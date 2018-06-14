SON DEPREMLER: Van’da korkutan deprem!

Van’da saat 18.42 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Tuşba olduğunu açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.