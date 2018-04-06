Son depremler | Van’da art arda korkutan iki deprem!

Van'da art arda meydana gelen iki deprem vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Son dakika haberlerine göre Van’ın Özalp ilçesinde 3.6 ile 2.8 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. İşte son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) edinilen bilgiye göre Van'ın Özalp ilçesinde yerin 5 km değindiğinde saat 22.14'te 3.6, saat 22.39'da ise 2.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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