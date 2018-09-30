Son depremler: Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son dakika bir açıklama yaparak son depremler hakkında bilgi verdi. Buna göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde 83.4 derinliğinde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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