŞENİZ KURTULUŞ
14- TAHİR DİLEK
15- HASAN PEKTEKİN
SAADET PARTİSİ
1-MUSTAFA ÖZKAFA
2-HASAN HÜSEYİN UYAR
3-MUSTAFA DERBENTLİ
4-SİNAN TOPRAK
5-MUHAMMET UZUN
6-AHMET BÜYÜKTERMİYECİ
7-YAVUZ AYDIN
8-KENAN ÖZCAN
9-İSMAİL HAKKI BACAK
10-İSMAİL AYDİLEK
11-MAHMUT SAMI BÜYÜKYILMAZ
12-İSMAİL BULUT
13-ÖMER MÜCEVHER
14-SEFA YILMAZ
15-KERİM ŞENEL
İYİ PARTİ
1-FAHRETTİN YOKUŞ
2-ORHAN TULUKCU
3-SEVİL SARGIN
4-MEHMET İLKER YİĞİT
5-ŞAKIR BERBER
6-SÜLEYMAN ŞENOL
7-GÖKHAN TOZOĞLU
8-OSMAN FEDAİ
9-MUSTAFA RIDVAN PEKER
10-OĞUZ ŞİMŞEK
11-RANA ERARSLAN
12-MEHMET ALİ ÖNAL
13-NAZAN KAYA
14-ABDULLAH MAHMUT TUKÇEZ
15-FARUK ÇÖKLÜ
BAĞIMSIZ
LÜTFİ DİLEK
MÜCAHİD AYAN
KÜTAHYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET TAN
2- İSHAK GAZEL
3- CEYDA ÇETİN ERENLER
4- MUSTAFA ÖZBEY
5- MEHMET KAYMAZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET ERBAŞ
2- EROL ALPERTÜRK
3- RIZA KENAN UZMAN
4- SELAHADDİN USLU
5- SEDAT KABAAĞAÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- YUSUF KAYA
2- AHMET ALİ MEYDANOĞLU
3- AYHAN KARAPÇİN
4- MEHMET ALİ YAZGİL
5 – RIDVAN ÇEÇEN
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA ALTINKAYA
2- SEVGİ ELMA
3- MURAT GENİŞEL
4- HASAN ÖZER
5- CENGİZ ÇATICI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜLYA OĞUZ
2- HARUN GÜNDÜZ
3- SAVAŞ BABUR
4- GÖKHAN ALKAN
5- ŞEHMUS ÇELİK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ FAZIL KASAP
2- ŞEREF HAN
3- ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
4- MEHMET AYDIN UZUN
5- RIDVAN ÇAKIR
SAADET PARTİSİ
1- ÖMER FARUK EVREN
2- FATİH BOZAN
3- NURULLAH GÜNGÖR
4- HASAN ÖZBAL
5- RÜMEYSA POYRAZ
İYİ PARTİ
1- NİHAT KULA
2- İBRAHİM EMRE KARAA
3- HÜSEYİN ÇAKIR
4- MEHMET EMİN BAŞ
5- AYNUR SEZER
MALATYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BÜLENT TÜFENKCİ
2- ÖZNUR ÇALIK
3- AHMET ÇAKIR
4- HAKAN KAHTALI
5- SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
6- VAHİT ATALAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET CELAL FENDOĞLU
2- ÖMER EKİCİ
3- BURHAN COŞKUN
4- ADİL ZEREYLİ
5- AYSEL YÜZER
6- BEKİR ENES ÇAPAROĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET İLKER DÖNMEZER
2- VAHAP İÇLİ
3- İBRAHİM ÖZGEN
4- RAMAZAN AKÇA
5- SEYFULLAH AŞKIN
6- FATMA ÖLMEZ YILDIRIM
VATAN PARTİSİ
1- ARİF DOĞAN
2- ADNAN TÜRKKAN
3- ALİ GÜLER
4- ALİ İHSAN AKKAYA
5- SERVET ESEN
6- ABUZER ŞEREFOĞLU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET TUNCEL
2- JİYAN TAŞ
3- KEMAL GEDİK
4- FATMA ALATAŞ
5- HÜSEYİN KILINÇ
6- YUSUF BOZKUŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- VELİ AĞBABA
2- HULİSİ PORGALI
3- SONER GÖKÇE
4- BERNA KARADAŞ
5- EMİN DÖNMEZ
6- MAHMUT AKBIYIK
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET KAYA ASİLTÜRK
2- ABUZER GÖĞÜS
3- YUNUS SAVAŞ
4- MUSTAFA PARLAKYILDIZ
5- MUHAMMET İKBAL YILDIZ
6- ADNAN ÖZDEMİR
İYİ PARTİ
1- ALİ BİLİCİ
2- HACI MEHMET TURFANDA
3- ŞULE GÜRSOY
4- SAHRA KARAHAN ERGUVAN
5- MUHAMMED AFŞİN ARIKAN
6- ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MURAT BAYBATUR
2- UĞUR AYDEMİR
3- İSMAİL BİLEN
4- SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
5- MEHMET ALİ ÖZKAN
6- GÜZİDE İÇEN KASAP
7- OZAN ERDEM
8- MEHMET SENCER TÜRKMEN
9- SAMED ZENGİNOĞLU
10- SERKAN EREN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ERKAN AKÇAY
2- NURULLAH SAVAŞ
3- MESUT BAYRAM LAÇALAR
4- HÜSEYİN ŞAHİN ERTURUN
5- MUSA AKÇAY
6- SEVAL BAŞKESEN
7- MUSTAFA KARAKAŞ
8- ŞİNASİ ŞAVRAN
9- NADİ SARI
10- CELALETTİN ÇABUK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET SIDDIK BASYAN
2- YAHYA SAMİHSAN
3- BURHAN AYDIN
4- MEHMET MORAY
5- KENAN ŞAHİN
6- İLHAMİ ÇİFTÇİ
7- NECMETTİN ERDOĞAN
8- ABDULHALIK BASATEMÜR
9- RAHMİ KOÇ
10- RAMAZAN SINDIRAÇ
VATAN PARTİSİ
1- YALÇIN BÜYÜKDAĞLI
2- İSMAİL OZANIRK
3- AHMET CEMAL KATİP
4- MUZAFFER ÖKEK
5- DURMUŞ ALİ KILIÇ
6- SAFFET ŞENYURT
7- MUSTAFA PALATIR
8- ZAHİDE SÖNMEZ
9- RİFAT IŞIK
10- DUYGU KARABULUT
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SIRRI SAKIK
2- BİRGÜL SAĞSÖZ
3- ADNAN MANKAN
4- HASRET ASLAN
5- SÜLEYMAN BAĞRIYANIK
6- BAYRAM SÖNMEZ
7- ABİDDİN PADAK
8- NİHAT YILDIRIM
9- İHSAN ÇAÇA
10- VEYSİ DURGUT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZGÜR ÖZEL
2- AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3- BEKİR BAŞEVİRGEN
4- SABRİ TEMEL
5- ABDULLAH SAKA
6- HAYRİYE HACET
7- SANİYE AĞGÜL
8- ÇETİN KURTULUŞ
9- NURİTTİN DİNGAZ
10- LALE ERDOĞAN TUNÇER
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ÖNAL
2- MUSTAFA ARİF AYSU
3- ZEKAYİ YILMAZ
4- BİLAL KİŞEÇOK
5- ABDULLAH YILMAZ
6- MEHMET TONBALAK
7- OLGUN OKTAY DEMİRCAN
8- MUSTAFA ERKAN
9- MUHAMMET FATİH KAYA
10- NİHAT KOCAÇAKIR
İYİ PARTİ
1- TAMER AKKAL
2- GÖKHAN KARAÇOBAN
3- HASAN ERYILMAZ
4- ASLI ÖZ
5- ŞAHAP YARALI
6- KADİR CENK ÖZATICI
7- SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
8- ÖMER GERİTER
9- SELCEN ŞEKERCİOĞLU
10- AHMET KAĞAN AVCI
MARDİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ŞEYHMUS DİNÇEL
2- CENGİZ DEMİRKAYA
3- VEYSİ ŞAHİN
4- AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
5- İBRAHİM KÖSEN
6- AHMET KAYA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET VEYSİ OĞUZ
2- MEHMET HAŞİM ORUÇ
3- AHMET KAHRAMAN
4- AVVAT AY
5- FERHAN BOZKUŞ
6- MEHMET VEYSİ BULUT
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT KILINÇ
2- İSA ALTUNKAYNAK
3- ALİ AÇILAN
4- MECVEL TASMANOĞLU
5- İSMAİL SEZGİN
6- ABDURRAHMAN SEYHAN
VATAN PARTİSİ
1- EMRAH ZORBA
2- CAFER HACİKADİROĞULLARI
3- ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK
4- ARZU ÜSTÜNDAĞ
5- GÖZEN ESMER
6- CANSU BALKAYA
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MİTHAT SANCAR
2- PERO DUNDAR
3- TUMA ÇELİK
4- EBRÜ GÜNAY
5- GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6- DİLAVER İNAL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MAHMUT DUYAN
2- ABDULKERİM TALAYHAN
3- ABDULVAHAP AY
4- ABDULKADİR TURAN
5- AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
6- ENGİN ORAL
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET ALİ KILIÇ
2- MEHMET YILDIZ
3- SUUT CEVHEROĞLU
4- AHMET İLETMİŞ
5- HALİME DABAKOĞLU
6- ÖMER ÇİFÇİ
İYİ PARTİ
1- HAKAN ERDEM
2- ATLAFUN AYDOĞDU
3- AZİZ RODAN SAROHAN
4- TUNA IŞIKHAN
5- BURHAN İLHAN
6- UĞURHAN ARAS
BAĞIMSIZ
1- SÜLEYMAN KART
2- MAHMUT AKTAŞ
MERSİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- LÜTFİ ELVAN
2- ALİ CUMHUR TAŞKIN
3- ZEYNEP GÜL YILMAZ
4- HACI ÖZKAN
5- BİLAL ÖZKAN
6- ALİ KESER
7- ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
8- ORHAN KEMAL YÜKSEL
9- GÜLLÜ CAN
10- MEHMET SAİT KAYAN
11- M. NACİ DURMAZ
12- RABİA NUR ŞENLİK
13- MUHAMMED EMİN ERDEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- OLCAY KILAVUZ
2- BAKİ ŞİMŞEK
3- BEKİR ÖZSU
4- UĞUR KILINÇ
5- OĞUZHAN GÜNGÖR
6- MEHMET ALİ GÖKMEN
7- KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
8- HAYAL FUNDA ÖNDER
9- DİLEK USLU VAR
10- MUSTAFA YALÇIN
11- MEHMET BÜYÜKTATLI
12- YUNUS KIZIL
13- HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ZÜBEYİR AKBAŞ
2- SERVET ASLAN
3- ÖMER FARUK AYHAN
4- AYDIN KARAKAYALI
5- ALİ BOZUKLUHAN
6- MUHAMMET ÖZDEN
7- SAİT ERDEM
8- ABDURRAHMAN DOĞAN
9- ABDULGANİ TARHAN
10- MEHMET ALİ KUTAN
11- SEMA KARAKAYA
12- FATİME ZEHRA ÖZER
13- MUSTAFA KIZIL
VATAN PARTİSİ
1- LERZAN ÖZGENÇ
2- ŞÜKRAN AKAL
3- ALİ KALAN
4- FIRAT ARKALI
5- NURSEL IŞIKSOY
6- ALPAY SAVCI
7- SALDIRAY GÜRBÜZ
8- YUNUS YILDIRIM
9- ZEYNEP BURKAN
10- MUSTAFA AKŞAHİN
11- LEMAN KANLIOĞLU
12- NURETTİN ATAMAN
13- ERCÜMENT ÇAMLI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- FATMA KURTULAN
2- RIDVAN TURAN
3- ATİLLA GÜNEY
4- FATMAGÜL DEMİRTAĞ
5- MEHMET ŞİRİN KAYA
6- EYLEM GENÇER
7- MEHMET ALIŞ
8- ELİF ASLAN
9- HÜSEYİN GÜR
10- ŞERİF DURMAZ
11- FİLİZ YILMAZ
12- İBRAHİM ÜZEN
13- REŞAT AŞAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- CENGİZ GÖKÇEL
2- ALPAY ANTMEN
3- ALİ MAHİR BAŞARIR
4- NEVİN ZAİMOĞLU
5- MEHMET SAYDAM
6- CAVİDAN DEMİRAĞ
7- SEYİT ÖZANANAR
8- ALPER TURNA
9- ALPTEKİN ESER
10- DİLARA ÖZKINA
11- KENAN HAZAR
12- HİDAYET OĞUZ
13- SİBEL GAZİ TABEL
SAADET PARTİSİ
1- SONER ÇONTAR
2- NURBAKİ ŞAHİN
3- AYHAN BAYRAM
4- ESAT GÜNEŞ
5- BURAK CANLI
6- BEKİR AYDIN
7- HASİBE YILDIZ
8- REMZİ YİĞİTALP
9- GÖKHAN ALAGÖZ
10- MUSTAFA CAN
11- ARİF ŞAHBAZ
12- AYŞE GÜLİZ YENEN
13- YUSUF GÜLMEZ
İYİ PARTİ
1- BEHİÇ ÇELİK
2- ZEKİ HAKAN SIDALI
3- ÖZER ÖZEL
4- ÜLKÜ SİNCAR
5- VOLKAN ALKAN
6- HASAN DOYDU
7- OSMAN YILMAZ
8- ÜLKÜ CENGİZ
9- SÜLEYMAN ÇETİN
10- HÜSNİYE EKİNGEN
11- AYDIN RIFAT KOCABAŞ
12- MUSTAFA KUNT
13- ASPORÇA MELİS KESER
BAĞIMSIZ
– DERYA DEMİR
MUĞLA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET YAVUZ DEMİR
2- YELDA EROL GÖKCAN
3- MUHİTTİN KAYABAŞ
4- HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
5- EYLEM TAN
6- KADİR DAĞLI
7- ARİF SERT
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET ERDOĞAN
2- HACI ÇELİK
3- SALİH SOYKAN
4- HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL
5- ERTUĞRUL AVCI
6- SERKAN ŞAFAK
7- TEMEL IRMAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İLYAS CENGİZ
2- MEHMET HALİL TURAN
3- ADEM ŞANİ
4- AYDIN SOLMAZ
5- NURULLAH CENGİZ
6- SERDAR GENÇ
7- ABDULLAH BOZKURT
VATAN PARTİSİ
1- GÜNAL DAL
2- NAHİDE TEKİNÇAY KARA
3- ANIL COŞKUN
4- HÜSEYİN TÜRKAY
5- MEHMET TİRYAKI
6- HASAN ORTATEPE
7- VEDAT YEMİŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SULTAN ÖZCAN
2- HÜSRAN BELGİN KOÇ
3- YILMAZ YÜKSEL
4- EBRU DEMİR
5- MEHMET EMİN AKTAŞ
6- SEBAHAT FIRAT
7- ABDULLAH İPEKLİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MÜRSEL ALBAN
2- SUAT ÖZCAN
3- BURAK ERBAY
4- SÜLEYMAN GİRGİN
5- İBRAHİM ERTÜRK
6- EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
7- YAMAÇ KAYA
SAADET PARTİSİ
1- ÖMER ULUDAĞ
2- İLHAN ÖZLER
3- FURKAN DUMAN
4- MUHAMMED NECİP GENCER
5- SALİHA GÜZEL
6- MUSA ERGİN
7- SAYİT AYDIN
İYİ PARTİ
1- METİN ERGUN
2- ERTAN KÜÇÜKAY
3- KORAY HAYVACI
4- PEYAMİ CİNAZ
5- NESRİN AŞTI
6- CAHİT KARAÖZ
7- İZEL KUŞKUN
MUŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET EMİN ŞİMŞEK
2- ABDULSELAM ER
3- ABDULMECİT CANTEPE
4- FİGEN ERGÜL
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- RAHMİ YENİBAHAR
2- TARKAN DEDE
3- ŞEHMUS ÇEKİL
4- ADNAN KOYUNCU
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ŞİRİN ÇAĞLAYAN
2- MEHMET ŞEFİK TAŞTİMUR
3- AYDİN DEMİR
4- ORHAN YAVUZ
VATAN PARTİSİ
1- CAZIM YILDIZ
2- HANİFİ BEREKE
3- SERDAR SAĞLAM
4- RASİME CEREN AKSU
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2- MENSUR IŞIK
3- ŞEVİN COŞKUN
4- ADNAN TOPÇU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- YILMAZ ÇETİNKAYA
2- YILDIRIM PAÇAL
3- CEMAL KOÇHAN
4- NUR MUHAMMED KARAHAN
SAADET PARTİSİ
1- NAZIM ÇELİK
2- MEHMET ŞAH SABAK
3- KEMAL İNDİÇ
4- HUDEYDA BOZYEL
İYİ PARTİ
1- ERKAN KEMALOĞLU
2- ZİHNİ SAYAN
3- BAHRİYE KILIÇ
4- ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA AÇIKGÖZ
2- YÜCEL MENEKŞE
3- EMRE ÇALIŞKAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MEHMET VAROL
2- SAİT YÜKSEL
3- FAZLI KOÇ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MAHMUT KAYA
2- KEMAL AHMET DAĞVİREN
3- MÜCAHİT YÜZGEÇ
VATAN PARTİSİ
1- MELİHA ATALAY
2- ELİF MURŞİL
3- FURKAN ÖZÇİL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- İRFAN TURAN
2- BEDRETTİN ESER
3- KEVSER YALÇIN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- FARUK SARIASLAN
2- FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
3- MEHMET BİLGİN
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA AYDEMİR
2- ABBAS BÜKEN
3- MUHAMBER KEÇE
İYİ PARTİ
1- MUSA ERTAŞ
2- FATİH MEHMET ŞAHİN
3- HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YAVUZ ERGUN
2- SELİM GÜLTEKİN
3- SEDAT ÇAĞLAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALAATTİN SONAT
2- İBRAHİM ULUÇAY
3- MURAT FAHRİ ERTUL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- FEVZİ HIRA
2- AHMET ŞAHİN
3- OSMAN ÇELİK
VATAN PARTİSİ
1- ŞEMAİL KAHRAMAN
2- SÜLEYMAN YÜRÜK
3- HASAN AKŞEN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET SALİH İTAH
2- İBRAHİM AVŞAR
3- ÜMRAN BATURAY
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖMER FETHİ GÜRER
2- AHMET OĞUZ ÖZMEN
3- NAGİHAN ESKİOĞLU
SAADET PARTİSİ
1- AHMET BİNİCİ
2- TAKİ KUZHAN
3- NEDİME FATMA KOÇER
İYİ PARTİ
1- VEDAT BAYRAM
2- NAİM OSMAN EREM
3- DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ŞENEL YEDİYILDIZ
2- ERGÜN TAŞCI
3- METİN GÜNDOĞDU
4- HAMİDE AYDEMİR DEMİR
5- SAİT İNAN
6- YAVUZ SELİM KIRAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- CEMAL ENGİNYURT
2- FAZLI YÜKSEL
