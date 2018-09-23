Son depremler: Van’da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi…

Depremin merkez üssü Van Gölü olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü. Saat 17:55’te meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu.
#DEPREM
VAN GOLU https://t.co/HXy0asb135
23.09.2018, 17:55:02 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 23 Eylül 2018
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 17.55 sıralarında merkez üstü Van Gölü olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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