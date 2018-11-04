Son depremler: Filipinler’de 6 şiddetinde deprem!

Filipinler’in ‘X bölgesi’ olarak da bilinen Kuzey Mindano bölgesinde 6 şiddetinde deprem meydana geldi. 200 bin insanın yaşadığı bölgede deprem saat 4 sularında meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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TÜRKİYE’DE SON DEPREMLER
2018.11.04 21:11:01 2.3 AKDENIZ
2018.11.04 20:54:10 3.0 AKDENIZ
2018.11.04 19:45:37 2.1 AKDENIZ
2018.11.04 19:13:26 2.1 BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)
2018.11.04 19:09:48 1.7 TURKMEN-ALASEHIR (MANISA)
2018.11.04 18:37:57 1.6 AKDENIZ
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