3- HURŞİT SERHAT ŞAHİN
4- SELÇUK YÜCESAN
5- SEMANUR AKBOLAT
6- SEVİNÇ AKSOY
HÜR DAVA PARTİSİ
1- TARIK DEVECİ
2- ABDULSELAM DEMİRCİ
3- MEHMET CAN MİKYAS
4- FAYSAL ASLAN
5- RIDVAN BALUR
6- MURAT FIRAT
VATAN PARTİSİ
1- OSMAN ERDAŞ
2- NEFİSE IŞIK
3- İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN
4- ÇAĞATAY YURT
5- TEMEL NÜCUMİ YILMAZ
6- NAİL DURUKAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MESUT BİLGİ
2- BAYRAM KUŞMAN
3- RUKEN KAYAALP
4- ŞEVDER YANDI
5- ÇETİN KAPLAN
6- TAHSİN TİMUR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- SEYİT TORUN
2- MUSTAFA ADIGÜZEL
3- ONUR ÇAM
4- SEBANUR ÖZDEMİR
5- ATİLA ŞAHİN
6- NAZIM YİĞİT GÜNAY
SAADET PARTİSİ
1- ERKAN TEMİZ
2- MUAMMER BİLGİÇ
3- AHMET TOKLUCUOĞLU
4- HALİT DUYAR
5- ERHAN KAYA
6- AHMET TOPALOĞLU
İYİ PARTİ
1- YENER YILDIRIM
2- GÜNAY KARAAĞAÇ
3- FERHAT ÇAKIROĞLU
4- MUKADDER KORKMAZ
5- ŞAHİN YILMAZ
6- BARIŞ CANDAN
OSMANİYE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
2- İSMAİL KAYA
3- ASENA ALACA
4- YUSUF MİNGAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- DEVLET BAHÇELİ
2- RUHİ ERSOY
3- ALPTEKİN UÇMAK
4- MEHMET VURAL
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NECATİ ÇINAR
2- İSA KALENDER
3- SEDAT AKAGÜNDÜZ
4- RAHMİ KESER
VATAN PARTİSİ
1- ECDET GÜVEL
2- UFUK ÇATALBAŞ
3- HAVA KAPLAN
4- SADULLAH MERT
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AHMET EKEN
2- MÜSLÜM ÇAĞAN
3- DERYA TURHAN
4- ZEYNEL DEMİRHAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BAHA ÜNLÜ
2- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
3- İRFAN ERDEM
4- HAKKI SAYMAN SAYGILI
SAADET PARTİSİ
1- İSLAM KORKMAZ
2- MAHMUT USTAHALİLOĞLU
3- ORHAN İLENGİZ
4- ÖKKEŞ DAĞLI
İYİ PARTİ
1- MEHMET TEMEL
2- NİHAT ÇERÇİ
3- MUHAMMET KAYA
4- VAHİDE ÖNER
RİZE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAYATİ YAZICI
2- OSMAN AŞKIN BAK
3- MUHAMMED AVCI
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- SERKAN BİRBEN
2- SEMRA AKSU
3- MEHMET CAN TÜFEKÇİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUHAMMET KARALI
2- MEHMET EMİN URAZ
3- LÜTFÜ TEKİN
VATAN PARTİSİ
1- SALİH ÖKSÜZ
2- ERDOĞAN BAKOĞLU
3- DERYA ÇAĞLAR
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NECMETTİN DURMUŞ
2- KÖNA HAZAR ÖZSOY
3- SEVGİ EVREN KÖROĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- REMZİ KAZMAZ
2- AYSEL TAŞKIN
3- KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAADET PARTİSİ
1- MUHAMMET KAÇAR
2- GÜLHAN HAFIZOĞLU
3- BURAK UZUN
İYİ PARTİ
1- HIZIR KESKİN
2- KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
3- AYŞEGÜL ÖZYANIK
BAĞIMSIZ
1- MUHAMMET KORKMAZ
2- ZEKİ AYNACI
SAKARYA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- ALİ İHSAN YAVUZ
2- RECEP UNCUOĞLU
3- KENAN SOFUOĞLU
4- ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
5- ALİ İNCİ
6- EKREM YÜCE
7- LÜTFİ BAYRAKTAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
2- MEHMET EMİN KABA
3- HASAN BALABAN
4- ALİ DOĞAN EROĞLU
5- TOLGAHAN ÖKSÜZ
6- ŞERAFETTİN KAYA
7- MELİHŞAH BUDAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MUHAMMED YÜCE
2- MEHMET SAMİ SAYILGAN
3- ABDULLAH GÜMÜŞ
4- MEHMET SAİT SÜRER
5- RECEP KAÇAN
6- HAMZA EKİNCİ
7- AHMET KALKAN
VATAN PARTİSİ
1- İNCİ AKKAYA
2- EMRE CAN ÇELİK
3- SEDA DAĞLAR
4- ERDİ TURAN
5- EMRE GÜMÜŞSU
6- MELİH ERSÜKMEN
7- ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ÇİÇEK ARIÇ
2- HİVİDAR TANGÜNER
3- HÜSEYİN KAYA
4- GAYE ÇALIŞKAN
5- KEMAL AKTAŞ
6- DERYA BİNGÖL
7- HAYDAR EROL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ENGİN ÖZKOÇ
2- MEHMET SELÇUK
3- ELİF YAR
4- REFİK KARAKAŞ
5- MEHMET DERYA BAĞDAT
6- AYTÜL UŞAKLIGİL
7- GÖZDE NUR YILDIZ
SAADET PARTİSİ
1- EYÜP YILDIRIM
2- ALİ SEYYAR
3- ŞEREF TAN
4- ALİ FETHİ GÜRLER
5- AYŞE GÜÇLÜ
6- KERİM ALİ AKSOY
7- FURKAN CEBECİ
İYİ PARTİ
1- ÜMİT DİKBAYIR
2- AYDOĞAN ARSLAN
3- MEHMET KIR
4- NURGÜL ÇAKAR
5- İLKER ÖZBUDAK
6- ZEYNEP ULUSİNAN
7- ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET DEMİRCAN
2- YUSUF ZİYA YILMAZ
3- ÇİĞDEM KARAASLAN
4- FUAT KÖKTAŞ
5- ORHAN KIRCALI
6- BEKİR KELEŞ
7- ELİF COŞKUN BİLGİN
8- CANER GÖKTEPE
9- MUHAMMET YASİR OKUDAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ERHAN USTA
2- ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
3- MURAT CAMADAN
4- ERDEM OKAN
5- CEMALETTİN KOLA
6- YÜKSEL ÜNAL
7- MİNE AKTAŞ
8- YAKUP AKIN
9- HAMİ KORKMAZLI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- AHMET KURT
2- HALİL ŞAKAK
3- MEHMET ALİ ZENCİROĞLU
4- İBRAHİM KÜÇÜKASLAN
5- İLYAS TUNÇAY
6- AYHAN OLUR
7- KAZIM ASLIM
8- MUHAMMED KÖSE
9- MEHMET EMİN POLAT
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA ALEMDAROĞLU
2- HAYDAR ÇOLAK
3- SEMRA KORKMAZ
4- NAZİFE ŞAHİN
5- MEHMET ALİ ERGİN
6- GÜLŞAH YILDIRIM
7- YASEMİN TİRYAKİ
8- VURAL YÜCEL
9- ONUR GİDEN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEDİHA OYA YAĞCI
2- ROJDA BARIŞ
3- EFRAİM VAYİÇ
4- AYSUN FİLİZAY
5- FİKRİ YOLAYDIN
6- KUBİLAY ÖZTÜRK
7- CEMİL AKSU
8- SEVDA ÖZBEK YAKUT
9- YUSUF KIR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KEMAL ZEYBEK
2- NESLİHAN HANCIOĞLU
3- HÜSEYİN ŞAHİN
4- MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
5- MEHMET ÖZDAĞ
6- ARZU SABUNCU
7- MURAT ÇAN
8- YILMAZ KARAGÖZ
9- IŞIK ÖZKEFELİ
SAADET PARTİSİ
1- İSMAİL HAKKI AKKİRAZ
2- MUSTAFA ÖCAL
3- HASAN ÖZTÜRK
4- İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU
5- BUŞRA GENEZ
6- ABDULVAHAP BİLEN
7- KEMAL YÖNDEM
8- HÜSEYİN ŞİMŞEK
9- ŞUAYIP SARI
İYİ PARTİ
1- BEDRİ YAŞAR
2- İBRAHİM ÖZYER
3- HÜSEYİN ACAR
4- BİRSEN ÖZTÜRK
5- AKIN ÜNER
6- ÖNDER FATİH ŞENOL
7- HAKAN KİPER
8- AYŞE AYAN
9- FURKAN ÖZDEMİR
BAĞIMSIZ
1- ABDULVAHAP YILDIRIM
2- HASAN OKUR
SİİRT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- OSMAN ÖREN
2- SADETTİN SABAZ
3- LOKMAN ÖZCAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- FARAÇ ÇELEBİ
2- ZEYDİN ÖZCAN
3- SEYDAN DANIŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET TETİK
2- ISA AYDIN
3- HABİBE TAN
VATAN PARTİSİ
1- KAAN ARSLAN
2- TAMER CEBECİ
3- OZAN CAN COŞKUN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2- SIDIK TAŞ
3- HAYRETTİN ŞEN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- CAHFER SAKLAN
2- HİKMET AKAR
3- HASAN ALP
SAADET PARTİSİ
1- MEMET SAMİ ARIKAN
2- MEHMET NURULLAH IŞIK
3- HAMZA ÖZCAN
İYİ PARTİ
1- AHMET ÖZGÜR
2- ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
3- MUZAFFER ÇELİKLER
SİNOP
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NAZIM MAVİŞ
2- AYHAN ERGÜN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- ALİ ÇAKIR
2- HASAN PARLAK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NAİL YALÇIN
2- MUHAMMED YASİR ESEN
VATAN PARTİSİ
1- ATİKE SAĞIROĞLU
2- SEBAHATTİN CANİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- AYŞE GÜL KAFKAS
2- SEFA ÖZTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- BARIŞ KARADENİZ
2- ERDİNÇ ŞİMŞEK
SAADET PARTİSİ
1- İSLAM İNCE
2- MUSA AKMAN
İYİ PARTİ
1- CEYHAN DEMİR
2- SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- İSMET YILMAZ
2- MEHMET HABİB SOLUK
3- SEMİHA EKİNCİ
4- RÜSTEM YÜCE
5- YAŞAR SAYAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- AHMET ÖZYÜREK
2- VOLKAN UYGUNUÇARLAR
3- FERHAT DOĞAN
4- KENAN ÇARBOĞA
5- İLKER İPEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MESUT ÜNAL
2- MURAT SAĞIŞMAK
3- İSLAM DEMİR
4- AHMET BALSAK
5- YILMAZ DOLMAZ
VATAN PARTİSİ
1- METİN ÇEKEN
2- ALİ MERCAN
3- ZEYNEL SARPDAĞ
4- ÜZEYİR COŞKUN
5- MİTHAT ÖNAL
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- RIZA KARAMAN
2- HÜSEYİN ÖZCAN
3- ŞENER ÜNAT
4- HAKKI AZARAK
5- RUKEN KOYUN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ULAŞ KARASU
2- SİNAN ÖZTÜRK
3- MALİKE EJDER YOLVEREN
4- ALİ BALTA
5- HASAN KILIÇ
SAADET PARTİSİ
1- DURSUN COŞAR
2- MİHRİBAN GELDİ
3- MEHMET ÖZTÜRK
4- YAHYA NALBANT
5- SAFA ÇİĞDEM
İYİ PARTİ
1- ÜNAL POLAT
2- ÜNAL YILMAZ
3- ÇAĞLAYAN DİKMEN
4- BETÜL KILIÇKAYA
5- AHMET HERGÜL
BAĞIMSIZ
– ADEM IŞIK
ŞANLIURFA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET EŞREF FAKIBABA
2- MEHMET KASIM GÜLPINAR
3- HALİL ÖZCAN
4- ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
5- MEHMET ALİ CEVHERİ
6- İBRAHİM HALİL YILDIZ
7- HALİL ÖZŞAVLI
8- AHMET AKAY
9- MEHMET FATİH AKSOY
10- GÜLER KAMA İZOL
11- İBRAHİM TORU
12- SEDAT ERTÜRK
13- İSMAİL TOSUN
