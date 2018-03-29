Son depremler: Amasya bu sabah 06:17’de sallandı…

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem Amasyalıları korkuttu. Son dakika gelişmelerine göre Amasya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meyana geldi. Deprem şehirde kısa süreli paniğe yol açtı ancak can ve mal kaybı oluşmadı. İşte AFAD ve Kandilli'ye göre son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17’de Amasya’da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.

İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER