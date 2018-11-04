Son depremler: Filipinler’de 6 şiddetinde deprem!

Filipinler'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Filipinler’in ‘X bölgesi’ olarak da bilinen Kuzey Mindano bölgesinde 6 şiddetinde deprem meydana geldi. 200 bin insanın yaşadığı bölgede deprem saat 4 sularında meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

TÜRKİYE’DE SON DEPREMLER

2018.11.04 21:11:01 2.3 AKDENIZ

2018.11.04 20:54:10 3.0 AKDENIZ

2018.11.04 19:45:37 2.1 AKDENIZ

2018.11.04 19:13:26 2.1 BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)

2018.11.04 19:09:48 1.7 TURKMEN-ALASEHIR (MANISA)

2018.11.04 18:37:57 1.6 AKDENIZ