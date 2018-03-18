Son depremler: Van ve Manisa’dan gece saatlerinde deprem haberleri geldi…

Manisa'da ve Van'da gece saatlerinde ufak büyüklükte depremler meydana geldi. Van'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin merkez üssünün Manisa'nın Turgutlu ilçesi olduğu belirlenen deprem sonrasında gelen haberlere göre kısa süreli panik yaşandı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem bilgileri...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden ve AFAD’dan alınan haberlere göre Van’ın Tuşba ilçesinde saat 00:20 sıralarında 3.6 büyüklüğünde. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 00.36’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler kısa sürerken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı… VAN DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ MANİSA DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER