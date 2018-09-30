Son depremler: Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi son dakika bir açıklama yaparak son depremler hakkında bilgi verdi. Buna göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde 83.4 derinliğinde deprem meydana geldi.
#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/aYSeJQVe5x
30.09.2018, 16:15:55 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 83.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 30 Eylül 2018
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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