14- İBRAHİM AYHAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İBRAHİM ÖZYAVUZ
2- ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ
3- HALİL BAKIŞ
4- HALİT YILDIZ
5- NECMİ SOLHAN
6- MEHMET ARPACI
7- MAHMUT SAYIK
8- İBRAHİM HALİL ARITÜRK
9- MUHAMMED ENES YILMAZ
10- YALÇIN YALÇINKAYA
11- VEHBİ ÇOKAN
12- AHMET GÜLLÜ
13- ALİ HAYDAR KARA
14- MEHMET EROL DUYAR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- EMİN GÜNEŞ
2- LOKMAN YALÇIN
3- ADNAN SAĞLAM
4- KAMİL TUNÇAY
5- RÜSTEM ÇAKMAK
6- ABUZER ÖZAYDIN
7- MUSTAFA KOÇ
8- YAKUP ESMER
9- AZİZ DOĞAN
10- CUMA AYTIŞ
11- ABDULLAH ÖZKINACI
12- AZİZ BAYLAN
13- ÖMER DEBEŞ
14- MUSTAFA KÖSE
VATAN PARTİSİ
1- ABDULLAH DENCİK
2- ŞERİF BİLGİN
3- MUSTAFA ATACA
4- ATA PELVANOĞLU
5- HASAN ŞİL
6- HASAN KONGÜL
7- KÜBRA BODUR
8- SİBEL KOÇ GÜVEN
9- KÜBRA ÖZDEMİR
10- ERKAN YÜCEL SEYTİN
11- UĞUR BIÇAKLIOĞLU
12- RUHİ ALPER
13- SEZER ÖZSEVEN
14- BURCU BİLİCİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2- AYŞE SÜRÜCÜ
3- NUSRETTİN MAÇIN
4- ÖMER ÖCALAN
5- ALİYE KIZILDAMAR
6- İSMAİL KAPLAN
7- ROZA YAZMACI
8- YUSUF YETİM
9- SONGÜL ARPA
10- ORHAN ÖZKAN
11- İSMAİL TELLİ
12- MEHMET ŞERİF BENDAŞ
13- MERAL BALTER
14- BİŞAR TÜYSÜZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AZİZ AYDINLIK
2- FETHİ YAMAÇ
3- CEM KARAKEÇİLİ
4- UĞUR MİZAN
5- BAKIR AYDOĞDU
6- HALAF AYYILDIZ
7- MAHMUT YAZAR
8- AHMET MÜSRİ
9- FARUK AKAN
10- CENGİZ İNAL
11- MUSTAFA EREN
12- AKİLE YEKTAŞ
13- İBRAHİM HALİL YARIŞ
14- KEMAL EŞSİZ
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ
2- HÜSEYİN DOLAP
3- RIDVAN SÖYLEMEZ
4- İZZET ÇİFTÇİ
5- AYŞE EROĞLU
6- KASIM KARADAŞ
7- ZİYA AYDIN
8- DAVUT KÜÇÜK
9- AZİZ ŞAHAPOĞLU
10- MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM
11- BUŞRA MEN
12- ŞEYHİSA KOŞDAŞ
13- MEHMET YAŞUK
14- İBRAHİM KAPLAN
İYİ PARTİ
1- ZUHAL ÇİFTKAYA
2- HASAN OĞUL
3- MEHMET ÇADIRCI
4- İMAM BADILLI
5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
6- ABDULLAH TÜYSÜZ
7- MEHMET GANİM BAŞAR
8- VEYSEL DEMİR
9- MEMDÜH DOĞRU
10- OSMAN ESAT BUCAK
11- MURAT KAÇAK
12- İBRAHİM HALİL AĞIRTAŞ
13- FUAT AKSOY
14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
BAĞIMSIZ
1- ŞEYHMUS EROL
2- ABDULKERİM KOÇ
ŞIRNAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- RİZGİN BİRLİK
2- HATİCE ATAN
3- MEHMET EMİN DİNDAR
4- MAHMUT ÖKTEN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAKİM ZEYREK
2- YASİN BENEK
3- HAKAN ATMACA
4- MEHMET İNAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NASIH SEVİNİK
2- EMCET YALÇIN
3- RIDVAN TATAR
4- ASIM ÖZALP
VATAN PARTİSİ
1- YUSUF ÇELİK
2- ANIL SOLMAZ
3- YİĞİT ALP YURDAKUL
4- BİRKAN YÜCE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HASAN ÖZGÜNEŞ
2- NURAN İMİR
3- HÜSEYİN KAÇMAZ
4- SERDAR KÜNİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- SABRI KUYTAN
2- ABDULKERİM VARLI
3- GÜNDÜZ ÖKTEN
4- OSMAN YEREN
SAADET PARTİSİ
1- ABDULLAH ÜMRAN EKİNCİ
2- FAİK BUĞDAY
3- NİZAR ÖZDEN
4- ZEKİ BEGİŞ
İYİ PARTİ
1- HASAN TATAR
2- ABDULLAH GÜKÇE
3- HACI ÖZER
4- AHMET MURÇOK
BAĞIMSIZ
– MAHMUT ÖKTEN
TEKİRDAĞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUSTAFA ŞENTOP
2- MUSTAFA YEL
3- ÇİĞDEM KONCAGÜL
4- MESTAN ÖZCAN
5- KERİM ATALAY
6- ABDULLAH ÖĞE
7- CEM KARACA
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KORAY ÖNSEL
2- ÇIĞIR DOĞU ZORLU
3- MUSTAFA YILDIRIM
4- RECEP ÇALIŞKAN
5- MUHAMMER VAROL
6- ZEHRA ÇALIŞKAN
7- OKTAY ÜSTÜN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- CEMAL GÜNDOĞDU
2- YASİN ÇİMEN
3- ŞİRİN ÇELİKEL
4- HÜSEYİN SÖĞÜT
5- MEHMET ŞİRİN ALTUN
6- MAHMUT BOZKURT
7- ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU
VATAN PARTİSİ
1- HASAN ORUK
2- ÖZKAN İNCİ
3- GÜRKAN TÜRKSOY
4- TEVFİK ATALAY
5- MEHMET AKİF ŞENOĞLU
6- KENAN SERBEST
7- YAREN KAPLAN
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SALİM KAPLAN
2- FERAY MERTOĞLU
3- HÜSEYİN ERİŞ
4- GURBET DEMİRHAN
5- ERHAN GÖVERCİN
6- HALİME TUNÇ
7- TEKİN ÇATALKAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- FAİK ÖZTRAK
2- İLHAMI ÖZCAN AYGUN
3- CANDAN YÜCEER
4- EMRE KÖPRÜLÜ
5- ADEM DALGIÇ
6- İSMAİL DOĞAROĞLU
7- GÜLFER ÜMİT
SAADET PARTİSİ
1- ARSLAN ATEŞ
2- UĞUR GÜREL
3- İBRAHİM İNCİ
4- HALİL İBRAHİM KART
5- MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ
6- MUHAMMED YAMAN
7- FATİH TOYTEKİN
İYİ PARTİ
1- ENEZ KAPLAN
2- MUHTAR MAHRAMLI
3- HAZIM TAMER DODURKA
4- BELMA KUVANCI
5- OĞUZHAN AYDIN
6- ŞABAN TERZİ
7- NURCAN BALCI EROL
BAĞIMSIZ
– TURAN ARSLAN
TOKAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- YUSUF BEYAZIT
2- MUSTAFA ARSLAN
3- ÖZLEM ZENGİN
4- FATİH AKGÜN
5- ADEM DİZER
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- YÜCEL BULUT
2- CAHİT AÇIKKAPI
3- MUSTAFA ERSAGUN DALAN
4- SERHAT BİLGİN
5- FİLİZ YILMAZER
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ŞENEL ALTUNTAŞ
2- FEHMİ GÖNÜL
3- ADEM ADIGÜZEL
4- ZÜBEYİR DAĞLI
5- ÖMER FARUK BALIK
VATAN PARTİSİ
1- HANDAN FATİH
2- ABDULLAH SEZGİN
3- ÖZKAN ÇAKMAK
4- HATİCE YAVUZ
5- SELÇUK CANBİLEK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET TAHA DENİZ
2- RANA RENDE
3- NAMET ERTOĞAN
4- MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5- SERVET YÜKSEL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- KADİM DURMAZ
2- HASAN EFE UYAR
3- ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
4- DURAN BELENE
5- GÜLPERİ COŞAR
SAADET PARTİSİ
1- BİLAL METEHAN AYDIN
2- SADİ ARHAN
3- AYŞE GÖNAN
4- İHSAN YİĞİT
5- ALİ KÜÇÜK
İYİ PARTİ
1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
2- FATİH DEMİRKOL
3- İRFAN ALPAT
4- ŞULE ORUÇ
5- ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MUHAMMET BALTA
2- ADNAN GÜNNAR
3- BAHAR AYVAZOĞLU
4- SALİH CORA
5- VEHBİ KOÇ
6- SELÇUK ÇEBİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- NİHAT BİRİNCİ
2- İBRAHİM ÇAKIR
3- MURAT AKSOY
4- EMİRHAN SEÇKİN
5- İSMAİL HAKKI KALYONCU
6- EMBİYA CEVAHİR
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET ALİ OKÇU
2- ARİF UZUN
3- FATMA ÇELİK
4- RIDVAN ÜZÜMCÜ
5- ADEM YILDIZ
6- ŞENAY COŞKUN
VATAN PARTİSİ
1- HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN
2- VAROL SOYDAN
3- İNCİ GÜNGÖR
4- BÜLENT SARAL
5- HAMDI BAYRAM
6- YETER FİKİRDANIŞ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- HÜSEYİN TAKA
2- AHMET HAZAR Dİ LAVER
3- KADER UZUN MADENKUYU
4- NURETTİN KARADENİZ
5- GÜVEN ATABAY
6- DURSUN ALİ KURT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- AHMET KAYA
2- ABDULKADİR ÇELEBİ
3- HİKMET NURİ AYDIN
4- SUNAY KURTOĞLU
5- İSMAİL KAYNAR
6- MERTCAN FERO
SAADET PARTİSİ
1- CEVAT KURT
2- MURAT ÖZCAN
3- ÜMİT ÇEBİ
4- FURKAN ENES KOCAGÖZ
5- İBRAHİM BAŞ
6- MEHMET UZ
İYİ PARTİ
1- HÜSEYİN ÖRS
2- OSMAN AKBULUT
3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
4- TUNA TAŞKIN
5- MURAT KELEŞ
6- NEŞE AY
BAĞIMSIZ
1- SÜLEYMAN KOL
2- ALİ OSMAN ŞENOL
TUNCELİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- HAKAN ÖZER
2- NAZİF YILDIRIM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUSTAFA KEMAL DUYGULU
2- HAYDAR ERİŞTİ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET KÖMÜRCÜ
2- ÖMER FARUK ALTUNGÖK
VATAN PARTİSİ
1- NİHAL GÜNDOĞAN
2- SÜLEYMAN ÇELİK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ALİCAN ÖNLÜ
2- MERAL HANBAYAT YEŞİL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- POLAT ŞAROĞLU
2- MESUT COŞKUN
SAADET PARTİSİ
1- DURSUN GÖK
2- MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN
İYİ PARTİ
1- DÜZGÜN DEMİR
2- ALMILA MARAŞ
BAĞIMSIZ
– HÜSEYİN ÖZDEMİR
UŞAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- MEHMET ALTAY
2- İSMAİL GÜNEŞ
3- MERT ŞİŞMAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- MUHTEREM KURUÇAY
2- AHMET GÜRTEN
3- MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
HÜR DAVA PARTİSİ
1- MEHMET SALİH TOSUN
2- NURULLAH IŞIK
3- MUSA GÜNER
VATAN PARTİSİ
1- RAMAZAN PEKER
2- ELİF ÇOBANOĞLU
3- UĞURCAN AVCI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SÜLEYMAN SÖZKESEN
2- ŞÜKRAN SARI
3- NURETTİN OKAN KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZKAN YALIM
2- İSMET AKIN
3- ALİ KARAOBA
SAADET PARTİSİ
1- RAMAZAN YAVUZ ACAR
2- HÜSEYİN ÇAKMAK
3- İBRAHİM DAĞGEZEN
İYİ PARTİ
1- NEŞE YILMAZ
2- ALİ KURT
3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- OSMAN NURİ GÜLAÇAR
2- İRFAN KARTAL
3- ABDULAHAT ARVAS
4- EBUBEKİR KAÇMAZ
5- GÜLŞEN ORHAN
6- YILMAZ KILIÇ
7- BİLAL EMRE YÖRÜK
