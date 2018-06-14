SON DEPREMLER: Van’da korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından edinilen bilgilere göre Van'da saat 18.42 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı yok. Yurtta son depremleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Van’da saat 18.42 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Tuşba olduğunu açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