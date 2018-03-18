Son depremler: Van ve Manisa’dan gece saatlerinde deprem haberleri geldi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden ve AFAD’dan alınan haberlere göre Van’ın Tuşba ilçesinde saat 00:20 sıralarında 3.6 büyüklüğünde. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 00.36’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler kısa sürerken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı…
VAN DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ
MANİSA DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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