8- MALİK ÖZBEY
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- REMAZAN ÜÇBAŞ
2- ŞAHİN YAĞAR
3- YAHYA CANCAN
4- ABDULSELAM ARVAS
5- YAŞAR ARAŞ
6- MEHMET POLAT
7- SELİM GÜMÜŞ
8- NURETTİN KERETAŞ
HÜR DAVA PARTİSİ
1- RASİM SAYĞIN
2- MEHMET MEHDİ OĞUZ
3- FARUK TASAN
4- SELİM SİVİ
5- EMRE AYÇAN
6- AHMET BAĞ
7- MÜZAFER BALIKÇI
8- MEHMET EMİN EKİNCİ
VATAN PARTİSİ
1- HALİL HALİT TOKER
2- CAFER SİNCER
3- AZİZ ÇİFTÇİ
4- EBRU ÖZTÜRK
5- NURİ KAYA
6- AYTAÇ ÖZTÜRK
7- YUSUF KARTAL
8- YAĞMUR EKİM YILMAZ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- SEZAİ TEMELLİ
2- BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3- MURAT SARISAÇ
4- MUAZZEZ ORHAN
5- TAYİP TEMEL
6- CENGİZ ÇİÇEK
7- MUKADDES KARAKOÇ
8- ASUMAN YELMAZER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MEHMET KURUKCU
2- FAHREDDİN ÇUYRAK
3- HALUK TERZİOĞLU
4- ŞANEL GÜLOĞLU
5- ERKAN KAÇMAZ
6- NEVZAT KOÇ
7- NERİMAN KARTAL
8- ŞAHİN ÖZTEKİN
SAADET PARTİSİ
1- ÖZAY İLHAN
2- KEREM BAYRAM
3- MEHMET ENGİN GÜNGÖR
4 -MEHMET AŞIK AKBAŞ
5- YUSUF ÖZEN
6- SIDIKA EBİNÇ
7- MEHMET ŞİRİN CENGİZ
8- MUSTAFA TERİM
İYİ PARTİ
1- SELİM ÖZGÖKÇE
2- FUAT GÖÇER
3- TÜLAY ÇİVİ
4- BAYRAM TARIK ÖZELER
5- TANER BABACANOĞLU
6- MEHMET SALİH ALBAYRAK
7- FUAT BAKAN
8- ALPARSLAN DENİZ
BAĞIMSIZ
1- İDRİS AHİ
2- ABDULMENAF KIRAN
YALOVA
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
2- MELİHA AKYOL
3- HASAN ÖZÇELİK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HASAN TOPÇULAR
2- ALİ OĞUZ BERBEROĞLU
3- METE ÖRNEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- ERKAN CABAS
2- MEHMET SAİT ÖKÇE
3- ABDULHAMİT DEMİR
VATAN PARTİSİ
1- MUSTAFA LÜTFİ BAL
2- BEGÜM SULTAN İŞBİLEN
3- İLHAN YÖRÜK
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ALİ FUAT HATİP
2- HEDİYE POLAT
3- ABDURRAZAK EKİNCİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÖZCAN ÖZEL
2- ERTAN ŞENER
3- MEHMET GÜREL
SAADET PARTİSİ
1- MUSTAFA BALTA
2- FEVZİ AYGÜN
3- İSMAİL KUZU
İYİ PARTİ
1- ÜNLEM ÜSTEL
2- ELİF AKYOL TOSUN
3- NUR GEMALMAZ AYAZ
YOZGAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- BEKİR BOZDAĞ
2- YUSUF BAŞER
3- SİBEL YILDIRIM
4- İSKENDER MİNAR
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- İBRAHİM ETHEM SADEF
2- YUSUF MERTOĞLU
3- OSMAN GÖZAN
4- AHMET ÖZBEK
HÜR DAVA PARTİSİ
1- İHSAN ÖZDEMİR
2- MÜRSEL GÜLSARİ
3- MUHAMMED FURKAN KARAHAN
4- AYETULLAH EKİN
VATAN PARTİSİ
1- AHMET AKKAŞ
2- KADİR ÜNSAL
3- MUSTAFA KILIÇARSLAN
4- HAS İBRAHİM GÖLE
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- YUSUF ARAN
2- MEHMET ŞİRİN EREZ
3- DENİZ ÖZTÜRK
4- CEM EREN ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ALİ KEVEN
2- NADİR ÜNAL
3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
4- ŞAHİN BOZDEMİR
SAADET PARTİSİ
1- MEHMET DEMİREL
2- ZİYA KOÇAK
3- ALİ YURT
4- İRFAN TAŞKIN
İYİ PARTİ
1- SEYİT YÜCEL
2- DERVİŞ VURAL
3- GÖKHAN GENÇASLAN
4- AKIN UYAR
ZONGULDAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- POLAT TÜRKMEN
2- AHMET ÇOLAKOĞLU
3- HAMDI UÇAR
4- ZÜLEYHA ARIMAN
5- BURHAN ONUK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- HAMDI AYAN
2- ABDULLAH BEKAR
3- FEHMİ NUHOĞLU
4- TANER KAYI
5- SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI
HÜR DAVA PARTİSİ
1- NECMETTİN AYDIN
2- ETHEM ALPTEKİN
3- SEVİM SAVRAN
4- MEHMET ERKAN YAVUZ
5- NEYTULLAH TÜSÜ
VATAN PARTİSİ
1- SAVAŞ ORUÇ
2- İSMAİL CİHAT İÇELLİLER
3- UMUT KAPTAN
4- ŞERAFETTİN KİREN
5- PERİHAN ÖZHİM
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2- BEDİRHAN GÜNEŞ
3- EVLİYA GÜDAN
4- ASYA GEZER
5- FEVZİ KAYA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- ÜNAL DEMİRTAŞ
2- DENİZ YAVUZYILMAZ
3- UMUT BAŞOĞLU
4- MERVE KIR
5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ
SAADET PARTİSİ
1- BURAK EROL
2- GÖKHAN GÖKTAŞ
3- MEHMET YAMAN
4- ENGİN ZEREN
5- YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ
İYİ PARTİ
1- AYDIN TÜMEN
2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
3- FEHİME ÇAKIR
4- HAVA ÇİÇEK
5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN
BAĞIMSIZ
– SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU
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