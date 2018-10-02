Son depremler: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre son depremler haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, saat 18.29’da merkez üssü Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER

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